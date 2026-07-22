/ટીવી પર ટુંક સમયમાં શરુ થશે Bigg Boss 20, સલમાન ખાન કરશે હોસ્ટ, બિગ બોસ 20 નું ઓફિશિયલ એનાઉન્સમેન્ટ

Bigg Boss 20: ટીવીનો સૌથી વિવાદાસ્પદ રિયાલીટી શો બિગ બોસ ગણાય છે. અત્યાર સુધીમાં બિગ બોસની 19 સીઝન આવી ચુકી છે અને દરેક સીઝન ધમાલ અને વિવાદોથી ભરપુર રહી છે. હવે ટુંક સમયમાં બિગ બોસની 20 મી સીઝન શરુ થશે. બિગ બોસ 20 અંગે મેકર્સે સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે પણ શોના હોસ્ટ સલમાન ખાન હશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે બિગ બોસ શોને સલમાન ખાને 16 વર્ષ હોસ્ટ કર્યો છે. સલમાન ખાન હવે બિગ બોસની 20 મી સીઝન પણ હોસ્ટ કરશે. જેની તૈયારીઓ શરુ થઈ ચુકી છે. શોના મેકર્સ દ્વારા બિગ બોસ 20 નું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું છે. શો નો એકદમ નવો આઈકોનિક આઈ લોગો પણ શેર કરવામાં આવ્યો છે.
બિગ બોસનો આઈ લોગો બદલ્યો
બિગ બોસ 20 થી બિગ બોસ શોમાં દેખાતો આઈકોનિક આઈ લોગો પણ બદલી ગયો છે. જીયો હોટસ્ટારના ઈંસ્ટાગ્રામ પેજ પર નવા આઈ લોગોનો શોર્ટ વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. આ વાત પરથી એ પણ કંફર્મ થઈ ગયું છે બિગ બોસ 20 જિયો હોટસ્ટાર પર જોવા મળશે.
2 decades later… still the most eye-conic one 👁️#BiggBoss20, jald aa raha hai!#BiggBossOnJioHotstar #BB20OnJioHotstar pic.twitter.com/WeLLPisE6i
— JioHotstar (@JioHotstar) July 21, 2026
બિગ બોસ 20 ની એનાઉન્સમેન્ટ સાથે બિગ બોસના ચાહકો પણ ખુશ થઈ ગયા છે. ચાહકો આ વખતે બિગ બોસમાં કોણ જોવા મળશે તેનો અંદાજ પણ લગાવવા લાગ્યા છે. અલગ અલગ કલાકારોના નામની સાથે સૌથી વધુ ચર્ચા યોગેશ રાવતના નામની થઈ રહી છે. આ સિવાય સિવેટ તોમર સેન્ટી શર્મા સહિતના નામોની ચર્ચા બિગ બોસ 20 માટે થઈ રહી છે. જો કે મેકર્સ તરફથી સ્પર્ધકોના નામની પુષ્ટી કરવામાં નથી આવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)