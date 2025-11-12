ઘરમાં અચાનક બેભાન થઈ ગયા બોલીવુડ અભિનેતા ગોવિંદા, હોસ્પિટલમાં દાખલ
Govinda Hospitalized: બોલીવુડના હીરો નંબર વન અભિનેતા ગોવિંદા મંગળવારે રાતે પોતાના ઘરે બેભાન થઈ ગયા અને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. જાણો હેલ્થ અપડેટ.
અભિનેતા ગોવિંદા વિશે ચિંતાજનક સમાચાર આવ્યા છે. બેભાન થયા બાદ જૂહુની ક્રિટિકેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. વરિષ્ઠ બોલીવુડ અભિનેતા અને પૂર્વ સાંસદ ગોવિંદાને મંગળવાર રાતે જૂહુની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા. 61 વર્ષીય અભિનેતા પોતાના ઘરમાં અચાનક બેહોશ થઈ ગયા. ત્યારબાદ તરત હોસ્પિટલ લઈ જવાયા. અભિનેતાના તમામ મહત્વપૂર્ણ પેરામીટર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને ડોક્ટર જરૂરી તપાસ કરી રહ્યા છે.
ગોવિંદાના વકીલ અને મિત્ર લલિત બિંદલે ઈન્ડિયા ટુડેને આ અંગે પુષ્ટિ કરી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ અભિનેતાની તબીયત ઠીક ન લાગતા ઈમરજન્સીમાં ખસેડાયા.
ગોવિંદાના વકીલ અને મિત્ર લલિત બિંદલે જણાવ્યું કે અભિનેતા થોડું અસહજ મહેસૂસ કરી રહ્યા હતા. તમામ ટેસ્ટ થઈ ગયા છે. હવે રિપોર્ટ્સ અને ન્યૂરો કન્સલ્ટેશનના અભિપ્રાયની રાહ જોવાઈ રહી છે. હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે.
