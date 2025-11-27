Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Dharmendra Death: તે મારા માટે..... ધર્મેન્દ્રના નિધનના 3 દિવસ બાદ હેમા માલિનીએ શેર કરી પોસ્ટ

Bollywood Actor Dharmendra:સુપરસ્ટાર ધર્મેન્દ્રના પરિવારમાં તેમના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખ છે. તેમની બીજી પત્ની હેમા માલિનીએ સોશિયલ મીડિયા પર બોલિવૂડ સુપરસ્ટારને યાદ કર્યા, તેમની સાથેના ઘણા ફોટા શેર કર્યા. અભિનેત્રીએ તેના પતિ માટે એક ભાવનાત્મક નોંધ પણ લખી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:54 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Death: તે મારા માટે..... ધર્મેન્દ્રના નિધનના 3 દિવસ બાદ હેમા માલિનીએ શેર કરી પોસ્ટ

Hema Malini Post on Dharmendra: બોલીવુડ સુપરસ્ટાર ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની ઉંમરે બીમારી બાદ નિધન થઈ ગયું હતું. તેમના નિધનથી પરિવાર પર દુખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે અને ફેન્સ પણ તે આઘાતમાંથી બહાર આવી રહ્યાં નથી. અભિનેતાના બીજા પત્ની હેમા માલિની પણ દુખી છે. હવે તેમના નિધનના ત્રણ દિવસ બાદ અભિનેત્રીએ ધરમ પાજીને યાદ કર્યાં છે અને એક ભાવુક નોટ લખી છે. સાથે અભિનેત્રીએ ઘણી તસવીરો શેર કરી છે, જેમાં સાથે વિતાવેલી ક્ષણને યાદ કરી છે.

ધરમ જી.... તે મારા માટે બધઉ હતા. પ્રેમાળ પતિ, અમારી બે દીકરીઓ ઈશા અને અહાનાના પિતા. મિત્ર, ફિલોસોફર, ગાઇડ, કવિ, જરૂરિયાતના સમયે મારી સાથે રહેનાર, હકીકતમાં તે મારૂ સર્વસ્વ હતા. તેમણે હંમેશા મારા સારા અને ખરાબ સમયમાં સાથ આપ્યો. તે સરળતાથી પોતાના મિત્રતાપૂર્ણ વ્યવહારને કારણે મારા પરિવારની નજીક આવી ગયા. 

Add Zee News as a Preferred Source

— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

ધરમજીની પોપુલારિટી પર હેમાએ શું કહ્યું?
હેમા આગળ ધર્મેન્દ્રની પોપુલારિટીનો ઉલ્લેખ કરતા કહે છે- એક પબ્લિક પર્સનાલિટી તરીકે, તેમની ટેલેન્ટ, તેમની પોપુલારિટી છતાં તેમની વિનમ્રતા અને તેમની યુનિવર્સલ અપીલે બધા લેજેન્ડ્સમાં સૌથી અલગ અને એક યુનિક આઇકોન બનાવી દીધા. તેમની સફળતા અને સિદ્ધિઓ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આજીવન રહેશે. મારા માટે જે અંગત નુકસાન થયું છે તેને વ્યક્ત ન કરી શકાય અને તેમના જવાથી જે ખાલી જગ્યા ઉભી થઈ છે તે એવું છે જે આજીવન મારી સાથે રહેશે. ઘણા વર્ષો સુધી સાથે રહ્યાં બાદ હવે મારી પાસે તે ખાસ ક્ષણોને ફરી જીવવા માટે અનેક યાદો બચી છે.

પ્રોફેશનલ-પર્સનલ ફ્રંટમાં સુપરહિટ જોડી રહી
હેમા માલિની અને ધર્મેન્દ્ર જીની જોડી પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ ફ્રંટ પર સુપરહિટ રહી. બંનેએ સાથે ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે બંને 35 ફિલ્મોમાં સાથે જોવા મળ્યા અને તેમાંથી ઘણી સફળ રહી. હવે ધરમજીના નિધનથી હેમાનો પરિવાર અધૂરો રહી ગયો છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Hema MaliniDharmendra

Trending news