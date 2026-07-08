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બોલીવુડ એક્ટર મનીષ પોલ પર તુટ્યો દુ:ખોનો પહાડ, માતાનું થયું નિધન

Maniesh Paul Mother Passed Away: બોલીવુડના જાણીતા એક્ટર અને લોકપ્રિય હોસ્ટ મનીષ પોલના પરિવારમાં દુખદ ઘટના બની છે. મનીષ પોલના માતાનું 77 વર્ષે નિધન થયું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:39 PM IST
બોલીવુડ એક્ટર મનીષ પોલ પર તુટ્યો દુ:ખોનો પહાડ, માતાનું થયું નિધન
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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