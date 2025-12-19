Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Bharti Singh: ભારતી સિંહ એ દીકરાને આપ્યો જન્મ, શૂટિંગ દરમિયાન સર્જાઈ હતી મેડિકલ ઈમરજન્સી

Bharti Singh Baby Boy: સ્ટાર કોમેડિયન ભારતી સિંહ બીજીવાર માતા બની છે. તેમણે દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. ભારતી સિંહ શૂટિંગ કરી રહી તે દરમિયાન મેડિકલ ઈમરજન્સી સર્જાયા બાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:02 PM IST

Trending Photos

Bharti Singh: ભારતી સિંહ એ દીકરાને આપ્યો જન્મ, શૂટિંગ દરમિયાન સર્જાઈ હતી મેડિકલ ઈમરજન્સી

Bharti Singh Baby Boy: ભારતની સ્ટાર કોમેડિયન ભારતી સિંહના ઘરે બીજા બાળકનો જન્મ થયો છે. 41 વર્ષીય ભારતી સિંહે દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. 19 ડિસેમ્બર અને શુક્રવારે ભારતી એ દીકરાને જન્મ આપ્યો. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ભારતી સિંહ લાફ્ટર શેફના એપિસોડનું શૂટિંગ કરી રહી હતી તે દરમિયાન મેડિકલ ઇમરજન્સી સર્જાઇ હતી ત્યાર પછી તુરંત જ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી. જ્યાં તેણે દીકરાને જન્મ આપ્યો. 

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતી સિંઘ પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન પણ સતત એક્ટિવ જોવા મળી હતી તાજેતરમાં તે લાફ્ટર શેફ શોનું શૂટિંગ કરી રહી હતી જે દરમિયાન 19 ડિસેમ્બર અને શુક્રવારે તેના દીકરાને જન્મ આપ્યો. ભારતી સિંહ અને હર્ષ લીમ્બાચીયાને એક દીકરો છે અને હવે ફરીથી તેઓ દીકરાના માતા પિતા બન્યા છે. જોકે બીજી પ્રેગ્નન્સી વખતે હર્ષ લીમ્બાચીયા અને ભારતી સિંહ ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ જણાવી રહ્યા હતા કે તેમને દીકરી થાય તેવી ઈચ્છા છે. 

ભારતી સિંહની ડિલિવરી અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ભારતી સિંહ ટીવી શો લાફ્ટર શેફના શુટિંગ માટે રેડી થઈ રહી હતી પરંતુ તે સમયે જ તેનું વોટરબેગ બ્રેક થઈ ગયું અને તેને ઇમર્જન્સીમાં હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી. ડિલિવરી સમયે ભારતીસિંહ સાથે હર્ષ લીમ્બાચીયા પણ હોસ્પિટલમાં હાજર હતા. ભારતી અને હર્ષને પહેલાથી જ એક દીકરો છે જેનું નામ લક્ષ્ય છે અને તેને લોકો ગોલા તરીકે ઓળખે છે. તેમણે પોતાના બીજા સંતાન માટે લાડકુ નામ કાજુ જાહેર કર્યું હતું. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે ભારતી સિંહ અને હર્ષ લીમ્બાચીયાએ તેમની બીજી પ્રેગ્નન્સીની ઘોષણા ફેમિલી ટ્રીપ દરમ્યાન સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં કરી હતી. થોડા સમય પહેલા જ તેમણે મેટરનીટી ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું હતું અને બેબી શાવરનું આયોજન પણ થયું હતું જેના વિડીયો અને તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યા હતા.. ભારતી સિંહ પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન પણ ટીવી શો, પોડ કાસ્ટ અને બ્લોગમાં સતત એક્ટિવ જોવા મળી હતી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
bharti singhLaughter ChefsHaarsh Limbachiyaabollywoodભારતી સિંહ

Trending news