રાજપાલ યાદવ પહેલા આ ટોપ એક્ટર્સ પણ ડૂબ્યા ચૂક્યા છે દેવામાં, એક અભિનેતા આજે છે 1600 કરોડના માલિક
Bollywood Actors Struggle and Success: આજે અમે તમને એવા સેલેબ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેઓ એક સમયે દેવાનો શિકાર બન્યા હતા, પરંતુ તેમ છતાં તેમણે હાર ન માની. આજે તેમાંથી એક બોલિવૂડના 'શહેનશાહ' પણ છે.
- રાજપાલ યાદવ પહેલા આ 6 દિગ્ગજો થઈ ચૂક્યા છે કંગાલ
- બોલિવૂડના એ 'શોમેન' વિશે જેઓ આવી ગયા હતા નાદારીની અણી પર
- અમિતાભથી લઈને જેકી શ્રોફ સુધીના આ સ્ટાર્સે જોયા છે ખૂબ ખરાબ દિવસો
Bollywood Actors Struggle and Success: રાજપાલ યાદવ હાલમાં ચેક બાઉન્સ કેસમાં ફસાયા છે. 9 કરોડનું દેવું ન ચૂકવી શકવા બદલ રાજપાલ જેલમાં છે. 2010માં રાજપાલે ફિલ્મ 'અતા પતા લાપતા' માટે 5 કરોડની લોન લીધી હતી. ફિલ્મ 2012માં રિલીઝ થઈ અને ફ્લોપ રહી. લોન ન ચૂકવવા બદલ કોર્ટ કેસ ચાલતો રહ્યો અને પછી 5 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ રાજપાલ યાદવે તિહાર જેલમાં સરન્ડર કરી દીધું.
રાજપાલ યાદવ
રાજપાલ યાદવ પહેલા પણ ઘણા સેલેબ્સે આર્થિક તંગી, દેવું કે નાદારી જેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ તેમણે હાર ન માની અને જોરદાર વાપસી કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા. આ લિસ્ટમાં ઘણા મોટા સ્ટાર્સ સામેલ છે. એક અભિનેતા પર તો 90 કરોડનું દેવું અને 55 લીગલ કેસ પણ હતા.
અમિતાભ બચ્ચન
70 અને 80ના દાયકામાં રાજ કરનાર અમિતાભ બચ્ચનને બોલિવૂડમાં 'શહેનશાહ'નું ટેગ મળ્યું છે. પરંતુ પછી એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે તેમની એન્ટરટેઈનમેન્ટ કંપની ભારે નુકસાનમાં ગઈ અને તેમના પર મોટું દેવું થઈ ગયું. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બિગ બી પર 90 કરોડનું દેવું અને 55 લીગલ કેસ હતા. તે સમયે તેમની ફિલ્મો પણ ફ્લોપ થઈ રહી હતી. ત્યારબાદ યશ ચોપરાએ 'મોહબ્બતેં' ફિલ્મમાં બિગ બીને લીધા અને આ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ. અહીંથી બિગ બીની બીજી ઇનિંગ શરૂ થઈ. તેમણે ટીવી ગેમ શો (KBC) પણ શરૂ કર્યો અને ફરી સફળતા મેળવી બધું દેવું ચૂકવી દીધું. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આજે તેમની નેટવર્થ અંદાજે 1600 કરોડ છે.
રાજ કપૂર
રાજ કપૂરને બોલિવૂડના 'શોમેન' કહેવામાં આવતા હતા. તેમણે જીવનમાં ઘણી સક્સેસફુલ ફિલ્મો આપી, પરંતુ જ્યારે તેમણે 'મેરા નામ જોકર' બનાવી ત્યારે ઘણું નુકસાન વેઠવું પડ્યું. કારણ કે મોટા બજેટની આ ફિલ્મ ફ્લોપ રહી હતી. આ ફિલ્મે રાજ કપૂરને નાદારીની અણી પર લાવી દીધા હતા. જો કે, વર્ષો પછી આ ફિલ્મને ટીવી પર સારો પ્રતિસાદ મળ્યો અને ત્યારબાદ આવેલી ફિલ્મ 'બોબી' બ્લોકબસ્ટર રહી, જેનાથી રાજ કપૂરે પોતાની આર્થિક સ્થિતિ સુધારી હતી.
જેકી શ્રોફ
જેકી શ્રોફે વર્ષ 2003માં ફિલ્મ 'બૂમ'માં રોકાણ કર્યું હતું, જે ફ્લોપ રહી હતી. આ ફિલ્મને કારણે જેકી પર એટલું દેવું થઈ ગયું કે તેમણે પોતાનું ઘર પણ વેચવું પડ્યું હતું. પરંતુ જેકીએ હાર ન માની અને ફરીથી કરિયર પર ધ્યાન આપ્યું. તેમની ફિલ્મોને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો અને આજે તેઓ લક્ઝરી લાઈફ જીવે છે.
ગોવિંદા
ગોવિંદાને 'હીરો નંબર 1' કહેવામાં આવતા છે. એક સમયે તેમણે એકસાથે અગણિત ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું. પરંતુ પછી એવો સમય આવ્યો જ્યારે તેમણે આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડ્યો. એવા સમયે સલમાન ખાને તેમની મદદ કરી અને બન્નેએ 'પાર્ટનર' ફિલ્મમાં કામ કર્યું, જે મોટી હિટ સાબિત થઈ.
કમલ હાસન
કમલ હાસન માત્ર સાઉથ જ નહીં, પરંતુ આખી ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીના સ્ટાર છે. તેમણે એકવાર પોતાની ફિલ્મ 'વિશ્વરૂપમ' માટે બધું જ દાવ પર લગાવી દીધું હતું. તેમણે પોતાની ઘણી મિલકતો ગીરવે મૂકી દીધી હતી. તે સમયે ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મુકાતા તેમને ઘણું નુકસાન થયું હતું. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે તેમને રાહત મળી અને ત્યારબાદ 2022માં જ્યારે 'વિક્રમ' હિટ થઈ ત્યારે કમલ હાસને કહ્યું હતું કે, હવે તેઓ પોતાનું તમામ દેવું ચૂકવી શકે છે.
મિથુન ચક્રવર્તી
મિથુન ચક્રવર્તી મેગાસ્ટાર રહ્યા છે. તેઓ એક્ટિંગની સાથે બિઝનેસ દ્વારા પણ કમાણી કરતા હતા. પરંતુ ઉટીમાં આવેલી તેમની હોટેલમાં ભારે નુકસાન થયું અને ફિલ્મી કરિયર પણ સ્લો ચાલી રહ્યું હતું, જેના કારણે તેમને આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ કેટલીક સફળ ફિલ્મો અને ટીવી શો કરવાથી તેમનો કરિયર ગ્રાફ ફરી ઉપર આવ્યો.
