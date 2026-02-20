Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

2026ની સૌથી મોટી બોક્સ ઓફિસ ક્લેશ, જેમાં પહેલી વખત બે સગા ભાઈ જોવા મળશે આમને-સામને; કોણ જીતશે આ કાંટાની ટક્કર?

Bobby Deol Bandar: બોક્સ ઓફિસ પર મે મહિનો ધમાકેદાર રહેવાનો છે. આ મહિને એક જ પરિવારના બે સુપરસ્ટાર્સની ટક્કર થવાની છે. આવી સ્થિતિમાં આ મહાટક્કરમાં કોણ જીતશે અને કોની હાર થશે આ જોવું રસપ્રદ રહેશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 20, 2026, 04:40 PM IST
  • મે મહિનામાં સનીની 'ગબરુ' અને બોબીની 'બંદર' વચ્ચે જામશે મહાટક્કર!
  • અનુરાગ કશ્યપની 'બંદર'માં જોવા મળશે બોબી દેઓલનો નવો અવતાર
  • સની દેઓલ અને બોબી દેઓલ વચ્ચે ખેલાશે બોક્સ ઓફિસ વોર

2026ની સૌથી મોટી બોક્સ ઓફિસ ક્લેશ, જેમાં પહેલી વખત બે સગા ભાઈ જોવા મળશે આમને-સામને; કોણ જીતશે આ કાંટાની ટક્કર?

Bobby Deol Bandar: આ વર્ષે બે સગા ભાઈ બોક્સ ઓફિસ પર આમને સામને જોવા મળશે. મે મહિનામાં બોક્સ ઓફિસ પર એક એવી ટક્કર થવાની છે, જેને જોયા બાદ દરેક વ્યક્તિ હેરાન થઈ જશે. એકબીજા માટે જાન આપનાર બન્ને સગા ભાઈ આ વર્ષે મે મહિનામાં સામસામે ટકરાશે. આવી સ્થિતિમાં બોક્સ ઓફિસ પર આ કાંટાની ટક્કરનું શું પરિણામ આવશે તેને જોવા માટે ફેન્સ ઉત્સુક છે. ખાત વાત એ છે કે, આ બન્ને ભાઈઓની બન્ને ફિલ્મો આ વર્ષની મોસ્ટ એન્ટીસિપેટેડ ફિલ્મો છે.

બે ભાઈઓ વચ્ચે મહાટક્કર
આ બન્ને સગા ભાઈઓ બીજું કોઈ નહીં પણ દેઓલ પરિવારની શાન સની દેઓલ અને બોબી દેઓલ છે. સની દેઓલની ફિલ્મ "ગબરુ" આ વર્ષે 8 મેના રોજ રિલીઝ થઈ રહી છે, જ્યારે બોબી દેઓલની "બંદર"ની રિલીઝ તારીખ પણ જાહેર થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ 22 મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં ધૂમ મચાવવા માટે તૈયાર છે. અનુરાગ કશ્યપે આ ફિલ્મનું પોસ્ટર રિલીઝ તારીખ સાથે શેર કર્યું છે. જેમાં બોબી દેઓલ જેલના સળિયા પાછળ ચશ્મા પહેરીને સીરિયસ મૂડમાં ઉભા જોવા મળે છે.

2026ની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ
બોબી દેઓલની આ ફિલ્મ રિલીઝ પહેલા જ ખૂબ જ લાઈમલાઈટમાં છે. આ ફિલ્મ 2025માં 50મા ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં સ્પેશિયલ પ્રેઝન્ટેશન કેટેગરીમાં પ્રીમિયર થયું હતું. જ્યારબાદ તેને દર્શકો અને ક્રિટિક્સ તરફથી જબરદસ્ત રિસ્પોન્સ મળ્યો છે, જેના કારણે આ ફિલ્મ 2026ની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મમાંથી એક બની ગઈ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ ફિલ્મમાં બોબી દેઓલ એક અલગ જ અંદાજમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ નિખિલ દ્વિવેદી દ્વારા પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મને જેટલી બોબી દેઓલના કારણે લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે, એટલી જ તેનો ક્રેજ અનુરાગ કશ્યપને લઈને પણ છે. આવું એટલા માટે કારણ કે તેમની ફિલ્મોમાં બેખોફ કહાનીઓ જોવા મળે છે.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

છેલ્લે આ ફિલ્મમાં જોવા મળ્યા હતા બોબી દેઓલ 
બોબી દેઓલ છેલ્લી વખત "કંગુવા"માં જોવા મળ્યા હતા. આ પહેલાં આર્યન ખાનની "બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ" અને તેના પહેલાં "એનિમલ"માં જોવા મળ્યા હતા. "એનિમલ" એ ફિલ્મ હતી જેણે બોબી દેઓલની કિસ્મત રાતોરાત બદલી નાખી હતી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Bobby Deol BandarSunny Deol GabruDeol brothers box office clashબોબી દેઓલની બંદર ફિલ્મસની દેઓલની ગબરુ ફિલ્મ

