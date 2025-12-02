44 વર્ષની ઉંમરે કર્યું પર્દાપણ, બીજી ફિલ્મએ બનાવી દીધા એક્ટિંગ કિંગ, એક સમયે નમકીન અને ચિપ્સ વેચતા હતા આ અભિનેતા
જ્યારે 40 વર્ષની ઉંમર પછી કલાકારોની કારકિર્દી ધીમી પડી જાય છે, ત્યારે ઉદ્યોગમાં એક એવો અભિનેતા છે જેણે 40 વર્ષની ઉંમરે ફિલ્મ જગતમાં પ્રવેશ કર્યો અને સફળતા મેળવી. આજે, તે ઉદ્યોગના સૌથી સફળ અભિનેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે અને કેટલાક અગ્રણી સ્ટાર્સ સાથે સ્ક્રીન શેર કરી છે.
Trending Photos
બોલીવુડમાં કેટલાક કલાકાર એવા છે જેણે 4-5 વર્ષની ઉંમરમાં અભિનયની દુનિયામાં પગ મુક્યો હતો તો કેટલાકે 10-20 વર્ષની યુવા ઉંમરે પોતાનું કરિયર શરૂ કર્યું. પરંતુ શું તમે ઈન્ડસ્ટ્રીના તે કલાકાર વિશે જાણો છો જેણે પોતાના એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત 44 વર્ષની ઉંમરે કરી હતી. જી હાં, સામાન્ય રીતે જ્યારે એક્ટર્સના કારકિર્દી ધીમી પડવા લાગે છે, આ અભિનેતાએ તે ઉંમરમાં પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી. કરિયર ભલે મોટી ઉંમરે શરૂ થયું હોય પરંતુ અભિનેતાએ ખુદને સાબિત કરવા કોઈ કસર છોડી નહીં. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ બોમન ઈરાનીની, જેણે 44 વર્ષની ઉંમરમાં એક્ટિંગમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. આજે બોમન ઈરાનીનો જન્મ દિવસ છે, આ તકે અમે તેમને અભિનેતા વિશે કેટલીક રસપ્રદ વાત જણાવીશું.
બાળપણમાં પિતાનું થયું હતું નિધન
બોમન ઈરાની નાના હતા ત્યારે તેમના પિતાનું નિધન થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ બોમનના માતાએ તેમનો ઉછેર કર્યો હતો. બોમન બાળપણમાં ડિસ્લેક્સિયાથી પીડિત હતા, જેના કારણે અભ્યાસમાં મન લાગતું નહોતું. આ જોયા બાદ તેમના માતાએ તેને સ્પીચ થેરાપી માટે મોકલવાનું શરૂ કર્યું અને ધીમે-ધીમે બોમન આ સ્થિતિમાંથી બહાર આવ્યો અને પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેમણે કમાણી માટે અલગ-અલગ કામમાં હાથ અજમાવ્યો હતો. ક્યારેક બેકરીમાં કામ કર્યું તો ક્યારેક ચિપ્સ-નમકીન વેંચ્યું તો ક્યારેક રેસ્ટોરન્ટમાં વેઇટર તરીકે કામ કર્યું હતું.
હોટલ તાજમાં કર્યું કામ
બોમન ઈરાનીએ ફિલ્મોમાં આવતા પહેલા મુંબઈની જાણીતી તાજ હોટલમાં પણ કામ કર્યું અને અહીં તેમને ઘણું શીખવા મળ્યું હતું. પરંતુ અહીં નોકરી દરમિયાન તેમના માતાનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થયું, ત્યારબાદ પરિવારની જવાબદારી પોતાના ખભા પર લેવી પડી હતી. પરિવારને સમય આપવા અને કમાણી કરવા તેમણે માતાની બેકરી સંભાળી અને ત્યાં કામ કર્યું હતું. તેમની બેકરીમાં મુખ્ય રૂપથી ચિપ્સ અને નમકીન બનાવી વેચાણ કરવામાં આવતું હતું.
એક્ટિંગનો હતો શોખ
બોમન બાળપણથી એક્ટર બનવાનું સપનું જોતા હતા, જેને પૂરુ કરવા માટે તેમણે હંસરાજ સિંધિયા પાસેથી એક્ટિંગના પાઠ શીખ્યા અને થિએટરમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ દરમિયાન તેમની મુલાકાત કેટલાક જાણીતા એક્ટર્સ અને ફીલ્મમેકર્સ સાથે થઈ, જેણે તેમને ફિલ્મમાં રોલ ઓફર કરવાનું શરૂ કર્યું. શરૂઆતી સમયમાં તેમણે કેટલીક ઓફર ઠુકરાવી દીધી કારણ કે પોતાની બેકરી સંભાળવાની હતી. પરંતુ 2001મા તેમણે અભિનયની દુનિયામાં પગ મુક્યો હતો. શરૂઆતમાં તેમણે અંગ્રેજી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, પરંતુ તેમને સારી ઓળખ 2003મા રિલીઝ થયેલી મુન્નાભાઈ MBBS થી મળી, જેમાં તેમણે દર્શકોનું દિલ જીત્યું હતું. ત્યારબાદ બોમન ઈરાની ઘણી હિટ ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યા જેમાં યુવરાજ, તીન પત્તી, હાઉસફુલથી લઈને 3 ઈડીયટ્સ જેવી ફિલ્મો સામેલ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે