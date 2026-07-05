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61 વર્ષની ઉંમરમાં આમિર ખાને કર્યાં ત્રીજા લગ્ન! 15 વર્ષ નાની ગૌરી સ્પ્રાટ બની જીવનસાથી

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટ કહેવાતા 61 વર્ષીય આમિર ખાને ત્રીજા લગ્ન કરી લીધા છે. તેમણે પોતાના ઘરમાં ગૌરી સાથે રજીસ્ટર મેરેજ કર્યાં છે. આ પ્રશંગે પરિવારજનો અને નજીકના મિત્રો હાજર રહ્યાં હતા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 05, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:24 PM IST
61 વર્ષની ઉંમરમાં આમિર ખાને કર્યાં ત્રીજા લગ્ન! 15 વર્ષ નાની ગૌરી સ્પ્રાટ બની જીવનસાથી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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