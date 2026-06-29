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Awarapan 2 Teaser: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટીઝર રિલીઝ, દમદાર છે ફિલ્મની પહેલી ઝલક

Awarapan 2 Teaser Released: બોલીવુડ એક્ટર ઈમરાન હાશમીની અપકમિંગ ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ધમાકેદાર ટીઝર રિલીઝ થયું છે. ફિલ્મની પહેલી ઝલક દમદાર છે અને લોકો તરફથી તેને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:34 PM IST
Awarapan 2 Teaser: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટીઝર રિલીઝ, દમદાર છે ફિલ્મની પહેલી ઝલક
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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