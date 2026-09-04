/Bigg Boss 20: બિગ બોસ ઘરમાં આવનાર પર 104 કેમેરાથી નજર રાખશે, જુઓ બિગ બોસનું અત્યાર સુધીનું સૌથી અનોખું ઘર

Bigg Boss 20: ટીવીનો સૌથી વિવાદિત અને સૌથી લોકપ્રિય રિયાલિટી શો એટલે બિગ બોસ. કેટલાક લોકો તો રિયાલિટી શો બિગ બોસના એટલા મોટા ફેન છે કે અત્યાર સુધીની બધી જ સીઝન તેમણે જોઈ હશે. બિગ બોસના આવા જ ચાહકો માટે બિગ બોસની 20 મી સિઝન 6 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. બિગ બોસની આ 20 મી સીઝનને મેકર્સે ખાસ બનાવી છે અને તેના માટે ખાસ થીમવાળું ઘર પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
બીગ બોસ 20 નું ઘર આ વખતે અનોખી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. બિગ બોસ 20 ના ઘરની એક ઝલક ઇન્સ્ટાગ્રામ વિડીયો દ્વારા શેર પણ કરી દેવામાં આવી છે. Jio hotstar અને કલર્સ ટીવી ના instagram પેજ પર બિગ બોસ 20 ના નવા ઘરનો વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે bigg boss 20 નું ઘર આ વખતે કેવું હશે.
104 કેમેરા રાખશે નજર
બિગ બોસ 20 નું નવું ઘર 10000 વર્ગ ફીટમાં ફેલાયેલું છે. બિગ બોસના ઘરમાં 104 કેમેરા લગાવેલા છે જે ઘરમાં આવનાર મહેમાનો પર નજર રાખશે. બિગ બોસના ઘરની અંદરની ડિઝાઇન પણ આ વખતે ખૂબ જ અલગ જોવા મળે છે. Bigg boss ના ઘરમાં ધ્યાન આકર્ષે તેવી વસ્તુ છે ઘરના અલગ અલગ ભાગમાં અલગ અલગ પ્રાણી અને અલગ અલગ જીવ સંબંધિત ડિઝાઇન અને એલિમેન્ટ રાખવામાં આવ્યા છે. આ વખતે બિગ બોસના ઘરમાં શાર્ક થીમ આધારિત સ્વિમિંગ પૂલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, સ્વિમિંગ પૂલ પાસે પણ આકર્ષક એલિમેન્ટ્સ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. બિગ બોસના ઘરમાં બાથરૂમની એન્ટ્રી, લિવિંગ એરિયાની એન્ટ્રી અને ગાર્ડનની એન્ટ્રી પણ ખાસ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
Agla hangout spot? Mil gaya, meri jaan! 😎✨
#BiggBoss starts 6th September on #JioHotstar at 9pm and #ColorsTV at 10:30pm#BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/FgCgFF1SOo
— JioHotstar (@JioHotstar) September 3, 2026
બિગ બોસ 20 ની તથાસ્તુ થીમ
Bigg boss 20 ની થીમના પ્રોમો છેલ્લા ઘણા સમયથી ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં સલમાન ખાન વારંવાર તથાસ્તુ બોલતો જોવા મળે છે. સાથે જ બે જીવનદાન સંબંધિત વાત પણ કરવામાં આવે છે. આ થીમને લઈને પણ લોકોમાં ઉત્સુકતા છે. તથાસ્તુ અને વરદાન થીમ પરથી લોકો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે આ વખતે બિગ બોસમાં સ્પર્ધકોને વરદાન તેમજ એક લાઈફ લાઈન મળે તેવી સંભાવના છે.