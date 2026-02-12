Prev
Bollywood Old Memories: એક ખોટા નિર્ણયના કારણે રાજપાલ યાદવ કરતાં પણ ખરાબ સ્થિતિમાં પહોંચી ગયા હતા અમિતાભ બચ્ચન

Bollywood Old Memories: જે રીતે રાજપાલ યાદવ તેની એક ફિલ્મના કારણે આજે જીવનના સૌથી ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે તે રીતે અમિતાભ બચ્ચન પણ કરજમાં ડુબી બરબાદ થવાની અણીએ હતા. 1995 નો સમય સદીના મહાનાયક માટે સૌથી ખરાબ સમય હતો જ્યારે તેમના પર 90 કરોડનું કરજ થઈ ગયું હતું અને 50 થી વધુ કેસ થયા હતા. અમિતાભ બચ્ચનનો આવો સમય શા માટે આવ્યો અને પછી તેમાંથી બહાર કેવી રીતે આવ્યા ચાલો જાણીએ.
 

Bollywood Old Memories: બોલીવુડની ચમક દમકમાં જીવન જીવતા કલાકારો સાથે ઘણીવાર એવી અણધારી ઘટનાઓ બની જતી હોય છે જે તેમને આસમાનથી જમીન પર લાવી દે છે. આજે રાજપાલ યાદવ સાથે પણ આવું જ કંઈક થઈ રહ્યું છે. એક સમયે અનેક લોકોનું પેટ ભરતા રાજપાલ યાદવને અત્યારે લોકોની મદદની જરૂર પડી રહી છે. રાજપાલ યાદવની જે સ્થિતિ છે તેવી સ્થિતિ અનેક નાના-મોટા કલાકારો ભોગવી ચુક્યા છે. બીજાની વાત ક્યાં કરીએ સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન પણ એક ખોટા નિર્ણયના કારણે રાજપાલ યાદવ કરતાં પણ વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પહોંચી ગયા હતા. અમિતાભ બચ્ચનના વખાણ એમ જ નથી થતા. તેઓ હકિકતમાં જીવનના સૌથી ખરાબ સમયમાંથી બહાર આવી ફરીથી બોલીવુડમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. 

અમિતાભ બચ્ચનનો દાયકો

ફિલ્મ ઝંઝીર પછી બોલીવુડમાં અમિતાભ બચ્ચના નામના સિક્કા ચાલતા હતા એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય. તે સમયે અમિતાભ બચ્ચને એક પછી એક અનેક ફિલ્મોમાં કામ કર્યું અને એંગ્રી યંગ મેન લોકોના દિલમાં વસી ગયા. 70 ના દાયકાથી જ સ્ટારડમ જોયા પછી અમિતાભ બચ્ચને 1992 માં ફિલ્મોમાંથી 5 વર્ષનો બ્રેક લીધો અને પછી શરુ થઈ તેમના જીવનની ખરાબ સ્થિતિ. આ બ્રેક દરમિયાન 1995 માં અમિતાભ બચ્ચને એબીસીએલ એટલે કે અમિતાભ બચ્ચન કોરપોરેશન લિમિટેડ કંપની બનાવી. 

અમિતાભ બચ્ચન કોરપોરેશન લિમિટેડ કંપનીની ઈવેન્ટ અને ફિલ્મો

કંપની શરુ થયાના બીજા વર્ષે 1996 માં એબીસીએલ કંપનીએ મિસ વર્લ્ડ જેવી મેગા ઈવેન્ટનું આયોજન કર્યું. આ ઈવેન્ટમાં જજ વિજય માલ્યા હતો. મિસ વર્લ્ડ ઈવેંટથી કંપનીની બરબાદી શરુ થઈ. આ ઈવેન્ટથી કંપનીને આવક ન થઈ અને કંપની પર કરજ વધ્યું. આ સિવાય કંપનીએ કેટલીક ફિલ્મો બનાવી જે પણ ફ્લોપ સાબિત થઈ જેના કારણે કંપની પર 90 કરોડનું કરજ થઈ ગયું. જેના કારણે અમિતાભ બચ્ચન પર 50થી વધુ તો કેસ થયા હતા. લોકો તેમના ઘરે આવી તેમને અપશબ્દો કહી જતા હતા. સ્થિતિ એટલી ખરાબ હતી કે તેમનું ઘર પણ વહેંચાઈ જવાનું હતું.

કેબીસી અને યશ ચોપડાએ બચાવી ઈજ્જત

અમિતાભ બચ્ચનએ એક મુલાકાત દરમિયાન જણાવ્યું કે જ્યારે તે કરજમાં ગળાડૂબ હતા ત્યારે કરજથી મુક્તિ મેળવવામાં કેબીસી અને યશ ચોપડા મદદરૂપ થયા. અમિતાભ બચ્ચનને કામની જરૂર હતી ત્યારે તેને કેબીસીની ઓફર મળી અને ત્યારથી તેમની સ્થિતિ બદલાઈ. ત્યારબાદ યશ ચોપડાએ તેમને મોહબ્બતેં ફિલ્મમાં કામ આપ્યું અને તે અમિતાભ બચ્ચનના ફિલ્મી કરિયરનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો. ત્યારબાદ અમિતાભ બચ્ચને બધા જ કરજ ચુકવ્યા. 

અમિતાભ બચ્ચન એ તેમના ખરાબ સમયને યાદ કરતાં એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તમારો એક નિર્ણય ખોટો પડે તો પછી બધું જ ખોટું થવા લાગે છે. લોકોનું વર્તન પણ બદલી જાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે જે લોકો તેમની કંપની બની ત્યારે તેમની સાથે જોડાવા આતુર હતા તે લોકોનું વર્તન કંપની ડુબી એટલે અપમાનજક થઈ ગયું હતું. તેમની પાસે તે સમયે ફિલ્મો પણ ન હતી અને પૈસા પણ ન હતા કે તે લોકોને આપી શકે. જીવનમાં કોઈ રસ્તો નથી એમ લાગતું હતું ત્યારે યશ ચોપડાએ તેના કરિયરને સેકન્ડ ચાન્સ મોહબ્બતે ફિલ્મ તરીકે આપ્યો. ત્યારપછી જે થયું તે એક ઈતિહાસ છે.

