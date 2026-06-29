/Awarapan 2 Teaser: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટીઝર રિલીઝ, દમદાર છે ફિલ્મની પહેલી ઝલક

Awarapan 2 Teaser Released: બોલીવુડ એક્ટર ઇમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ આવારા 2 નું પહેલું ટીઝર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મની પહેલી ઝલક દમદાર છે અને આવારા ફિલ્મની યાદ અપાવે છે. ફિલ્મના ટીઝરને લોકો તરફથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. આવારાપન ટુ ફિલ્મ માં પોતાના લુક પર ઇમરાન હાશ્મી એ કામ કર્યું હોય તેવું લાગે છે તેમના પહેલા ટીઝરમાં જે ડાયલોગ સાંભળવા મળે છે તે પણ દમદાર છે.
આવારાપન 2 ફિલ્મ ઇમરાન હાશ્મીની મચઅવેટેડ ફિલ્મ છે. ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર ધમાકેદાર છે અને ટીઝરની શરૂઆત ઇમરાન હાશ્મીના અવાજમાં જબરદસ્ત ડાયલોગથી થાય છે. આવારાપન 2 માં ઇમરાન હાશ્મી સાથે દિશા પટની કામ કરતી જોવા મળશે.
2007 માં આવી હતી આવારાપન ફિલ્મ
મહત્વપૂર્ણ છે કે ઇમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ આવારાપન વર્ષ 2007માં રિલીઝ થઈ હતી અને તે સમયે આ ફિલ્મ હિટ સાબિત થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મની સિક્વલ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં ઇમરાન હાશ્મી, દિશા પટની, શબાના આઝમી જોવા મળશે.
આવારાપન 2 નું ટીઝર
ઇમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું પહેલું ટીઝર દોઢ મિનિટનું છે જેમાં બેગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક અને ડાયલોગ ડિલિવરી ખુબ જ સરસ છે. આવારાપન ફિલ્મમાં ઇમરાન હાશ્મી જેનું નામ શિવમ હોય છે તેને છેલ્લે મળતો દેખાડવામાં આવે. પરંતુ આવારાપન ટુ ની સિક્વલમાં પહેલા જ ડાયલોગમાં ઇમરાન હાશ્મી એવું કહે છે કે મોત તેની પાસે આવી પણ તેને સ્વીકાર્યો નહી. એટલે કે શિવમનું કેરેક્ટર જીવે છે અને તેની સાથે હવે ફિલ્મનું બીજા પાર્ટની સ્ટોરી આગળ વધશે. ફિલ્મનું ટીઝર એક ડાયલોગ પર પૂરું થાય છે કે આ વખતે આવારાપન ખતમ થશે અથવા તો શિવમ. ટીઝરમાં બેગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક તરીકે તો ફિર આવો ગીતનું મ્યુઝિક વાગતું હોય છે.
આવારાપન 2 ફિલ્મની રીલીઝ ડેટ
ઇમરાન હાશ્મી અને દિશા પટની ફિલ્મ આવારાપન ટુની રિલીઝ ડેટ પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે. નિતીન કક્કડના ડાયરેક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ આવારાપન 2 14 ઓગસ્ટે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. આ દિવસે જ બોક્સ ઓફિસ પર સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 ફિલ્મ પણ રિલીઝ થવાની છે.