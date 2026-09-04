Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Bigg Boss 20: બિગ બોસ ઘરમાં આવનાર પર 104 કેમેરાથી નજર રાખશે, જુઓ બિગ બોસનું અત્યાર સુધીનું સૌથી અનોખું ઘર

Bigg Boss 20: બિગ બોસ ઘરમાં આવનાર પર 104 કેમેરાથી નજર રાખશે, જુઓ બિગ બોસનું અત્યાર સુધીનું સૌથી અનોખું ઘર

Bigg Boss 20: 6 સપ્ટેમ્બરથી ઓટીટી અને ટીવી પર એક સાથે બિગ બોસ શો શરુ થવા જઈ રહ્યો છે. બિગ બોસની આ 20 મી સીઝન છે. આ વખતે શોની થીમ અને શોનું ઘર બંને અનોખા છે. બિગ બોસ હાઉસની પહેલી ઝલક પણ સામે આવી ગઈ છે. તમે પણ જુઓ કેવું છે બિગ બોસનું આ વખતનું ઘર.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 04, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:38 AM IST
Bigg Boss 20: બિગ બોસ ઘરમાં આવનાર પર 104 કેમેરાથી નજર રાખશે, જુઓ બિગ બોસનું અત્યાર સુધીનું સૌથી અનોખું ઘર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદના માણેકચોક વિસ્તારમાં ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ, આગ લાગતા દોડધામ
2
3
4
5