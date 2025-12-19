Prev
Ikkis: ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ ઈક્કીસનું ટ્રેલર આઉટ, ગૌરવશાળી પિતાના પાત્રમાં દેખાયા હી-મેન, જુઓ તમે પણ Trailer

Ikkis Film Trailer: શ્રીરામ રાઘવનના ડાયરેકશનમાં બનેલી ફિલ્મ ઈક્કીસનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ચુક્યું છે. ટ્રેલરમાં ધર્મેંદ્ર, જયદીપ અહલાવત, સિમર ભાટિયા અને અમિતાભ બચ્ચનની દીકરી શ્વેતા નંદાનો દીકરો અગસ્ત્ય નંદા મુખ્ય ભુમિકામાં જોવા મળે છે.
 

Dec 19, 2025

Ikkis Film Trailer: 21 વર્ષની ઉંમરમાં પાકિસ્તાનની સીમામાં ઘુસી દુશ્મનોનો સફાયો કરનાર સેકન્ડ લેફ્ટનેંટ અરુણ ખેત્રપાલના જીવન પર આધારિત ફિલ્મ ઈક્કીસનું ફાઈનલ ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. આ ટ્રેલર ધમાકેદાર છે અને તેના વખાણ અભિષેક બચ્ચન, નવ્યા નવેલી નંદા સહિતના કલાકારો કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ સોશિયલ મીડિયા પર પણ ટ્રેંડ કરી રહ્યું છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર જોઈ લોકો અગસ્ત્ય નંદાના વખાણ કરી રહ્યા છે અને અરુણ ખેત્રપાલની દેશભક્તિને સલામ કરી રહ્યા છે. 

અભિષેક બચ્ચને પોતાના ભાણેજ અગસ્ત્ય નંદાની ફિલ્મ ઈક્કીસના ફાઈનલ ટ્રેલરને શેર કર્યું છે અને ફિલ્મને સાચી અને જુસ્સાથી ભરેલી ગણાવી છે. તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે એક અનકહી સાચી કહાની જેને જોવી જોઈએ. 

ઉલ્લેખનીય છે કે આ ફિલ્મ ખાસ એટલા માટે પણ છે કે આ ફિલ્મ બોલીવુડના હીમેન ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં ધર્મેન્દ્રને ચાહકો છેલ્લીવાર સ્ક્રિન પર જોશે. આ ફિલ્મ તેમની લાસ્ટ મેમરી છે. ઈક્કીસ ફિલ્મ 1 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ પહેલા 25 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થવાની હતી. પરંતુ ધુરંધર ફિલ્મને મળતો રિસ્પોન્સ જોઈ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ટાળવામાં આવી છે. આ ફિલ્મને નવ્યા નવેલી નંદાએ પણ શેર કર્યું છે. તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે નવા વર્ષમાં પોતાને હિંમતની ગિફ્ટ આપો. સૌથી નાની ઉંમરના પરમવીર ચક્ર વિજેતાની સાચી સ્ટોરી, એક હીરો જે ફક્ત 21 વર્ષની ઉંમરના હતા અને અમર થઈ ગયા. તે હતા સેકંડ લેફ્ટિનેંટ અરુણ ખેત્રપાલ.

આ ફિલ્મ અગસ્ત્ય નંદા અરુણ ખેત્રપાલનો રોલ પ્લે કરી રહ્યો છે. જેને ભારતીય ટેંકોના મહારથી પણ કહેવામાં આવતા હતા. તેમને ટેંક પ્રિય હતી અને આ કારણથી તેણે આર્મી જોઈન કરી હતી. ટ્રેલરમાં અગસ્ત્ય નંદાની એક્ટિંગ દમદાર લાગે છે. ફિલ્મના ટ્રેલરમાં દિવંગત અભિનેતા ધર્મેંદ્ર પણ જોવા મળે છે. જેમણે અરુણ ખેત્રપાલના પિતાની ભુમિકા ભજવી છે. ટ્રેલરમાં તે ભાવુક થઈ પોતાના દીકરાના શહીદ થવાની વાત કરે છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે ભારત અને પાકિસ્તાનના યુદ્ધ સમયે સેકંડ લેફ્ટનેંટ અરુણ ખેત્રપાલ એ એકલા એ પાકિસ્તાનની 10 ટેંકનો ખાતમો કરી નાખ્યો હતો. પરંતુ હુમલાના કારણે તેમની ટેંકમાં આગ લાગી ગઈ અને અરુણ ખેત્રપાલ શહીદ થઈ ગયા. મરણોપરાંત તેમને અદમ્ય સાહસ માટે પરમવીર ચક્રથી સમ્માનિત કરવામાં આવ્યા.

 

