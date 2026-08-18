/રિયલ એસ્ટેટમાં બિગ બીનો મોટો ધમાકો: પ્રોપર્ટી ભાડે આપીને દર મહિને કમાશે ₹33 લાખ

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રિયલ એસ્ટેટમાં 'બિગ બી'નો મોટો ધમાકો: પ્રોપર્ટી ભાડે આપીને દર મહિને કમાશે ₹33 લાખ

Amitabh Bachchan: બોલીવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં એક મોટી ડીલ ફાઈનલ કરી છે. તે માટે તેમને દર મહિને ભાડા તરીકે 33 લાખ રૂપિયા મળશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 18, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:49 AM IST
રિયલ એસ્ટેટમાં 'બિગ બી'નો મોટો ધમાકો: પ્રોપર્ટી ભાડે આપીને દર મહિને કમાશે ₹33 લાખ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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