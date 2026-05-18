/Bollywood Dark Secret: સ્ટાર, મોત, સન્નાટો..... અને ઘણા સવાલ, Sushant Singh Rajput ની અધૂરી કહાની!

Bollywood Dark Secret: 14 જૂન, 2020ના એક સમાચારે દેશને હચમચાવી દીધો હતો. 34 વર્ષના એક અભિનેતાએ પોતાની મહેનતથી ઓળખ બનાવી પરંતુ તેની પોતાની કહાની અધૂરી ગઈ હઈ. સુશાંત સિંહ રાજપૂત આજે માત્ર એક નામ નહીં, પરંતુ એક સવાલ છે?
Bollywood Dark Secret: બોલીવુડના દિવંગત અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું 14 જૂન, 2020ના નિધન થઈ ગયું હતું. 34 વર્ષની ઉંમરમાં તેનો મૃતદેહ મુંબઈ સ્થિત તેના ફ્લેટમાં પંખાથી લટકેલો મળ્યો હતો. કેટલાક લોકોએ તેને હત્યા ગણાવી તો કોઈએ આત્મહત્યા. અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તી પર પણ સુશાંતને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો. આ મામલાને ડ્રગ્સ સાથે પણ જોડવામાં આવ્યો. પરંતુ 2025મા CBI ની ક્લોઝર રિપોર્ટમાં અભિનેત્રીને ક્લીન ચિટ આપી જેલમાંથી મુક્ત કરી દેવામાં આવી. રિયા અને તેના પરિવાર પર સુશાંતને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાના આરોપો પાયાવિહોણા નીકળ્યા.
આત્મહત્યા ન કરી શકે સુશાંત?
પરંતુ સુશાંતના પરિવારજનો તેને આત્મહત્યા માનવા તૈયાર નહોતા અને હજુ નથી. અભિનેતાની બહેન શ્વેતા સિંહ કીર્તિએ પણ એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે તેનો ભાઈ આપઘાત ન કરી શકે, તેની હત્યા કરવામાં આવી છે. તે મજબૂત છોકરો હતો, તેની પાસે એવું કોઈ કારણ નહોતું કે જેનાથી તે પોતાનો જીવ લઈ લે.
સુશાંતની બહેને શું કહ્યું?
એક પોડકાસ્ટમાં શ્વેતાએ દાવો કર્યો કે સુશાંતને બે લોકોએ મળી માર્યો. તેની કોઈ મનોવૈજ્ઞાનિક સાથે વાત થઈ જેણે શ્વેતાને જણાવ્યું કે સુશાંતની હત્યા થઈ છે. તેને બે લોકોએ મળીને માર્યો. બે મનોવૈજ્ઞાનિકોએ એક વાત કરી, જેમાંથી એક મુંબઈનો હતો અને એક યુએસએનો. બંનેની વાતો કઈ રીતે એક હોઈ શકે છે?
શ્વેતાએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે આ આત્મહત્યા કઈ રીતે હોઈ શકે? ભાઈ (સુશાંત) ખુદને ફાંસી કરી રીતે લગાવી શકે? પલંગ અને પંખા વચ્ચે આટલું અંતર નહોતું કે તેનાથી લટકી આત્મહત્યા થઈ શકે. આટલા અંતર માટે કોઈ સ્ટૂલનો ઉપયોગ કેમ કરે. સુશાંતના ગળા પર કોઈ કપડાના નહીં પરંતુ એક ચેન જેવું પાતળી લાઇનનું નિશાન હતું.
રિયાએ શેર કરી હતી પોસ્ટ
સુશાંતની બહેને જણાવ્યું- એકવાર રિયા ચક્રવર્તીએ પોતાની એક કવિતા ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી હતી. તેની આ ક્રિપ્ટિક કવિતાને ભાઈએ લાઇક કરી હતી. આ પોસ્ટમાં લખ્યું હતું- તમે ખુબ ઊંચા ઉડી રહ્યાં છો અને તમારી પાંખને કાપવી જરૂરી છે. મને આ વાંચી વિચિત્ર લાગ્યું.
તપાસ અને ચર્ચા
આ મામલાની તપાસ ઘણી એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવી અને દર વખતે નવી જાણકારીની સાથે ચર્ચા છેડાતી રહી. આ દરમિયાન બોલીવુડમાં nepotism અને insider-outsider ને લઈને પણ મુદ્દો ગરમાયો. લાંબા સમય સુધી તેના પર વિવાદ ચાલ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા મોટા નામો પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા. પરંતુ કોઈ આરોપોની પુષ્ટિ થઈ શકી નહીં.
સપનાથી આગળના વિચાર
સુશાંત માત્ર એક અભિનેતા નહોતો, પરંતુ એક એવો વ્યક્તિ હતો જેના વિચાર ફિલ્મોથી આગળ સુધી જતા હતા. તેને space, science અને physics માં રૂચિ હતી. નાસા સાથે જોડાયેલી તેની ચર્ચાઓ અને astronomy પ્રત્યે તેનો લગાવ તેને બાકી કલાકારો કરતા અલગ બનાવતો હતો.
એક આઉટસાઇડની કહાની
સુશાંત સિંહ રાજપૂતે કોઈ ફિલ્મી બેકગ્રાઉન્ડ અને ગોડફાધર વગર ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાની જગ્યા બનાવી. ટીવીથી પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરનાર આ અભિનેતાએ પછી ફિલ્મી દુનિયામાં પગ મુક્યો. MS Dhoni: The Untold Story જેવી ફિલ્મોએ તેને અલગ મુકામ સુધી પહોંચાડી દીધો. આ સફર સરળ નહોતી, પરંતુ તેની મહેનત અને ટેલેન્ટે ડેને એક સેલ્ફ મેડ સ્ટાર બનાવી દીધો હતો.
આજે પણ કેમ અધૂરી લાગે છે આ કહાની?
સુશાંત સિંહ રાજપૂતના નિધનના ત્રણ વર્ષ કરતા વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ આજે પણ તેની કહાની અધૂરી લાગે છે. ઘણા સવાલોના જવાબ તેના ફેન્સ અને પરિવારજનોને મળી શક્યા નથી. કદાત આ જવાબ ક્યારેય સામે આવશે નહીં. સુશાંતનો પરિવાર આજે પણ પોતાના લાડલાના મોતનું કારણ જાણવા ઈચ્છે છે.