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Bigg Boss 20 હોસ્ટ કરવા સલમાન ખાને કેટલી લીધી ફી ? આ વખતે શોના કંટેસ્ટેંટ કોણ કોણ છે જાણો

Bigg Boss 20: બિગ બોસ 20 ને લઈને નવી જાણકારી સામે આવી છે. 6 સપ્ટેમ્બરથી શો રિલીઝ થવાનો છે. આ વખતે શોને હોસ્ટ કરવા માટે સલમાન ખાને કેટલી ફી લીધી છે અને શોમાં કોણ કોણ જોવા મળશે ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:21 PM IST
Bigg Boss 20 હોસ્ટ કરવા સલમાન ખાને કેટલી લીધી ફી ? આ વખતે શોના કંટેસ્ટેંટ કોણ કોણ છે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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