/Bigg Boss 20: કેટરીનાની બોડી શેમિંગથી ભડક્યા સલમાન ખાન! કેમેરા સામે કપડાં ઉતારી આપી ચેલેન્જ

Bigg Boss 20: સોશિયલ મીડિયા પર બિગ બોસ 20ના 'વીકેન્ડ કા વાર' માં, સલમાન ખાને સ્પર્ધકો સાથે ટ્રોલિંગ, ઉંમર-શેમિંગ અને બોડી-શેમિંગ વિશે વાત કરી. આ દરમિયાન, સલમાન ખાન એટલો ગુસ્સે થયો કે તે પોતે શર્ટલેસ થઈ ગયો.
આ દરમિયાન, સલમાન ખાને કહ્યું કે, દરેક શોમાં, અચાનક ઉંમર વિશે વાત થાય છે, કહે છે કે, તે વૃદ્ધ થઈ ગયો છે. તમે શેના વિશે ટ્રોલ કરવા માંગો છો? તેનું વજન, તેનો દેખાવ, તેનો પરિવાર, કોઈનું સ્મિત, કોઈની નિષ્ફળતા, કોઈ માતા બની રહ્યું છે? તમે તમારા ઉછેરનો દેખાવ કરી રહ્યા છો.
Fearless #SalmanKhan
Some people are trolling me too, saying I’ve become old. Of course I’m 60 years old. You can’t stay like Maine Pyar Kiya all the time
He also indirectly responded to the trolling of Katrina Kaif, saying that everyone puts on weight after pregnancy and when… pic.twitter.com/8rFrPqPP3N
— Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 19, 2026
સલમાને આગળ કહ્યું કે તેને પણ વૃદ્ધ થવા માટે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો હતો. અભિનેતાએ ઉમેર્યું કે, હા, હું 60 વર્ષનો છું, યાર. સલમાને વીડિયોમાં કોઈનું નામ લીધું નથી, પરંતુ લોકો માને છે કે તે કેટરિના કૈફનો બચાવ કરી રહ્યો છે, જેને ગર્ભાવસ્થા પછી વજન વધવા બદલ ટ્રોલ કરવામાં આવી રહી હતી. તેણે ટ્રોલિંગનો જવાબ આપતા કહ્યું કે ગર્ભાવસ્થા પછી દરેકનું વજન વધે છે અને જ્યારે તે ફિલ્મોમાં પાછી ફરશે ત્યારે તે ફરીથી ફિટ થઈ જશે.
પાપારાઝીનો ક્લાસ લીધો
સલમાન ખાન ગુસ્સે ભરાયો અને ટ્રોલ્સ અને પાપારાઝીને ઠપકો આપ્યો જે સેલિબ્રિટીઓના શરીર, દેખાવ અને કપડાં વિશે અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરે છે અને અયોગ્ય અથવા વાંધાજનક ફોટા લે છે. સલમાને કહ્યું કે, ટ્રોલિંગ કરતા પહેલા તમારા ચહેરા અને શરીરને જુઓ, ટ્રોલિંગ કરતા પહેલા તમારા માતાપિતાને જુઓ. જે દિવસે અમે જવાબ આપવાનું નક્કી કરીશું, તે દિવસે તમારા ટ્રોલ્સ પાસે છુપાવવા માટે જગ્યા નહીં હોય. આ એક ફિલ્મનો દેખાવ છે. પરંતુ તમે ટિપ્પણી કરો છો કે તેઓ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવી રહ્યા છે. આ તેમના ઉછેર અને તેઓ ખરેખર કોણ છે તે દર્શાવે છે. તમે ફિલ્મ જોવા માટે ટિકિટ ખરીદી હતી, અમને નહીં.
STANDING OVATION!#SalmanKhan took off his T-shirt, showed his body and challenged if you want to troll, go ahead and do it.
He just shut the haters up again. He doesn’t care about trolling #BiggBoss20 pic.twitter.com/YGbVM8X9om
— Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 19, 2026
સલમાન ખાનના વીડિયો પર પ્રતિક્રિયાઓ
સલમાન ખાનના શોને સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી પ્રતિક્રિયાઓ મળી છે. એક યુઝરે ટ્વીટ કર્યું કે, મને ખબર છે કે સલમાન ખાન અહીં કેટરિના કૈફનો બચાવ કરી રહ્યો છે, પણ હું તે સાબિત કરી શકતો નથી. સલમાનનો સલમાન સ્ટાઇલ બિગ બોસને ખાસ બનાવે છે.
કેટરિના કૈફનું ટ્રોલિંગ
થોડા દિવસો પહેલા, કેટરીનાએ તેના પતિ વિકી કૌશલ સાથે અંબાણી પરિવારના ગણપતિ ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી. માતા બન્યા પછી કેટરીનાના વજનમાં વધારો થવાથી લોકોનું ધ્યાન ખેંચાયું હતું, અને લોકોએ તેને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઘણા સેલિબ્રિટી કેટરીનાના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા છે, પરંતુ અભિનેત્રીએ હજુ સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.