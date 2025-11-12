તારક મેહતામાં શું જૂના ટપ્પુની થશે વાપસી? મેકર્સે જણાવ્યું સત્ય, કહ્યું- નવો ટપ્પુ તો......
ટીવીના જાણીતા શો તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં ભવ્ય ગાંધીએ ઘણા વર્ષો સુધી કામ કર્યું હતું. દર્શકોના દિલ પર ટપ્પુના પાત્રએ છાપ છોડી હતી. હવે સમાચાર આવી રહ્યાં છે કે ભવ્ય 8 વર્ષ બાદ શોમાં વાપસી કરી શકે છે. તેના પર મેકર્સે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
એક્ટર ભવ્ય ગાંધી ઉર્ફે ટપ્પુએ તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શો દ્વારા દર્શકો વચ્ચે પોતાની ઓળખ બનાવી હતી. વર્ષો સુધી શોમાં રહ્યા બાદ ભવ્યએ નક્કી કર્યું કે તે પોતાનો અભ્યાસ અને ગુજરાતી સિનેમા પર ફોકસ કરશે. તાજેતરમાં ભવ્ય એક ઈન્ટરવ્યુમાં જોવા મળ્યો. ત્યારબાદ તે અફવા ઉડવા લાગી કે ભવ્ય ટપ્પુ તરીકે તારક મેહતામાં વાપસી કરવાનો છે.
અસિત કુમાર મોદીએ આપી પ્રતિક્રિયા
છેલ્લાં 18 વર્ષથી તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્માએ દર્શકો વચ્ચે જગ્યા બનાવી છે. તેવામાં અસિત કુમાર મોદીએ ભવ્ય ગાંધીની શોમાં વાપસી પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. અસિતે કહ્યુ- વાતમાં કોઈ દમ નથી. અત્યારે સીરિયલમાં તમે લોકો ટપ્પુને જોઈ રહ્યાં છો તે દર્શકો વચ્ચે સારૂ કરી રહ્યો છે. બધા લોકો તેને પસંદ કરી રહ્યાં છે.
અમારો શો સારૂ કરી રહ્યો છે. ટીઆરપી લિસ્ટમાં ટોપ-5મા પોતાની જગ્યા બનાવી રાખી છે. જે અફવા લાગી રહી છે તે એટલા માટે ચાલી રહી છે જેનાથી પોર્ટલ્સને થોડા વ્યુ મળી શકે. પરંતુ જૂનો ટપ્પુ વાપસી કરી રહ્યો નથી. નવા ટપ્પુથી ફેન્સ ખુશ છે.
મહત્વનું છે કે તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્માને આજે પણ અસિત કુમાર મોદી પ્રોડ્યુસ કરી રહ્યાં છે. છેલ્લાં 18 વર્ષથી આ શો દર્શકોનું મનોરંજન કરવામાં સફળ રહ્યો છે. તે વાત અલગ છે કે ઘણા જૂના કલાકારોએ આ શો છોડી દીધો છે. દયાબેન ઉર્ફે દિશા વાકાણી પણ ઘણા વર્ષોથી આ શોમાં જોવા મળ્યા નથી, તેમની જગ્યાએ પણ કોઈ નવા કલાકાર આવ્યા નથી.
