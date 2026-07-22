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ટીવી પર ટુંક સમયમાં શરુ થશે Bigg Boss 20, સલમાન ખાન કરશે હોસ્ટ, બિગ બોસ 20 નું ઓફિશિયલ એનાઉન્સમેન્ટ

Bigg Boss 20: ટીવીનો સૌથી વિવાદાસ્પદ અને લોકપ્રિય શો બિગ બોસ 20 ફરી એકવાર શરુ થવા જઈ રહ્યો છે. બિગ બોસ 20 નું ઓફિશિયલ એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે. આ વર્ષની સીઝન વધારે ખાસ હશે કારણ કે આ વર્ષે બિગ બોસ શો ને 20 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:49 AM IST
ટીવી પર ટુંક સમયમાં શરુ થશે Bigg Boss 20, સલમાન ખાન કરશે હોસ્ટ, બિગ બોસ 20 નું ઓફિશિયલ એનાઉન્સમેન્ટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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