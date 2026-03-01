Reel To Real Couple: રશ્મિકા-વિજયની જ નહીં આ કલાકારોની લવ સ્ટોરી પણ શરુ થઈ ફિલ્મના સેટ પરથી
Reel To Real Couple Of Bollywood: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ચુક્યા છે. વર્ષ 2021 થી તેઓ એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા હતા. તેમની લવસ્ટોરી ફિલ્મના સેટ પરથી શરુ થઈ હતી. જો કે વિજય અને રશ્મિકા પહેલા એવા કલાકારો નથી જે સાથે ફિલ્મ કરી પ્રેમમાં પડ્યા હોય. ચાલો એક નજર કરીએ એવા કલાકારો પર જેઓ રીલમાંથી રિયલ કપલ બન્યા છે.
- ફિલ્મ દરમિયાન શરુ થયેલી બોલીવુડ કલાકારોની લવ સ્ટોરી.
- દરેક કપલની લવ સ્ટોરી લગ્ન સુધી પહોંચતી નથી.
- આ કલાકારો એવા છે જેમની જોડી લોકોને પણ પ્રિય છે.
Trending Photos
Reel To Real Couple Of Bollywood: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્ન 26 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ સંપન્ન થઈ ચુક્યા છે પણ સોશિયલ મીડિયા પર હજુ પણ તેમના લગ્નની તસવીરો છવાયેલી છે. આ કપલના પારંપરિક લુક જોઈ લોકો તેમના વખાણ કરતાં થાકતા નથી. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની તસવીરોએ અત્યાર સુધીના બધા રેકોર્ડ તોડ્યા છે. તેમના લગ્નના ફોટોને 23 મિલિયનથી વધુ લાઈક્સ મળી છે. આ કપલની સ્ટોરી એક ફિલ્મથી શરુ થઈ હતી અને હવે તે લોકોની પ્રિય જોડી બની ગઈ છે. જો કે રશ્મિકા અને વિજય દેવરકોંડાની જેમ અન્ય કલાકારો પણ છે જેમણે પહેલી ફિલ્મ સાથે કરી હોય અને તે એકબીજાના પ્રેમમાં પડી ગયા હોય. તો ચાલો ચેક કરીએ રીલથી રિયલ કપલ બનેલા બોલીવુડના કલાકારોના લિસ્ટને.
બોલીવુડના પાવર કપલ
ફિલ્મમાં સાથે કામ કરતાં કલાકારો વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ શરુ થઈ જાય, તેઓ રિલેશનશીપમાં હોય તેવું તો ઘણીવાર બનતું હોય છે. પરંતુ દરેક કપલની લવ સ્ટોરી લગ્ન સુધી પહોંચતી નથી. ઘણા કલાકારો ફિલ્મ પછી અલગ પણ થઈ જતા હોય છે. એવા કલાકારો ઓછા હોય જેમને એકબીજા સાથે સાચો પ્રેમ થઈ જાય અને તે લગ્ન કરે. આવા કપલની ઓરા જ અલગ હોય છે. આવા કપલને બોલીવુડમાં પાવર કપલ કહેવામાં આવે છે. આ કલાકારો એવા છે જેમની જોડી લોકોને પણ પ્રિય છે. અને તેમને પતિ-પત્ની તરીકે જોવા દર્શકો પણ આતુર હતા. આ જોડીઓએ જ્યારે લગ્નના ફોટો જાહેર કર્યા ત્યારે પણ ઈંટરનેટ ધ્રુજાવી દીધું હતું.
રીલથી રિયલ કપલ બનેલા બોલીવુડના કલાકારો
દીપિકા પાદુકોણ-રણવીર સિંહ
આ લિસ્ટમાં પહેલું નામ આવે છે દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહનું. સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ ગોલિયો કી રાસલીલા- રામલીલા ફિલ્મથી તેમની લવસ્ટોરી શરુ થઈ રહી. આ ફિલ્મમાં સાથે કામ કરતાં કરતાં તેમની વચ્ચેનો સંબંધ પણ ગાઢ થઈ ગયો. ત્યારબાદ આ પાવર કપલે સાથે 2 ફિલ્મો કરી અને પછી લગ્ન કરી લીધા.
આલિયા ભટ્ટ-રણબીર કપૂર
જે કાલાકારો ફિલ્મમાં સાથે કામ કરી પ્રેમમાં પડ્યા હોય તે લિસ્ટમાં આલિયા અને રણબીર કપૂરનું નામ પણ આવે છે. તેમનો પ્રેમ બ્રહ્માસ્ત્ર ફિલ્મની શૂટિંગ દરમિયાન શરુ થયો. ધીરેધીરે બંને એકબીજાની નજીક આવ્યા અને 2022 માં તેમણે લગ્ન કર્યા.
કિયારા અડવાણી અને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા
ફિલ્મના સેટ પર સાથે કામ કરતાં કરતાં એકબીજાના પ્રેમમાં પડનાર ત્રીજું કપલ છે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને કિયારા અડવાણી. કિયારા અને સિદ્ધાર્થે પહેલીવાર શેરશાહ ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યું અને આ ફિલ્મમાં શૂટિંગ કરતાં કરતાં તેઓ એકબીજાના પ્રેમમાં પડી ગયા. આ કપલની કેમેસ્ટ્રી લોકોને પણ પસંદ પડી હતી. આ કપલે પણ પોતાના સંબંધો લગ્ન પછી જ કંફર્મ કર્યા હતા. સિદ્ધાર્થ-કિયારાના લગ્ન 2023 માં થયા હતા.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાએ 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ લગ્ન કર્યા છે. રશ્મિકા અને વિજય દેવરકોંડાની પહેલી ફિલ્મ 2019 માં આવી હતી. આ ફિલ્મનું નામ હતું ડિયર કોમરેડ. આ ફિલ્મના સેટ પર જ બંને ખાસ મિત્રો બન્યા અને પ્રેમની શરુઆત થઈ. 2021 થી તેમના સંબંધોની ચર્ચા થવા લાગી હતી પરંતુ તેણે લગ્ન થવાના હતા તેના થોડા દિવસ પહેલા જ પોતાના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે