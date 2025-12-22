Bollywood Year Ender 2025: ધનશ્રી-ચહલથી લઈ તમન્ના ભાટિયા-વિજય વર્મા સુધી 2025 માં અલગ થયા આટલા કપલ
Bollywood Year Ender 2025: વર્ષ 2025 કેટલાક કપલ માટે મુશ્કેલીભર્યું વર્ષ રહ્યું. આ વર્ષમાં કેટલીક જોડીઓ તુટી અને તેમના અલગ થવાની વાત નેશનલ ન્યુઝ બની હતી. આજે તમને જણાવીએ વર્ષ 2025 માં કયા કયા કપલ એકબીજાથી અલગ થયા.
Bollywood Year Ender 2025: બોલીવુડથી લઈને ટીવી જગતના ઘણા બધા કલાકારો વર્ષ 2025 માં એકબીજાથી અલગ થયા. આ કલાકારોના બ્રેકઅપ અને ડિવોર્સ વર્ષ 2025 માં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યા. કેટલાક કલાકારો રિલેશનશિપ પછી બ્રેકઅપ કરીને અલગ થયા તો કેટલાક લોકોએ કોર્ટમાં ડિવોર્સ લીધા. જ્યારે કેટલાક સેલિબ્રિટીના સંબંધો અપેક્ષા પણ ન હતી તે રીતે પૂરા થયા. વર્ષ 2025 ની શરૂઆતથી અંત સુધીમાં કયા કયા સેલિબ્રિટી તેમના રિલેશનશિપ તુટવાના કારણે ચર્ચામાં રહ્યા ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
ધનશ્રી વર્મા-યજુવેન્દ્ર ચહલ
ધનશ્રી વર્મા અને યજુવેન્દ્ર ચહલના ડિવોર્સ વર્ષ 2025 માં ચર્ચામાં રહ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના ડિવોર્સની અફવાઓ ઊડી રહી હતી. મહિનાઓ સુધી તે બંને એકબીજાથી અલગ રહ્યા અને ફેબ્રુઆરી 2025 માં બાંદ્રા ફેમિલી કોર્ટમાં બંને ડિવોર્સની અરજી કરી. આ વાત સામે આવ્યા પછી એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની ખબરો પણ સામે આવી. ત્યાર પછી બંનેએ પોતાના ડિવોર્સની વાત ફાઇનલ કરી દીધી
તમન્ના ભાટિયા-વિજય વર્મા
સિનેમા જગતના સૌથી ચર્ચાસ્પદ કપલમાંથી એક કપલ તમન્ના ભાટિયા અને વિજય વર્મા હતા. વર્ષ 2025 માં તેમનું પણ બ્રેકઅપ થયું. તમન્ના ભાટિયા અને વિજય વર્મા એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સૌથી ક્યુટ કપલમાંથી એક હતા. પરંતુ વર્ષ 2025 ની શરૂઆતમાં જ તેમનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું. એક ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યા પછી આ બંને કપલ એક પાર્ટી દરમ્યાન નજીક આવ્યા. વર્ષ 2023 થી તેઓ એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા હતા પરંતુ વર્ષ 2025 માં તેમનું પણ બ્રેકઅપ થઈ ગયું.
લતા સબરવાલ-સંજીવ શેઠ
પોપ્યુલર ટેલિવિઝન કપલ લતા સબરવાલ અને સંજીવ શેઠે જૂન 2025 માં પોતાના સેપ્રેશનની ઘોષણા કરી ફેન્સને આંચકો આપી દીધો. લગ્નના 16 વર્ષ પછી બંને એકબીજાથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો. મહત્વની વાત છે કે યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ ટીવી શો ના ઓન સ્ક્રીન પતિ પત્ની એ વર્ષ 2010માં રીયલ લાઇફમાં લગ્ન કરી લીધા હતા. અને લગ્નના 16 વર્ષ પછી 2025 માં તેમણે ડિવોર્સ લીધા.
પલાશ મુચ્છલ-સ્મૃતિ મંધાના
પલાશ અને સ્મૃતિ મંધાના લગ્ન તૂટવા આ વર્ષની સૌથી ચર્ચાસ્પદ ઘટના બની હતી. પલાશે સ્મૃતિને બોલીવુડ સ્ટાઇલમાં પ્રપોઝ કરી હતી. તેમના લગ્નની તૈયારીઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ હતી અને લગ્નની ડ્રીમી ક્લિપ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ હતી. ઘણા બધા સેલિબ્રિટી પણ તેમના લગ્નમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યા હતા પરંતુ લગ્નના એક દિવસ અગાઉ પરિવારમાં હેલ્થ પ્રોબ્લેમના કારણે લગ્ન કેન્સલ થયા. ત્યાર પછી ખબરો ચીટીંગની સામે આવી અને અંતે પલાશ મુજબ અને સ્મૃતિ મંધાનાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના લગ્ન તોડવાનો નિર્ણય જાહેર કરી દીધો.
સેલિના જેટલી-પીટર હાગ
બોલીવુડ અભિનેત્રી સેલિના જેટલી એ વર્ષ 2025 ની શરૂઆતમાં લોકલ કોર્ટમાં પીટર હોગ વિરુદ્ધ ડિવોર્સ અરજી ફાઈલ કરી. સેલિના જેટલી એ પતિ તરફથી ફિઝિકલ, સેક્સુઅલ, ઈમોશનલ અને વર્બલ અબ્યુઝનો સામનો કર્યો ત્યારબાદ તેને ડિવોર્સનો નિર્ણય લીધો. સેલિના જેટલી એ કોર્ટમાં એવું પણ કહ્યું કે તેને તેનો પતિ કામ પણ કરવા દેતો નથી.
શુભાંગી અત્રે-પિયુષ પૂરે
ટેલિવિઝન અભિનેત્રી શુભાંગી અત્રે અને પિયુષ પુરે ફેબ્રુઆરી 2025 માં પોતાના ડિવોર્સ ફાઈનલ કર્યો હતો. આ કપલ ના લગ્નને બે દાયકાથી વધુનો સમય થયો હતો દુઃખની વાત એ હતી કે ડિવોર્સના બે મહિના પછી પિયુષ પુરેનું મોત થયું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
