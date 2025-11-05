Shocking! બોલીવુડના જાણીતા અભિનેતાના અનેક છોકરીઓ સાથે હતા લફરાં, પત્નીએ જાસૂસી કરાવી તો ભાંડો ફૂટ્યો
જાણીતા ડિટેક્ટિવ તાન્યા પૂરીએ બોલીવુડના એક જાણીતા અભિનેતાના લગ્નેત્તર સંબંધોનો ભાંડો ફોડતા ચકચાર મચી છે. પત્નીએ પતિની જાણકારી મેળવવા માટે ડિટેક્ટિવની મદદ લીધી હતી.
ફેમસ પ્રાઈવેટ ડિટેક્ટિવ તાન્યા પૂરીએ હાલમાં જ એક ઈન્ટરવ્યુમાં બોલીવુડના એક જાણીતા એક્ટરના એકસ્ટ્રા મેરિટલ અફેર અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે તે અભિનેતાની પત્નીના મેનેજરે તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો જેથી કરીને પતિની હરકતોની ભાળ મેળવી શકાય. તપાસ દરમિયાન તાન્યાને જાણવા મળ્યું કે તે અભિનેતા પત્ની સાથે બેવફાઈ કરી રહ્યો હતો અને અનેક યંગ અભિનેત્રીઓ સાથે તેના સંબંધ હતા.
અભિનેતાએ આપ્યો દગો
તાન્યાએ જણાવ્યું કે આમ તો પાર્ટનરને દગો કરવો એ અત્યારના સમયમાં સામાન્ય વાત છે પરંતુ બોલીવુડ અને શોબિઝમાં રહીને થોડું વધુ સરળ બનતું હોય છે. એક ફેમસ કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે અભિનેતા સાથે શું થયું હતું.
સિદ્ધાર્થ કાનન સાથે વાત કરતા તાન્યાએ કહ્યું કે મને લાગે છે કે બોલીવુડમાં અનેક એકસ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કિસ્સા છે પરંતુ લોકો તેના પર વાત કરતા નથી. બધા પોતાની પરફેક્ટ ઈમેજ જાળવી રાખવા માંગે છે. હું જે કપલની વાત કરું છુ તેમણે 2000ના શરૂઆતના દાયકામાં લગ્ન કર્યા હતા. પતિ ખુલ્લેઆમ દગો કરે છે અને અનેક નાની ઉંમરની અભિનેત્રીઓ સાથે સંબંધમાં છે. તેણે 2-3 ફિલ્મો કરી છે જે દરમિયાન તેના અફેરની વાતો સામે આવી છે.
પતિએ કરાવી જાસૂસી
તાન્યાએ જણાવ્યું કે પત્નીને પણ પતિની બેવફાઈ વિશે ખબર હતી પરંતુતેણે ત્યારે કાર્યવાહી કરી જ્યારે તેના બાળકો તેમાં સામેલ થવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું કે, પત્નીને આ અંગે બધી જાણકારી હતી અને તેમના બાળકો પણ હવે બધુ જાણે છે. તેમના બે મોટા બાળકો છે જે પોતે પણ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં છે. બાળકો પણ જાણે છે કે તેમના પિતા શું કરે છે. પરંતુ કેમેરા સામે તે બંને પરફેક્ટ કપલ લાગે છે. પત્ની ખુબ ભણેલી ગણેલી છે, પતિ એક દેસી મુંડો છે અને બંને કેમેરા સામે ખુબ સારા લાગે છે. પરંતુ પડદા પાછળ તે વ્યક્તિના અનેક સંબંધો છે.
તાન્યાએ જણાવ્યું કે પત્ની સુધી આ મામલો તેના મેનેજર દ્વારા પહોંચ્યો. તેમણે કહ્યું કે અમને આ કેસ એક મેનેજર દ્વારા મળ્યો. પત્નીએ મેનેજને અમારી પાસે આવવાની મંજૂરી આપી હતી. જ્યારે અમે તપાસ કરી તો ખબર પડી કે એક્ટર અનેક જગ્યાઓ પર સામેલ હતો. તે કેટલીક અભિનેત્રીઓને ભેટ આપતો હતો, અને બદલામાં તેમની પાસેથી ફાયદો લેતો હતો.
તાન્યાએ વધુમાં કહ્યું કે પત્નીએ જ્યારે તેને પૂછ્યું તો તેણે પોતે બધુ સ્વીકારી લીધુ. તેનો વ્યવહાર પહેલેથી જ અજીબ હતો. તે એવી જગ્યાઓનો પ્રવાસ કરતો હતો જ્યાં તેની ફિલ્મોનું શુટિંગ પણ નહતું. તેની વાતોમાં વિરોધાભાસ હતો. આથી પત્નીને શક ગયો અને તેણે અમને હાયર કર્યા.
તાન્યાએ એમ પણ કહ્યું કે પત્નીએ લાંબા સમય સુધી પતિની આ હરકતો નજરઅંદાજ કરી. કારણ કે તેના માટે ભાવનાત્મક જોડાણ શારીરિક સંબંધો કરતા વધુ મહત્વના હતા. તેમણે જણાવ્યું કે લગ્નના લગભગ 20 વર્ષ બાદ તેણે કાર્યવાહીનો નિર્ણય લીધો. આ કપલ માટે કોઈ અન્ય સાથે શારીરિક સંબંધ હોવો એ દગો નહતો ગણાતો. પરંતુ જ્યારે બાળકો તેમાં સામેલ થયા તો પત્નીની ધીરજ તૂટી ગઈ અને કદાચ એટલા માટે આ બધુ શરમજનક બની ગયું. તેમના મટે ભાવનાત્મક દગો, શારીરિક દગા કરતા વધુ મોટો હતો.
તાન્યાએ જણાવ્યું કે જ્યારે પત્નીએ પતિનો સામનો કર્યો તો તેણે ભૂલ સ્વીકારી લીધી અને બાળકો માટે પોતાને બદલવાનું વચન આપ્યું. જો કે ડિટેક્ટિવે કોઈનું નામ ઉજાગર કર્યું નથી.
