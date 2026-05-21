/Bandar Trailer: બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદરનું ટ્રેલર રિલીઝ, 5 જૂને બોક્સ ઓફિસ પર થશે રિલીઝ

Bandar Trailer: બોબી દેઓલની મચ અવેટેડ ફિલ્મ બંદરનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેલરને લોકો તરફથી મિક્સ રિએકશન મળી રહ્યા છે. બંદર ફિલ્મના ટ્રેલર સાથે તેની રિલીઝ ડેટ પણ સામે આવી છે. આ ફિલ્મ 5 જૂને બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થશે.
Bandar Trailer: એનિમલ પછી ફરી એક વખત બોબી દેઓલ તેના ખુંખાર અવતારમાં જોવા મળશે. બોક્સ ઓફિસ પર ગણતરીના દિવસોમાં જ બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદર રિલીઝ થવાની છે. બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદરની ચર્ચાઓ ઘણા સમયથી થઈ રહી હતી. બોબી દેઓલની આ મચ અવેટેડ ફિલ્મ છે જે હવે 5 જૂને બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ જવાની છે.
બોલીવુડના ડાર્ક સિનેમાના કિંગ ગણાતા ડાયરેક્ટર અનુરાગ કશ્યપના નિર્દેશનમાં બંદર ફિલ્મ બની છે. બંદર ફિલ્મનું ટ્રેલર 21 મેના રોજ રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અનુરાગ કશ્યપની ફિલ્મોને પસંદ કરતા લોકોને બંદર ફિલ્મનું ટ્રેલર ખૂબ જ ગમ્યું છે. બંદર ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયાની સાથે જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે અને લોકો તેના પર અલગ અલગ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.
બંદર ફિલ્મનું ટ્રેલર 2 મિનિટ અને 58 સેકન્ડ નું છે. બંદર ફિલ્મના ટ્રેલર પરથી ફિલ્મની સ્ટોરીનો અંદાજ લગાવીએ તો ફિલ્મમાં બોબી દેઓલ સમીર નામના એક કલાકારની ભૂમિકામાં છે. જે સ્ટેજ પર હોય છે ત્યારે તો ખુશ અને આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર દેખાય છે પરંતુ રિયલ લાઇફમાં તે એકલો અને ઉદાસ રહેતો હોય છે. એકલતા દૂર કરવા માટે તે એક ડેટિંગ એપ જેનું નામ બંદર હોય છે તેના પર એકાઉન્ટ બનાવે છે અને પ્રેમ શોધવા નીકળે છે. બોબી દેઓલની સ્ટોરીમાં ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવે છે જ્યારે સાચો પ્રેમ શોધતા સમીરને એક ખોટા રેપ કેસમાં ફસાવી દેવામાં આવે છે અને તે જેલમાં પહોંચી જાય છે. બંદર ફિલ્મના ટ્રેલરમાં જબરદસ્ત ટ્વિસ્ટ, બોલ્ડ ડાયલોગ અને ડાર્ક હ્યુમર દેખાડવામાં આવ્યું છે જે અનુરાગ કશ્યપની સિગ્નેચર સ્ટાઇલ છે.
બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદરમાં તેની સાથે સાનિયા મલ્હોત્રા, સબા આઝાદ, રાજ શેટ્ટી, જીતેન્દ્ર જોશી, ઇન્દ્રજીત જેવા દિગ્ગજ કલાકારો મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ફિલ્મનું ડાયરેક્શન અનુરાગ કશ્યપ એ કર્યું છે અને ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ સુદીપ શર્મા અને અભિષેક બેનર્જીએ મળીને લખી છે. આ બંને પહેલા પણ શાનદાર થ્રિલર ફિલ્મો આપી ચૂક્યા છે. બંદર ફિલ્મ 5 જુને બોક્સ ઓફિસ પર દસ્તક દેશે.