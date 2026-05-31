/Bobby Deol: ડુંગળીની વાસ રોમાંટિક સીનમાં બની વીલન, હિરોઈનની નજીક જવું પણ બોબી માટે હતું મુશ્કેલ, તમને ખબર છે આ ઘટના વિશે ?

Bobby Deol Manisha Koirala Bad Breath Story: બોબી દેઓલ તેની આગામી ફિલ્મ બંદરના કારણે ચર્ચામાં છે. આ સિવાય હાલ તેની ચર્ચા અન્ય એક ઘટના માટે પણ થઈ રહી છે. આ ઘટના તેની ફિલ્મ ગુપ્તના શૂટિંગ સમયની છે. જ્યારે રોમાંટિક સીન કરવો બોબી દેઓલ માટે માથાનો દુખાવો બની ગયો હતો. અને તેનું કારણ હતી ડુંગળીની વાસ.
Bobby Deol Manisha Koirala Bad Breath Story: આશ્રમ વેબ સિરીઝ અને પછી એનિમલ ફિલ્મમાં કામ કરીને બોબી દેઓલ રાતોરાત સ્ટાર બની ગયો છે. બોબી દેઓલ વર્ષોથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક્ટિવ છે પરંતુ તેની ફેમ આશ્રમ અને એનિમલ પછી અનેક ગણી વધી ગઈ. હવે 5 જુને બોબી દેઓલની વધુ એક ધમાકેદાર ફિલ્મ આવી રહી છે જેના કારણે તે ચર્ચામાં છે બોબી દેઓલની ફિલ્મ છે બંદર.
બંદર ફિલ્મની ચર્ચાઓ સાથે બોબી દેઓલ સાથે જોડાયેલી એક ઘટના પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે. આ ઘટના બોબી દેઓલની ફિલ્મ ગુપ્ત ના શૂટિંગ દરમિયાનની છે. ઘણા લોકો એવા હશે જેને આ ઘટના વિશે ખબર જ નહીં હોય. તો ચાલો તમને જણાવીએ ગુપ્ત ફિલ્મની આ ઘટના કઈ છે.
આશ્રમ અને એનિમલ ફિલ્મમાં અનેક ઇન્ટીમેટ સીન શૂટ કરી ચૂકેલા બોબી દેઓલ માટે એક અભિનેત્રી સાથે ઇન્ટીમેટ સીન કરવો મુશ્કેલ થઈ ગયો હતો. આ અભિનેત્રી બીજી કોઈ નહીં મનીષા કોઈરાલા છે. 1997માં બોબી દેઓલ, કાજોલ અને મનીષા કોઈરાલાની ફિલ્મ ગુપ્ત રિલીઝ થઈ હતી. તે સમયે આ ફિલ્મ સુપરહિટ સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં મનીષા કોઈરાલા અને બોબી દેઓલ વચ્ચે એક રોમેન્ટિક સીન હતો. પરંતુ આ રોમેન્ટિક સીન કરવો બોબી દેઓલ માટે મુશ્કેલ થઈ ગયો હતો. તેનું કારણ હતું કે મનીષા કોઈરાલાના મોઢામાંથી ડુંગળીની વાસ આવી રહી હતી.
આ વાત સાંભળવામાં વિચિત્ર લાગશે પરંતુ બોબી દેઓલ તેના અલગ અલગ ઇન્ટરવ્યૂમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ ખુલ્લેઆમ કરી ચૂક્યો છે. બોબી દેઓલ એ ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન જણાવ્યું હતું કે ગુપ્ત ફિલ્મમાં એક ગીત હતું જેમાં તેણે મનીષા કોઈરાલાના ફેસની નજીક પોતાનો ફેસ લઈ જવાનો હતો. પરંતુ આ ગીતનું શૂટિંગ થાય તે પહેલા જ મનીષા કોઈરાલાએ ડુંગળીવાળી ચાટ ખાધી હતી. જેના કારણે મનીષા કોઈરાલાના મોઢામાંથી ડુંગળીની સખત વાસ આવી રહી હતી.
આ સ્થિતિમાં શૂટિંગ સમયે બોબી દેઓલ માટે મનીષા કોઈરાલાની નજીક જવું મુશ્કેલ બની ગયું હતું. તેણે કહ્યા અનુસાર ત્યારબાદ તેણે માંડ આ ગીતનું શૂટિંગ પુરુ કર્યું હતું. તાજેતરમાં બોબી દેઓલ જ્યારે આપકી અદાલતના એપિસોડમાં જોવા મળ્યો હતો ત્યારે પણ તેણે આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
