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અજાણતાં પરણિત Kuku Kohli ના પ્રેમમાં પડી Aruna Irani, એસ્ટ્રેસને લોકો કહેતા 'ઘર તોડનારી', લગ્ન પછી પણ સહન કરી તકલીફો

Kuku Kohli Aruna Irani Love Story: બોલીવુડના જાણીતા ફિલ્મ મેકર કુકૂ કોહલીનું હાર્ટ એટેકના કારણે નિધન થયું છે. કુકૂ કોહલી અભિનેત્રી અરુણા ઈરાનીના પતિ હતા. જો કે અરુણા ઈરાની અને કુકૂ કોહલીની લવ સ્ટોરી ફિલ્મી નથી. આ લવ સ્ટોરી અરુણા ઈરાની માટે તકલીફોથી ભરેલી રહી હતી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:10 PM IST
અજાણતાં પરણિત Kuku Kohli ના પ્રેમમાં પડી Aruna Irani, એસ્ટ્રેસને લોકો કહેતા 'ઘર તોડનારી', લગ્ન પછી પણ સહન કરી તકલીફો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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