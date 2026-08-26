અજાણતાં પરણિત Kuku Kohli ના પ્રેમમાં પડી Aruna Irani, એસ્ટ્રેસને લોકો કહેતા 'ઘર તોડનારી', લગ્ન પછી પણ સહન કરી તકલીફો

Kuku Kohli Aruna Irani Love Story: બોલીવુડના જાણીતા ફિલ્મ ડિરેક્ટર કુકૂ કોહલીનું 25 ઓગસ્ટના રોજ નિધન થયું. કુકૂ કોહલીનું નિધન હાર્ટ એટેકના કારણે થયું હોવાની જાણકારી પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવી હતી. કુકૂ કોહલી એ જ વ્યક્તિ છે જેણે અજય દેવગનને બોલીવુડમાં લોન્ચ કર્યો હતો. કુકૂ કોહલીની યાદગાર ફિલ્મોમાં ફુલ ઓર કાટે, સુહાગ, હકીકત જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. પોતાની ફિલ્મો માટે જાણીતા કુકૂ કોહલી પર્સનલ લાઈફના કારણે પણ ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યા હતા. જણાવી દઈએ કે કુકૂ કોહલી અરુણા ઈરાનીના પતિ છે. અરુણા ઈરાની સાથે કુકૂ કોહલી એ બીજા લગ્ન કર્યા હતા. જોકે કુકૂ કોહલી સાથેના પ્રેમ સંબંધ અને લગ્ન અરુણા ઈરાની માટે મુશ્કેલી ભર્યા સાબિત થયા હતા.
અરુણા ઈરાની અને કુકુ કોહલીની લવ સ્ટોરી
જે સમયે અરુણા ઈરાની ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સક્રિય હતી ત્યારે તે ફિલ્મ ડિરેક્ટર કુકૂ કોહલીના સંપર્કમાં આવી. અરુણા ઈરાની કુકૂ કોહલીને ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન મળી હતી. ધીરે ધીરે અરુણા ઈરાની અને કુકુ કોહલી વચ્ચે સંબંધ ગાઢ થતા ગયા. અરુણા ઈરાનીએ એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન એવું જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તે કુકુ કોહલીના પ્રેમમાં પડી ત્યારે તેને એ વાતની ખબર ન હતી કે કુકુ કુકૂ કોહલી પરણિત છે અને તેને બાળકો પણ છે. પરંતુ જ્યારે લોકોને એ વાતની ખબર પડવા લાગી કે અરુણા ઈરાની અને કુકૂ કોહલી વચ્ચે સંબંધો છે ત્યારે એક્ટ્રેસને આલોચનાનો સામનો કરવો પડ્યો.
અરુણા ઈરાનીએ પોતાના લગ્ન અંગે વાત કરતા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે તેને તેને ઘર તોડનારીનું આપી દેવામાં આવ્યું હતું. કુકૂ કોહલી સાથે લગ્ન થયા પછી પણ લાંબા સમય સુધી તે લોકોને પોતાના સંબંધ વિશે જણાવવાની હિંમત કરતી નહીં. જ્યારે કુકુ કોહલીની પહેલી પત્નીનું નિધન થયું ત્યાર પછી અરુણા ઈરાની કુકૂ કોહલી સાથેના લગ્ન વિશે વાત કરતી થઈ હતી. ત્યાં સુધી લોકો તેને ઘર તોડનારી જ માનતા. જેના કારણે તેના કરિયર પર પણ અસર થઈ.
લગ્ન દરમિયાન પોતાની તકલીફો અંગે અરુણા ઈરાનીએ કહ્યું હતું કે તેણે કોઈનું ઘર તોડવા માટે અફેર કર્યું તેવું ન હતું. પરંતુ પરિસ્થિતિ એવી બની ગઈ કે કુકૂ કોહલી સાથે તેને પ્રેમ થયો. મહત્વપૂર્ણ છે કે કુકુ કોહલીની પહેલી પત્નીનું નામ રિતા કોહલી હતું. પહેલા લગ્નથી કુકૂ કોહલી ને બે દીકરીઓ છે જેનું નામ કરિશ્મા અને પૂજા છે. કુકૂ કોહલી એ બીજા લગ્ન કરુણા ઈરાની સાથે કર્યા હતા.
સંબંધમાં મળેલી તકલીફના કારણે ન બની માતા
અરુણા ઈરાનીએ કુકૂ કોહલી સાથે લગ્ન કરીને એ નક્કી કર્યું હતું કે તે ક્યારેય બાળકને જન્મ નહીં આપે. આ વાતનું કારણ જણાવતા અભિનેત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કુકૂ કોહલી અને તેની ઉંમર વચ્ચે અંતર વધારે હતું.. અરુણા ઈરાનીને લાગતું કે ઉંમરની વાત ભવિષ્યમાં સમસ્યા કરી શકે છે. આ સિવાય કુકુ કોહલી સાથે તેના લગ્ન એવી સ્થિતિમાં થયા હતા કે તે સ્થિતિમાં તે બાળકને જન્મ આપીને મોટું કરવા ઈચ્છતી ન હતી. અરુણા ઈરાનીએ એવું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે લગ્ન પછી જો તે બાળકને જન્મ આપે અને બાળક તેના પિતા વિશે પૂછે તો અરુણા ઈરાની પાસે તે સમયે કોઈ જવાબ ન હતો. તે સમયે સ્થિતિ એવી હતી કે બાળકને જરૂર પડે તો પણ અરુણા ઈરાની કુકૂ કોહલી ને બોલાવી શકે તેમ ન હતી. આવી તકલીફોને ધ્યાનમાં રાખીને અરુણા ઈરાની એ નક્કી કર્યું કે તે ક્યારેય બાળકને જન્મ નહીં આપે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)