નેટફ્લિક્સની આ એક્શન સીરીઝ સામે કચરો લાગશે સ્ક્વિડ ગેમ, બિન્જ વોચ માટે પરફેક્ટ છે આ 6 એપિસોડની સીરીઝ

Binge Watch Worthy Web Series: જો તમે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર એક્શન વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો તમને આજે એક એવી વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ જેની સામે તમને સ્ક્વિડ ગેમ પણ કચરો લાગશે. આ વેબ સીરીઝ નેટફ્લીક્સ પર રિલીઝ થઈ હતી. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:41 PM IST

Binge Watch Worthy Web Series: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર લોકો એક્શન વેબ સીરીઝ જોવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય છે. અત્યાર સુધીમાં અનેક વેબ સીરીઝ આવી ચુકી છે જે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર સુપરહીટ સાબિત થઈ હોય. આવી જ એક વેબ સીરીઝ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ વેબ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકશો. આ વેબ સીરીઝ એટલી મજેદાર અને એકશનથી ભરપુર છે કે તમને આ સીરીઝની સામે તમને સ્ક્વિડ ગેમ કચરો લાગશે. 

જે વેબ સીરીઝની અહીં વાત થઈ રહી છે તે વેબ સીરીઝ છે લાસ્ટ સમુરાઈ સ્ટૈંડિંગ. આ વેબ સીરીઝ 6 એપિસોડની વેબ સીરીઝ છે અને એવી જોરદાર સ્ટોરી છે કે તમે એકવાર સીરીઝ જોવાનું શરુ કરશો તો પછી લાસ્ટ એપિસોડ સુધી તેને જોઈને જ પુરું કરશો. 

નેટફ્લીક્સની વેબ સીરીઝ લાસ્ટ સમુરાઈ સ્ટેંડિંગ 1878 ના મેઈજી યુગની પૃષ્ઠિભૂમી પર સર્જાયેલી ક્રૂ જંગ પર આધારિત છે જેમાં 292 સમુરાઈ એક લાખ યેન માટે એકબીજાના લોહીના તરસ્યા થઈ જાય છે. આ વેબ સીરીઝ શોગો ઈમામુરાની બુક લાસ્ટ સમુરાઈ સ્ટેંડિંગ પર આધારિત છે. આ વેબ સીરીઝના દરેક એપિસોડમાં તમને હિંસક તલવારબાજી જોવા મળશે. 

લાસ્ટ સમુરાઈ સ્ટેંડિંગ વેબ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર 13 નવેમ્બરથી ઉપલબ્ધ છે. જો તમે હજુ સુધી આ વેબ સીરીઝ જોઈ નથી તો પહેલી ફુરસતમાં જોઈ લેજો. આ વેબ સીરીઝ શાનદાર વિજ્યુઅલ ટ્રીટમેન્ટ છે. ઘણા સમીક્ષકોનું કહેવું છે કે આ વેબ સીરીઝ સ્ક્વિડ ગેમ કરતાં પણ દમદાર છે અને તમને જકડી રાખે તેવી છે. જો તમને સ્ક્વિડ ગેમ જેવા જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ પસંદ છે તો આ વેબ સીરીઝ તમને બિંજ વર્ધી લાગશે.
 

