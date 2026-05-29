/ટીવી જોનારાઓને મોટી રાહત, એડની સમય મર્યાદા પર કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, જાણો

High Court Verdict: ટીવી જોનારાઓને જાહેરાતોથી નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે જાહેરાત સમય મર્યાદા અંગે ચુકાદો આપ્યો છે. હવે, ટીવી ચેનલોને પ્રતિ કલાક 12 મિનિટથી વધુ જાહેરાતો બતાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
High Court Verdict: ટીવી દર્શકોને સતત, લાંબી જાહેરાતોથી રાહત આપવા માટે, દિલ્હી હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોઈપણ ટીવી ચેનલને પ્રતિ કલાક 12 મિનિટથી વધુ જાહેરાતો બતાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
દિલ્હી હાઈકોર્ટે ટીવી ચેનલોને પ્રતિ કલાક મહત્તમ 12 મિનિટની જાહેરાતો સુધી મર્યાદિત રાખતા ટ્રાઈના નિયમને સંપૂર્ણપણે સમર્થન આપ્યું છે. કોર્ટે ચેનલો અને પ્રસારણકર્તાઓની બધી અરજીઓ ફગાવી દીધી છે. ડિવિઝન બેન્ચના ન્યાયાધીશ અનિલ ખેતરપાલ અને ન્યાયાધીશ અમિત મહાજને જણાવ્યું હતું કે ટ્રાઈએ આ નિયમ તેના અધિકારક્ષેત્રમાં બનાવ્યો છે અને તેનો હેતુ દર્શકોને વધુ પડતી જાહેરાતોથી બચાવવાનો છે.
હાલના જાહેરાત નિયમો શું છે?
ટ્રાઈના નિયમો અનુસાર, પ્રતિ કલાક મહત્તમ 10 મિનિટની જાહેરાતો અને 2 મિનિટની સ્વ-પ્રમોશનલ સામગ્રી
પ્રદર્શિત કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ ચેનલ પ્રતિ કલાક માત્ર 12 મિનિટની જાહેરાતો પ્રસારિત કરશે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં ચેનલોએ શું દલીલ કરી?
મનોરંજન, સમાચાર અને પ્રાદેશિક ટીવી ચેનલોએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે જાહેરાતો તેમની આવકનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ મર્યાદા તેમના વ્યવસાયને નુકસાન પહોંચાડશે અને ફ્રી-ટુ-એર અને પ્રાદેશિક ચેનલો માટે નાણાકીય કટોકટી ઊભી કરશે. જાહેરાતો પણ અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો એક ભાગ છે. ન્યૂઝ ચેનલોએ દલીલ કરી હતી કે વાણિજ્યિક ભાષણ પણ બંધારણની કલમ 19(1)(a) હેઠળ સુરક્ષિત છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટે દલીલ કેમ ફગાવી?
દિલ્હી હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે દર્શકોના હિત સર્વોપરી છે. ટીવી દર્શકો વાસ્તવિક સમયમાં જાહેરાતો છોડી શકતા નથી, તેથી વધુ પડતી જાહેરાતો તેમના જોવાના અનુભવને બગાડે છે. કોર્ટે માન્યતા આપી હતી કે 12-મિનિટની મર્યાદા એક સંતુલિત વ્યવસ્થા છે જે ચેનલોના વ્યાપારી હિતો અને દર્શકોના અધિકારો બંનેને સંતુલિત કરે છે.
10 વર્ષથી ચાલી રહેલી કાનૂની લડાઈ
આ કેસ છેલ્લા દાયકાથી કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હતો. 2013 માં, હાઈકોર્ટે ટ્રાઈને ચેનલો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાથી રોકી હતી. હવે, તેના અંતિમ નિર્ણયમાં, કોર્ટે ટ્રાઈના નિયમોને સંપૂર્ણપણે માન્ય ગણાવ્યા છે. TRAI દ્વારા ઘડવામાં આવેલા નિયમો બંધારણના અનુચ્છેદ 14 અને 19નું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. તે દર્શકોના હિતમાં રચાયેલ સંતુલિત નિયમનકારી માળખું છે.