આ બોલિવૂડ અભિનેત્રીએ ટ્રમ્પને કહ્યા પોતાના અસલી પિતા, કહ્યું: મારી માતાએ મને કહ્યું હતું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તારા પિતા છે
Shocking Claim: એક બોલીવુડ અભિનેત્રીએ દાવો કર્યો છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેના પિતા છે. તેણીએ કહ્યું છે કે તેના અસલી પિતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે, અને તેણીએ ડીએનએ ટેસ્ટ દ્વારા આ વાત શોધી કાઢી છે.
Shocking Claim: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારતમાં સમાચારમાં છે. તેઓ ભારત વિરુદ્ધ અનેક નિવેદનો અને ટેરિફ વધારવા બદલ સમાચારમાં રહ્યા છે. આના કારણે દેશમાં નોંધપાત્ર ટીકા થઈ છે. આ દરમિયાન, એક બોલીવુડ અભિનેત્રીએ દાવો કર્યો છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેના પિતા છે.
તાજેતરના નિવેદનથી ધૂમ મચાવી
તેણીએ કહ્યું છે કે તેના અસલી પિતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે, અને ડીએનએ ટેસ્ટ દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ થઈ છે. આ નિવેદન આપનાર બીજું કોઈ નહીં પણ સૌથી વિવાદાસ્પદ રાણી રાખી સાવંત છે. રાખી સાવંત શું કહેશે તે કોઈ ભવિષ્યવાણી કરી શકતું નથી. પોતાના વિચિત્ર નિવેદનો માટે જાણીતી રાખીએ ફરી એકવાર પોતાના તાજેતરના નિવેદનથી ધૂમ મચાવી છે.
તેણીએ હવે જાહેર કર્યું છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, જેમણે ભારત પર 50% ટેરિફ, ફિલ્મો પર 100% ટેક્સ અને H1 વિઝા ફી ₹600,000 થી વધારીને ₹88,000 કરી છે, તે તેના પિતા છે. રાખીએ જાહેરમાં કહ્યું છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેના પિતા છે. રાખી તાજેતરમાં દુબઈથી પાછી ફરી છે અને પોતાના તાજેતરના વિચિત્ર નિવેદનથી હંગામો મચાવી રહી છે.
"મારા સાચા પિતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે"
રાખીએ કહ્યું કે હું દુબઈથી આવી છું. મારા ગળામાં આ હાર અમેરિકાનો છે. મારા પિતા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મને આપ્યો હતો. તે મારા પિતા છે. મારી માતાએ મને કહ્યું હતું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ મારા પિતા છે.જ્યારે કોઈએ પૂછ્યું કે તેણીને આ ક્યારે ખબર પડી, ત્યારે રાખીએ જવાબ આપ્યો કે મેં મારા ડીએનએ ચેક કરાવ્યો અને તેમાં ફક્ત ટ્રમ્પ, ટ્રમ્પ અને ટ્રમ્પ નિકળ્યા છે અને મારી માતા હવે જીવિત નથી. મારી માતાએ એક પત્ર છોડી દીધો છે જેમાં લખ્યું છે કે તારા સાચા પિતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે. હવે, ચાલો જોઈએ કે લોકો રાખીના દાવા વિશે શું ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરી રહ્યા છે.
લોકોએ રાખી પર કટાક્ષ કર્યો
એક યુઝરે લખ્યું કે તેનો દેખાવ અને બુદ્ધિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જેવી છે, તે સાચું કહી રહી છે. બીજાએ લખ્યું કે તેણે પોતાને અને તેની માતાને બદનામ કરી છે, થોડી ગરિમા રાખો. ત્રીજા યુઝરે લખ્યું કે રાખી સાવંત ક્યારે ગંભીર બનશે?" બીજાએ લખ્યું કે તેના મેકઅપથી, તે મને માઈકલ જેક્સન જેવી લાગે છે. હવે, લોકો રાખીની તેના વિચિત્ર નિવેદન માટે મજાક ઉડાવી રહ્યા છે. એ નોંધનીય છે કે રાખી સાવંતને તેના નિવેદનો માટે મોસ્ટ કોન્ટ્રોવર્શિયલ ક્વીનનો ખિતાબ મળ્યો છે.
