રામાયણના ભરત યાદ છે? એક ખેડૂતને રામાનંદ સાગરે બનાવી દીધો સ્ટાર, દર્દનાક મોતથી હચમચી ગયો હતો દેશ

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentરામાયણના ભરત યાદ છે? એક ખેડૂતને રામાનંદ સાગરે બનાવી દીધો સ્ટાર, દર્દનાક મોતથી હચમચી ગયો હતો દેશ

રામાયણ સાગરની રામાયણ આજે પણ બધાને યાદ છે. એક સમય એવો હતો આ શોનું પ્રસારણ થાય તો લોકો ટીવીની સામે બધા કામકાજ છોડી ગોઠવાઈ જતાં હતા. આ શોમાં અભિનેતા સંજય જોગે ભરતનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:36 PM IST
  • રામાયણમાં સંજય જોગે ભજવ્યું હતું ભરતનું પાત્ર
  • એક્ટિંગ પહેલા ખેતી કરતા હતા સંજય જોગ
  • 40 વર્ષની ઉંમરે લીવરની બીમારીથી થયું હતું મોત

રામાનંદ સાગરની રામાયણ 80ના દાયકાનો સૌથી જાણીતો ટીવી શો હતો. આ પૌરાણિક ધારાવાહિકનો પ્રથમ એપિસોડ 1987ના અને અંતિમ એપિસોડ 31 જુલાઈ 1988મા આવ્યો હતો અને જ્યાં સુધી આ ધારાવાહિક ચાલી, દર્શક પોતાના બધા કામ છોડી ટીવીની સામે બેસી જતા હતા. રિપીટ ટેલીકાસ્ટ પણ ખુબ પસંદ કરવામાં આવતો હતો. આજે પણ રામાયણની પોપુલારિટીની ચર્ચા આજે પણ ઓછી થઈ નથી. રામાયણમાં અરૂણ ગોવિલે પ્રભુ શ્રીરામ, દીપિકા ચિખલિયાએ માતા સીતા, સુનીલ લહેરીએ લક્ષ્મણ અને અરવિંદ ત્રિવેદીએ રાવણની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ શોના દરેક પાત્રોને દર્શકોએ ખુબ પસંદ કર્યાં હતા. તેમાંથી એક ભરતનું પાત્ર હતું, જે સંજય જોગે નિભાવ્યું હતું.

રામાયણમાં ભજવ્યું ભરતનું પાત્ર
સંજય જોગને રામાનંદ સાગરની રામાયણ માટે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં તેમણે ભગરાન રામના ભાઈ અને કૈકયીના પુત્ર ભરતની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ એક પાત્રથી તેમને ઘર-ઘરમાં ઓળખ મળી હતી. પરંતુ તેમની એક્ટિંગ માત્ર પૌરાણિક ધારાવાહિક સુધી સીમિત નહોતી. સંજય જોગે પુણેના ફિલ્મ એન્ડ ટેલીવિઝન ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઈન્ડિયામાંથી તાલીમ લીધી અને ત્યારબાદ મરાઠી, ગુજરાતી અને હિંદી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું.

એક્ટિંગ જગતમાં પગ મુકતા પહેલા કરતા હતા ખેતી
સંજય જોગ તે કલાકારોમાંથી હતા, જેમને એક્ટિંગની દુનિયા સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, પરંતુ ભાગ્ય તેમને અભિનય જગતમાં ખેંચી લાવ્યું. અભિનયની દુનિયામાં આવતા પહેલા તેઓ ખેતી કરતા હતા. એટલું જ નહીં અભિનય ક્ષેત્રમાં નામના મેળવ્યા બાદ તેમનો ખેતી સાથેનો પ્રેમ ઓછો થયો નહીં. પરંતુ અભિનય સાથે તેમને ગાઢ પ્રેમ હતો, જેના કારણે તેમણે ફિલ્માલયા સ્ટૂડિયોઝથી એક્ટિંગનો કોર્સ કર્યો અને તેમને પ્રથમ ફિલ્મ સાપલા મળી હતી. પરંતુ આ ફિલ્મ ફ્લોપ રહેતા સંજય પરેશાન રહેવા લાગ્યા અને ફરી ઘરે જઈ ખેતી કરવા લાગ્યા હતા. પરંતુ આ વચ્ચે તેમને મલ્ટી-સ્ટારર મરાઠી ફિલ્મની ઓફર આવી હતી. ત્યારબાદ રામાનંદ સાગરની નજર સંજય જોગ પર પડી અને તેમણે રામાયણમાં ભરતનો રોલ ઓફર કર્યો, ત્યારબાદ તેમનું જીવન બદલાઈ ગયું હતું.

મળ્યું દર્દનાક મોત
સંજય જોગે ફિલ્મી દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો તેને વધુ સમય થયો નહોતો પરંતુ આ વચ્ચે એક એવા સમાચાર આવ્યા જેણે ફેન્સને હચમચાવી દીધા. સંજય જોગની પાસે પુણેમાં જમીન અને પોલ્ટ્રી ફાર્મ હતું, તેઓ આગળ ખેતી કરવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ ભાગ્યને તે મંજૂર નહોતું. રિપોર્ટ્સ અનુસાર સંજયને લીવરની બીમારી થઈ ગઈ, જેના કારણે તેમણે 27 નવેમ્બર 1995ના દુનિયાને હંમેશા માટે અલવિદા કહી દીધું.
 

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

