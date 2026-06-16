/Bigg Boss 20 નું શૂટિંગ સપ્ટેમ્બરથી થશે શરુ, સલમાન ખાનના રિયાલિટી શોમાં આવનાર સ્પર્ધકોમાં સેંટી શર્માનું નામ ટોપ પર

Bigg Boss 20: રિયાલિટી શો bigg boss ટીવી નો લોકપ્રિય રિયાલિટી શો છે. બિગ બોસ હાઉસમાં આવતા કલાકારો વચ્ચે થતા લડાઈ ઝઘડા, ટાસ્ક અને ડ્રામા લોકોને ખૂબ પસંદ આવે છે. બિગ બોસની લોકપ્રિયતાને ધ્યાનમાં રાખીને શોના મેકર્સે બિગ બોસની 20 મી સિઝનની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દીધી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર bigg boss 20 ને સલમાન ખાન હોસ્ટ કરશે. નવી સિઝનનું શૂટિંગ સપ્ટેમ્બર મહિનાથી શરૂ થઈ શકે છે અને હાલ રિયાલિટી શો માટે સ્પર્ધકોની પસંદગી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
બિગ બોસ હાઉસમાં આ વખતે કયા કયા કલાકારો જોવા મળશે તેની સત્તાવાર જાહેરાતો હજી સુધી થઈ નથી. પરંતુ કેટલાક નામ ચર્ચામાં છે. જેમાં સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે રેપર સેન્ટી શર્માના નામની. Bigg boss 20 માં અલગ અલગ સેલિબ્રિટી અને ઈન્ફ્લુએન્સર સાથે સેન્ટી શર્મા પણ જોડાઈ શકે છે તેવી ચર્ચા એ જોર પકડ્યું છે.
કોણ છે રેપર સેન્ટી શર્મા ?
બિગ બોસ 20 ના સ્પર્ધક તરીકે જે સેન્ટી શર્માનું નામ ચર્ચામાં છે તે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કોક્રોચ જનતા પાર્ટીના કારણે ચર્ચામાં આવ્યો છે. સેંટી શર્મા રૈપર છે અને મ્યુઝિક આર્ટિસ્ટ છે. તેણે કોક્રોચ જનતા પાર્ટીને લઈને તીખી પ્રતિક્રિયા આપી હતી તેના કારણે તેની લોકપ્રિયતા સોશિયલ મીડિયા પર વધી ગઈ છે. ખૂબ ઓછા સમયમાં તેના ફોલોવર્સની સંખ્યામાં જબ્બર વધારો થયો છે. ચર્ચા છે કે સેન્ટી શર્માની લોકપ્રિયતા ને ધ્યાનમાં રાખીને તેને bigg boss 20 માં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. જોકે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
બિગ બોસ 20 ના સંભવિત સ્પર્ધકો
Bigg boss 20 માટે ફક્ત સેન્ટી શર્મા જ નહીં પરંતુ અન્ય સેલિબ્રિટીના નામ પણ ચર્ચામાં છે. આ નામોમાં ફેઝલ શેખ, ઋધિમા ગુપ્તા, અંજલી અરોરા, જન્નત ઝુબેર, આવેઝ દરબાર, ઉર્ફી જાવેદના નામનો સમાવેશ થાય છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે જે નામોની ચર્ચા છે તેમાંથી કોણ કોણ બિગ બોસ 20 માં જોવા મળશે.
બિગ બોસ 20 અંગે એવી પણ ચર્ચાઓ છે કે આ વખતની સીઝન પહેલાની સીઝન કરતાં વહેલી ઓનએર થઈ જશે. આ વખતે બિગ બોસ હાઉસમાં ટ્રેડિંગ ઈન્ફ્લુએન્સર્સ, ટીવી સ્ટાર્સ જોવા મળશે. જેમાં કેટલાક રિપીટ સ્પર્ધકો હશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)