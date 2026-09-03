/Bigg Boss 20 હોસ્ટ કરવા સલમાન ખાને કેટલી લીધી ફી ? આ વખતે શોના કંટેસ્ટેંટ કોણ કોણ છે જાણો

Bigg Boss 20: રિયાલિટી શોમાં સૌથી વધારે લોકપ્રિયતા ધરાવતો શો હોય તો તે છે સલમાન ખાનનો બિગ બોસ. 6 સપ્ટેમ્બર થી બિગ બોસની 20મી સીઝન શરૂ થવા જઈ રહી છે. બીગ બોસ 20 ને પણ સલમાન ખાન હોસ્ટ કરવાનો છે. 6 સપ્ટેમ્બરથી બીગ બોસ શરૂ થવાનો છે ત્યારે લોકો જાણવા આતુર છે કે આ વખતે કંટેસ્ટન્ટ તરીકે કોણ કોણ બિગ બોસના ઘરમાં એન્ટ્રી કરશે. સાથે જ એ વાતની ચર્ચા પણ થઈ રહી છે કે બીગ બોસ 20 શો હોસ્ટ કરવા માટે સલમાન ખાન એ કેટલી ફી લીધી છે. ચાલો આ બધા જ પ્રશ્નોની જાણકારી મેળવીએ.
બીગ બોસ 20
બિગ બોસ 20 નું પ્રીમિયર 6 સપ્ટેમ્બર 2026 થી થવાનું છે. આ રિયાલિટી શો જીયો હોટ સ્ટાર પર રાત્રે 9:00 વાગ્યાથી સ્ટ્રીમ થશે. ટીવી ચેનલ પર બિગ બોસ 20 colors ટીવી પર રાત્રે 10:30 કલાકથી જોવા મળશે.
બિગ બોસ 20 માટે સલમાન ખાનની ફી
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર bigg boss ની 20 મી સીઝન પોસ્ટ કરવા માટે સલમાન ખાનને સૌથી મોટી રકમ આપવામાં આવી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર બીગ બોસની 20મી સિઝન હોસ્ટ કરવા માટે સલમાન ખાનને 120 કરોડ રૂપિયાની રકમ આપવાનું નક્કી થયું છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે બીગ બોસ સાથે સલમાન ખાન વર્ષોથી જોડાયેલો છે શરૂઆતના સમયમાં સલમાન ખાનને એક એપિસોડ માટે અઢી કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા ધીરે ધીરે તેની ફીસ વધી ગઈ છે.
બીગ બોસ 20 ના કંટેસ્ટ
Bigg boss 20 ના કંટેસ્ટ ની વાત કરીએ તો તે અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં નથી આવી પરંતુ કેટલાક નામ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચામાં છે અને લગભગ કન્ફર્મ હોવાનું પણ કહેવામાં આવે છે. Bigg boss હાઉસમાં જવા માટે જે નામ લગભગ કન્ફર્મ છે તેમાં માહી વિજ, કુશાલ તંવર, અર્શિફા ખાન, કનિકા માન, ઈશાર રિખી, કાજી તૌકીર, નિતેશ રાજપુત, રોહેદ ખાન, ઋતિ તિવારી, ફેસલ ખાન અને શોવિક ચક્રવર્તી ના નામનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય લવ ગીલ અને રિયા આહીર ના નામની ચર્ચાઓ પણ થઈ રહી છે પરંતુ તેમના વિશે એવું કહેવાય છે કે તેમના માટે જનતા પાસેથી વોટ લેવામાં આવશે અને દર્શકોના વોટના આધારે બીગ બોસ 20 માં તેમની એન્ટ્રી થશે કે નહીં તે નક્કી થશે. જોકે આ નામોમાંથી કયા લોકો ખરેખર બિગ બોસમાં જોવા મળશે તે 6 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે ખબર પડી જશે કારણ કે 6 સપ્ટેમ્બરે બિગ બોસનું ગ્રેન્ડ પ્રીમિયર થવાનું છે.