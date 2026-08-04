/બોલિવૂડ અને સાઉથના દિગ્ગજ વિલન પ્રદીપ રાવતનું નિધન, 74 વર્ષની વયે બ્લડ કેન્સર સામે હાર્યા જંગ; ફિલ્મ જગતમાં શોકની લહેર

Pradeep Rawat Passes Away: ભારતીય સિનેમાના પ્રખ્યાત અભિનેતા પ્રદીપ રાવતના નિધનના સમાચારથી ફિલ્મ જગતમાં શોકનો માહોલ છે. તેમણે 74 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેમના અવસાનના સમાચાર સામે આવ્યા બાદ બોલિવૂડ તેમજ સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા અનેક કલાકારોએ તેમને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. તેમના ખાસ મિત્ર અને અભિનેતા યશપાલ શર્માએ સોશિયલ મીડિયા પર એક ઈમોશનલ પોસ્ટ શેર કરી પોતાના કો-સ્ટાર પ્રદીપ રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી. પોતાની દમદાર એક્ટિંગ, શાનદાર સ્ક્રીન પ્રેઝન્સ અને યાદગાર નેગેટિવ પાત્રો માટે જાણીતા પ્રદીપ રાવતે દર્શકોના દિલમાં એક ખાસ જગ્યા બનાવી હતી.
પ્રદીપ રાવતના બિઝનેસ મેનેજર સિદ્ધાર્થ તિવારીએ તેમના નિધનની માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, અભિનેતા છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી બ્લડ કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સારવાર દરમિયાન તેમની તબિયતમાં થોડા સમય માટે સુધારો થયો હતો, પરંતુ બાદમાં બીમારી ફરી ઉથલો મારી ગઈ હતી. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તેમની તબિયત સતત ખરાબ ચાલી રહી હતી અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
બ્લડ કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા જંગ
પ્રદીપ રાવતના પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના અંતિમ સંસ્કાર બુધવારે કરવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. તેમના અવસાનના સમાચાર બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ફેન્સ અને ફિલ્મી સિતારાઓ તેમના જૂના કામને યાદ કરીને ભાવુક થયા છે. પ્રદીપ રાવતે પોતાની લાંબા ફિલ્મી કરિયરમાં આવા અનેક પાત્રો ભજવ્યા, જેના માટે તેમને હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. આમિર ખાનની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'ગજની'માં તેમણે ભજવેલું વિલન 'ગજની ધર્માત્મા'નું પાત્ર આજે પણ લોકોમાં લોકપ્રિય છે. તેમની ખતરનાક એક્ટિંગ અને દમદાર ડાયલોગ્સે આ પાત્રને વિશેષ ઓળખ અપાવી હતી.
આ પહેલા આશુતોષ ગોવારીકરની ઓસ્કાર માટે નોમિનેટ થયેલી ફિલ્મ 'લગાન'માં તેમણે 'દેવા'નું પાત્ર ભજવીને પોતાની અભિનય ક્ષમતા સાબિત કરી હતી. આ ફિલ્મમાં તેમના અભિનયની ભારે પ્રશંસા થઈ હતી અને આ ભૂમિકા તેમના કરિયરની યાદગાર ફિલ્મોમાં સામેલ થઈ ગઈ.
માત્ર બોલિવૂડ જ નહીં, સાઉથ સિનેમામાં પણ બનાવી ખાસ ઓળખ
હિન્દી ફિલ્મો ઉપરાંત પ્રદીપ રાવતે તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ સિનેમામાં પણ પોતાની મજબૂત ઉપસ્થિતિ નોંધાવી હતી. તેમણે પોતાના કરિયરમાં ઘણા નેગેટિવ અને મુશ્કેલ પાત્રો ભજવ્યા, જેમાં તેમની ગંભીર એક્ટિંગે દર્શકોના મન પર ઊંડી છાપ છોડી. 'ગજની' અને 'લગાન' ઉપરાંત તેમણે દક્ષિણ ભારતીય ભાષાઓની અનેક ફિલ્મોમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓ ભજવી હતી અને ત્યાંના દર્શકો વચ્ચે પણ પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી હતી.
સોનુ સૂદે પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ
પ્રદીપ રાવતના નિધન પર અભિનેતા સોનુ સૂદ સહિત અનેક કલાકારોએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમને યાદ કર્યા. સોનુ સૂદે તેમનો ફોટો શેર કરતા લખ્યું કે, પ્રદીપ ભાઈની ખોટ હંમેશા મહેસૂસ થશે. આ ઉપરાંત અન્ય કલાકારોએ પણ તેમને ભારતીય સિનેમાના શ્રેષ્ઠ કલાકાર ગણાવીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ફેન્સ પણ તેમની ફિલ્મોના દ્રશ્યો અને પાત્રોને યાદ કરી રહ્યા છે. પ્રદીપ રાવતના જવાથી ભારતીય ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીએ એક મહાન કલાકાર ગુમાવ્યો છે.