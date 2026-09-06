/Bigg Boss 20: મેરી કોમથી લઈ માહી વિજ સુધીની 18 હસ્તીઓ બિગ બોસ હાઉસમાં કરશે એન્ટ્રી, ચેક કરી લો લિસ્ટ

Bigg Boss 20 Contestant List: લાખોનું ફેન ફોલોઈંગ ધરાવતા રિયાલિટી શો બિગ બોસ 20 ની શરુઆત થવા જઈ રહી છે ત્યારે શોના કંફર્મ સ્પર્ધકોનું લિસ્ટ સામે આવી ગયું છે. બિગ બોસની 20 મી સીઝનમાં સ્પોર્ટ્સથી લઈ ટીવી ઈંડસ્ટ્રીની હસ્તીઓ ભાગ લેશે. કેટલાક સ્પર્ધકો એવા છે જેમની લાઈફમાં થોડા સમય પહેલા જ ભારે ઊથલપાથલ જોવા મળી છે.
બિગ બોસ 20 શો ટીવી અને ઓટીટી પર ફરીથી શરુ થવા જઈ રહ્યો છે. બિગ બોસ 20 6 સપ્ટેમ્બરથી શરુ થશે. ત્યારે આ વખતે બિગ બોસ હાઉસમાં કોણ કોણ એન્ટ્રી કરશે તેનું લિસ્ટ સામે આવી ગયું છે. આ વખતે પણ બિગ બોસ હાઉસમાં ભારે ઘમાસાણ જોવા મળી શકે છે. કારણ કે આ વખતે શોમાં એવા એવા ટીવી સ્ટાર, સ્પોર્સ્ટ પર્સન અને ઈંફ્લુએન્સર્સ સામેલ થયા છે જેમણે રિયલ લાઈફમાં પણ ધમાલ મચાવી હતી.
બિગ બોસ 20 ના કન્ટેસ્ટન્ટ
માહી વીજ
આમ્રપાલી દુબે
રતિ તિવારી
અમન ગાંધી
ઉદિતી
કાઝી તૌકીર
મેરી કોમ
અરશિફા ખાન
કુશાલ તન્વર
ઈશા રેખી
આશીફા ફાન
ફૈસલ ખાન
કનિકા માન
રેપર યંગ ડીએસએ
ખુશી દુબે
રિયા આહીર
લવ ગિલ
આ કલાકારોમાંથી માહી વીજ જય ભાનુશાલીથી અલગ થયા પછી પહેલીવાર રિયાલિટી શોમાં એન્ટ્રી કરશે. આમ્રપાલી દુબે પણ ભોજપુરી બવાલ શોમાં કરેલા ખુલાસા પછી ચર્ચામાં રહી છે. મેરી કોમે તેના પતિ વિશે કહેલી વાતોના કારણે વિવાદ સર્જ્યો હતો. જ્યારે રિયા આહિર જેણે પણ સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા જગાવી હતી. આ હસ્તીઓ હવે એક સાથે રહીને બિગ બોસના ઘરમાં કેવા વિવાદ કરે છે તે જોવું દર્શકો માટે રસપ્રદ હશે.
બિગ બોસ 20 ને સલમાન ખાન હોસ્ટ કરશે અને આ શો 6 સપ્ટેમ્બરથી ઓન એર થશે. કલર્સ ટીવી અને જિયો હોટસ્ટાર પર આ શો પ્રસારિત થશે. હોટસ્ટાર પર રાત્રે 9 કલાકે અને કલર્સ ટીવી પર 10.30 કલાકે શો જોવા મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વખતે બિગ બોસ 20 હોસ્ટ કરનાર સલમાન ખાનના તેવર પણ આંકરા જોવા મળે છે. શો માટે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પણ સલમાન ખાન ભડકી ગયો હોવાની વાત સામે આવી હતી. હવે જોવાનું રહ્યું કે સલમાન ખાન બિગ બોસના સ્પર્ધકોના કેવા હાલ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)