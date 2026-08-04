Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /બોલિવૂડ અને સાઉથના દિગ્ગજ વિલન પ્રદીપ રાવતનું નિધન, 74 વર્ષની વયે બ્લડ કેન્સર સામે હાર્યા જંગ; ફિલ્મ જગતમાં શોકની લહેર

બોલિવૂડ અને સાઉથના દિગ્ગજ વિલન પ્રદીપ રાવતનું નિધન, 74 વર્ષની વયે બ્લડ કેન્સર સામે હાર્યા જંગ; ફિલ્મ જગતમાં શોકની લહેર

Pradeep Rawat Passes Away: ભારતીય સિનેમાના પ્રખ્યાત અભિનેતા પ્રદીપ રાવતનું 74 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમના નિધનના સમાચાર સામે આવતા જ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. અભિનેતા યશપાલ શર્માએ મંગળવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરીને તેમના લાંબા સમયના સાથી અને મિત્ર પ્રદીપ રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:51 PM IST
બોલિવૂડ અને સાઉથના દિગ્ગજ વિલન પ્રદીપ રાવતનું નિધન, 74 વર્ષની વયે બ્લડ કેન્સર સામે હાર્યા જંગ; ફિલ્મ જગતમાં શોકની લહેર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jioએ લોન્ચ કર્યો 3-in-1 Plans, હવે એક જ પ્લાનમાં હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ અને 12 OTTની મજા
2
3
4
5