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Bigg Boss 20: કેટરીનાની બોડી શેમિંગથી ભડક્યા સલમાન ખાન! કેમેરા સામે કપડાં ઉતારી આપી ચેલેન્જ

Bigg Boss 20: બિગ બોસ 20 ના 'વીકેન્ડ કા વાર' ના પ્રોમોમાં, સલમાન ખાને એવા લોકોની ટીકા કરી, જેઓ બીજાઓને તેમની ઉંમર, વજન, દેખાવ, પરિવાર, નિષ્ફળતાઓ અને માતૃત્વ વિશે ટ્રોલ કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:09 PM IST
Bigg Boss 20: કેટરીનાની બોડી શેમિંગથી ભડક્યા સલમાન ખાન! કેમેરા સામે કપડાં ઉતારી આપી ચેલેન્જ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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