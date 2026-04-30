Bollywood: બોલીવુડના વધુ એક કલાકાર કરજમાં ડુબ્યો, ઈંસ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ શેર કરી કામ અને પૈસાની જરૂર હોવાની વાત કરી

Rahul Roy: રાજપાલ યાદવ પછી વધુ એક બોલીવુડ કલાકારે તેની ખરાબ આર્થિક સ્થિતિ અને કામની જરૂરીયાત અંગે ખુલાસો કર્યો છે. આ એક્ટર એક સમયે લોકોના દિલો પર રાજ કરતો હતો પણ સમયે એવો બદલ્યો કે આજે ઈંસ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ શેર કરી લોકો પાસે કામ માટે મદદ માંગવી પડી છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:08 PM IST
Rahul Roy: 1990 માં બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ આશિકી રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે જ ફિલ્મના કલાકારો પણ રાતોરાત સ્ટાર બની ગયા હતા. ફિલ્મમાં મુખ્ય કલાકાર રાહુલ રોય અને અનુ અગ્રવાલ હતા. આ ફિલ્મના ગીત આજે પણ લોકપ્રિય છે. આશિકી ફિલ્મ તેના ગીત અને તેના એક્ટરની ચર્ચા આજે એટલા માટે થઈ રહી છે કે જે હીરો એક સમયે પહેલી જ ફિલ્મથી સુપર સ્ટાર બની ગયો હતો તેની આર્થિક હાલત હવે ખરાબ થઈ ગઈ છે. જી હાં રાહુલ રોયે પોતે જ instagram પર પોસ્ટ શેર કરીને જણાવ્યું હતું કે તેની આર્થિક હાલત ખરાબ છે અને તેને કામની જરૂર છે. આ પોસ્ટ શેર કરવાનું કારણ શું છે અને રાહુલ રોય શા માટે ચર્ચામાં છે ચાલો જાણીએ. 

વર્ષો પછી રાહુલ રોય અચાનક ચર્ચામાં ત્યારે આવી ગયો જ્યારે તેણે instagram પર તેની ફિલ્મ આશિકીના ગીત પર રીલ્સ બનાવી હતી. એક કન્ટેન્ટ ક્રિએટર સાથે આશિકી ફિલ્મના ગીત પર રોમેન્ટીક રીલ્સ બનાવી હતી. આ રીલ્સ શેર થયા પછી લોકો રાહુલ રોયને ટ્રોલ કરવા લાગ્યા. રાહુલ રોયનું ટ્રોલિંગ એટલું બધું થઈ ગયું કે એક્ટરે પોતાની સ્થિતિ અંગે ખુલાસો કર્યો. 

રાહુલ રોયે તેને ટ્રોલ કરતાં લોકોને જવાબ આપતા એક પોસ્ટ શેર કરી અને તેમાં લખ્યું હતું કે, તેને જ્યારે બ્રેઇન સ્ટ્રોક આવ્યો તે પહેલાંના કેટલાક આર્થિક મામલા છે જેની ચુકવણી તેણે કરવાની છે. તેને આર્થિક જવાબદારીઓને પૂરી કરવા માટે કામની જરૂરિયાત છે. હાલ જે સોશિયલ મીડિયા કોલાબ્રેશન કરીને તેનું કામ છે અને તે આ કામ પણ ઈમાનદારીથી કરશે. 

સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં રાહુલ રોય એ વાતનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો કે જે લોકોને તેની ખરેખર ચિંતા હોય તેવો તેને કામ શોધવામાં મદદ કરી શકે છે જેથી તેની આર્થિક જવાબદારીઓને તે પૂરી કરી શકે. રાહુલ રોયે એવું પણ લખ્યું કે કામ કરવું અને એક્ટિવ રહેવું તેના મગજને સક્રિય રાખવા માટે પણ જરૂરી છે.. પોતાની આર્થિક જવાબદારી પૂરી કરવા, લીગલ ચુકવણીઓ કરવા અને પોતાની જાતને એક્ટિવ રાખવા માટે તે સતત કામ કરતો રહેશે. 

રાહુલ રોયની આ પોસ્ટ પર બોલીવુડના કલાકારો પણ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. રાહુલ રોયની પોસ્ટ પર અનુપમ ખેર, સોનુ સુદ, ફરાહ ખાન કોમેન્ટ કરી ચૂક્યા છે.. બોલીવુડ કલાકારો રાહુલ રોયની હિંમતના વખાણ કરી રહ્યા છે અને તેમને શુભકામનાઓ આપી રહ્યા છે. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે રાહુલ રોય પોતાના કરિયરની શરૂઆત 1990 માં આવેલી ફિલ્મ આશિકીથી કરી હતી. આ ફિલ્મ સાથે તે રાતોરાત સ્ટાર બની ગયો અને ત્યાર પછી જુનુનુ, ફિર તેરી કહાની યાદ આઈ જેવી ફિલ્મોમાં તેણે કામ કર્યું. ત્યાર પછી 2006 માં તેણે bigg boss માં ભાગ લીધો અને bigg boss ની પહેલી સિઝનનો વિનર બન્યો.

