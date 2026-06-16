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Bigg Boss 20 નું શૂટિંગ સપ્ટેમ્બરથી થશે શરુ, સલમાન ખાનના રિયાલિટી શોમાં આવનાર સ્પર્ધકોમાં સેંટી શર્માનું નામ ટોપ પર

Bigg Boss 20: લોકપ્રિય ટીવી રિયાલિટી શો બિગ બોસની 20 મી સીઝનની તૈયારીઓ જોરશોરથી થઈ રહી છે. બિગ બોસનું શૂટિંગ સપ્ટેમ્બર મહિનાથી શરુ થઈ શકે છે અને અત્યારે બિગ બોસ 20 ના સ્પર્ધકોના નામની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. જેમાં રેપર સેન્ટી શર્માનું નામ ટોપ પર છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:30 PM IST
Bigg Boss 20 નું શૂટિંગ સપ્ટેમ્બરથી થશે શરુ, સલમાન ખાનના રિયાલિટી શોમાં આવનાર સ્પર્ધકોમાં સેંટી શર્માનું નામ ટોપ પર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Bigg Boss 20: સલમાન ખાનના રિયાલિટી શોમાં આવનાર સ્પર્ધકોમાં સેંટી શર્માનું નામ ટોપ પર
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