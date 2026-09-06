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Bigg Boss 20: મેરી કોમથી લઈ માહી વિજ સુધીની 18 હસ્તીઓ બિગ બોસ હાઉસમાં કરશે એન્ટ્રી, ચેક કરી લો લિસ્ટ

Bigg Boss 20 Contestant List: બિગ બોસ 20 ના 18 કંફર્મ કંટેસ્ટેંટ્સના નામ સામે આવી ગયા છે. આ વખતે બિગ બોસ હાઉસમાં મેરી કોમથી લઈ માહી વિજ સુધીના 18 સેલિબ્રીટી ભાગ લેશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 06, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:49 PM IST
Bigg Boss 20: મેરી કોમથી લઈ માહી વિજ સુધીની 18 હસ્તીઓ બિગ બોસ હાઉસમાં કરશે એન્ટ્રી, ચેક કરી લો લિસ્ટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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