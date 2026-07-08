/બોલીવુડ એક્ટર મનીષ પોલ પર તુટ્યો દુ:ખોનો પહાડ, માતાનું થયું નિધન

Maniesh Paul Mother Passed Away: બોલીવુડ એક્ટર મનીષ પોલ પર દુ:ખોનો પહાડ તુટી પડ્યો છે. 8 જુલાઈ 2026 ના રોજ મનીષ પોલની માતાનું નિધન થયું છે. મનીષ પોલના માતા ઉર્મિલ પોલે 77 વર્ષની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. એક્ટર મનીષ પોલ તેની માતાની સૌથી વધુ નજીક હતો.
આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મનીષ પોલની માતા ઉર્મિલ પોલે દિલ્હીમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. આ ખબર થી બોલીવુડમાં પણ શોક ફેલાયો છે. એક્ટરના ફેન્સ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી રહ્યા છે.
મનીષ પોલ તેના માતાપિતાની ખૂબ જ નજીક હતો. તે અવારનવાર પોતાના માતાપિતા માટે ખાસ પોસ્ટ શેર કરતો હતો. મનીષ પોલના માતા ઉર્મિલ પોલનું નિધન કયા કારણોસર થયું છે તે અંગે હજુ સુધી જાણકારી સામે આવી નથી.
ઉર્મિલ પોલ અને જગમોહન પોલના 3 સંતાનો છે. મનીષ પોલ ઉપરાંત તેમની એક દીકરી છે જેનું નામ જ્યોતિ પોલ છે અને એક દીકરો છે જેનું નામ વિવેક પોલ છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે મનીષ પોલે પોતાના કરિયરની શરુઆત વીડિયો જોકી તરીકે કરી હતી. ત્યારબાદ તેણે હોસ્ટિંગ અને એક્ટિંગમાં શરુઆત કરી. મનીષ પોલ ભારતના સૌથી લોકપ્રિય હોસ્ટમાંથી એક છે. તેણે અનેક રિયાલિટી શો હોસ્ટ કર્યા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી મનીષ પોલ ફિલ્મોમાં વધારે સક્રીય છે.