Bhoot Bangla Box Collection: શનિ-રવિમાં વધી અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલાની કમાણી, 100 કરોડ ક્લબમાં થઈ શકે છે સામેલ
Bhoot Bangla Box Collection: અક્ષય કુમાર અને પ્રિયદર્શનની ફિલ્મ ભૂત બંગલાનો જાદુ લોકો પર ચાલી રહ્યો છે. ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછીના પહેલા વીકેન્ડમાં ફિલ્મની કમાણીમાં વધારો જોવા મળ્યો. આ ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 100 કરોડની નજીક પહોંચી ગયું છે.
Bhoot Bangla Box Collection: જ્યારે પણ કોઈ ફિલ્મમાં પ્રિયદર્શન અને અક્ષય કુમાર એક સાથે જોડાય છે ત્યારે તે ફિલ્મ લોકો માટે ખાસ બની જાય છે. વર્ષો પછી અક્ષય કુમાર અને પ્રિયદર્શનની ફિલ્મ ભૂત બંગલા બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ છે.. ભુત બંગલા ફિલ્મ છે મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ છે. અક્ષય કુમાર સિવાય આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં વામિકા ગબ્બી, રાજપાલ યાદવ, પરેશ રાવલ, મિથિલા સહિતના કલાકારો જોવા મળે છે. અક્ષય કુમારની આ ફિલ્મ લોકોને ધીરે ધીરે પસંદ પડવા લાગી છે. ફિલ્મની શરૂઆત ધાર્યા કરતા ધીમી રહી હતી પરંતુ પહેલું વીકેન્ડ ફિલ્મ માટે સારું સાબિત થયું છે. શનિ-રવિમાં ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણીમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલાનું વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 95 કરોડથી વધી ચૂક્યું છે. આ આંકડાને જોતા લાગે છે કે આ વીકમાં અક્ષય કુમારની ફિલ્મ 100 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થઈ જશે.
ભુત બંગલા ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
ભુત બંગલા ફિલ્મ 17 એપ્રિલ અને શુક્રવારે રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેક્શન 12.25 કરોડ રૂપિયા હતું. ત્યાર પછી શનિવારે ફિલ્મનું કલેક્શન 19 કરોડ રૂપિયા થયું હતું. જોકે રવિવારે ફિલ્મના કલેક્શનમાં વધારે ઉછાળો જોવા મળ્યો. શુક્રવાર અને શનિવાર કરતાં વધારે બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન રવિવારનું રહ્યું. રિપોર્ટ અનુસાર ભૂત બંગલા ફિલ્મ ૃની કમાણી રવિવારે 23 કરોડ રૂપિયાની હતી. આમ ભુત બંગલા ફિલ્મી ત્રણ દિવસની કમાણી 50 કરોડથી વધી ચૂકી છે. જ્યારે ફિલ્મનું વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શન 95 કરોડને પાર પહોંચી ચૂક્યું છે.
અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભુત બંગલા
ભૂત બંગલા ફિલ્મ અક્ષય કુમાર માટે મહત્વપૂર્ણ ફિલ્મ છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી બોક્સ ઓફિસ પર અક્ષય કુમારની એક પણ ફિલ્મ હીટ રહી નથી. અક્ષય કુમારની ફિલ્મો જેમ કે સરફીરા, મિશન રાનીગંજ, સેલ્ફી, હાઉસફુલ 5 ખૂબ જ ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ હતી. ઘણા લાંબા સમયથી અક્ષય કુમારે બોક્સ ઓફિસ પર હિટ ફિલ્મ આપી નથી. ભૂત બંગલા ફિલ્મથી પણ લોકોને અપેક્ષાઓ વધારે હતી પરંતુ ત્રણ દિવસના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનને જોતા લાગે છે કે આ ફિલ્મ પણ ઠીક ઠાક પરફોર્મ કરશે.
ભૂત બંગલા ફિલ્મનું બજેટ
પ્રિયદર્શનના નિર્દેશનમાં બનેલી અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભુત બંગલાનું કુલ બજેટ 120 કરોડ રૂપિયા છે. 14 વર્ષ પછી આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર અને પ્રિયદર્શન એક સાથે કામ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મની સ્ટોરીની વાત કરીએ તો ફિલ્મ મંગલપુર નામના ગામ અને ત્યાં આવેલી એક જૂની હવેલી આસપાસ ફરે છે. આ ગામ વિશે માન્યતા છે કે અહીં કોઈ લગ્ન કરી શકતું નથી. કારણ કે આ ગામમાં વધુસુર નામના ભૂતનો આતંક હોય છે. અક્ષય કુમાર આ મહેલમાં લગ્ન કરવાનું નક્કી કરે છે અને પછી ફિલ્મમાં વિચિત્ર અને રહસ્યમય ઘટનાઓ બનવાનું શરૂ થાય છે જે લોકોને કોમેડી અને હોરર બંનેનો અનુભવ કરાવે છે.
