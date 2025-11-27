Dharmendra Death: તે મારા માટે..... ધર્મેન્દ્રના નિધનના 3 દિવસ બાદ હેમા માલિનીએ શેર કરી પોસ્ટ
Bollywood Actor Dharmendra:સુપરસ્ટાર ધર્મેન્દ્રના પરિવારમાં તેમના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખ છે. તેમની બીજી પત્ની હેમા માલિનીએ સોશિયલ મીડિયા પર બોલિવૂડ સુપરસ્ટારને યાદ કર્યા, તેમની સાથેના ઘણા ફોટા શેર કર્યા. અભિનેત્રીએ તેના પતિ માટે એક ભાવનાત્મક નોંધ પણ લખી.
Hema Malini Post on Dharmendra: બોલીવુડ સુપરસ્ટાર ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની ઉંમરે બીમારી બાદ નિધન થઈ ગયું હતું. તેમના નિધનથી પરિવાર પર દુખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે અને ફેન્સ પણ તે આઘાતમાંથી બહાર આવી રહ્યાં નથી. અભિનેતાના બીજા પત્ની હેમા માલિની પણ દુખી છે. હવે તેમના નિધનના ત્રણ દિવસ બાદ અભિનેત્રીએ ધરમ પાજીને યાદ કર્યાં છે અને એક ભાવુક નોટ લખી છે. સાથે અભિનેત્રીએ ઘણી તસવીરો શેર કરી છે, જેમાં સાથે વિતાવેલી ક્ષણને યાદ કરી છે.
ધરમ જી.... તે મારા માટે બધઉ હતા. પ્રેમાળ પતિ, અમારી બે દીકરીઓ ઈશા અને અહાનાના પિતા. મિત્ર, ફિલોસોફર, ગાઇડ, કવિ, જરૂરિયાતના સમયે મારી સાથે રહેનાર, હકીકતમાં તે મારૂ સર્વસ્વ હતા. તેમણે હંમેશા મારા સારા અને ખરાબ સમયમાં સાથ આપ્યો. તે સરળતાથી પોતાના મિત્રતાપૂર્ણ વ્યવહારને કારણે મારા પરિવારની નજીક આવી ગયા.
ધરમજીની પોપુલારિટી પર હેમાએ શું કહ્યું?
હેમા આગળ ધર્મેન્દ્રની પોપુલારિટીનો ઉલ્લેખ કરતા કહે છે- એક પબ્લિક પર્સનાલિટી તરીકે, તેમની ટેલેન્ટ, તેમની પોપુલારિટી છતાં તેમની વિનમ્રતા અને તેમની યુનિવર્સલ અપીલે બધા લેજેન્ડ્સમાં સૌથી અલગ અને એક યુનિક આઇકોન બનાવી દીધા. તેમની સફળતા અને સિદ્ધિઓ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આજીવન રહેશે. મારા માટે જે અંગત નુકસાન થયું છે તેને વ્યક્ત ન કરી શકાય અને તેમના જવાથી જે ખાલી જગ્યા ઉભી થઈ છે તે એવું છે જે આજીવન મારી સાથે રહેશે. ઘણા વર્ષો સુધી સાથે રહ્યાં બાદ હવે મારી પાસે તે ખાસ ક્ષણોને ફરી જીવવા માટે અનેક યાદો બચી છે.
પ્રોફેશનલ-પર્સનલ ફ્રંટમાં સુપરહિટ જોડી રહી
હેમા માલિની અને ધર્મેન્દ્ર જીની જોડી પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ ફ્રંટ પર સુપરહિટ રહી. બંનેએ સાથે ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે બંને 35 ફિલ્મોમાં સાથે જોવા મળ્યા અને તેમાંથી ઘણી સફળ રહી. હવે ધરમજીના નિધનથી હેમાનો પરિવાર અધૂરો રહી ગયો છે.
