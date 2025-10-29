એક સમયે વેઇટર હતો આ એક્ટર, મહિને કમાતો હતો માત્ર 105 રૂપિયા, 44 વર્ષની ઉંમરે બોલિવૂડમાં કરી એન્ટ્રી અને છવાઈ ગયો
અમે વાત કરી રહ્યા છીએ એક એવા બોલિવૂડ અભિનેતા વિશે જેણે 44 વર્ષની ઉંમરે અભિનયની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો અને પોતાની પહેલી જ ફિલ્મથી છવાઈ ગયો. દરેક ભૂમિકાને યાદગાર બનાવનાર આ અભિનેતા વેઈટર તરીકે કામ કરતો હતો.
44 વર્ષની ઉંમર એ એવી ઉંમર છે જ્યારે તમે તમારા જીવનનો અડધો ભાગ જીવી લો છો. એવું લાગે છે કે જે થવાનું હતું તે બધું થઈ ગયું છે અને જીવન એ જ રસ્તે ચાલશે. પરંતુ ક્યારેક સખત મહેનત, નસીબ અને કંઈક અલગ કરવાનો જુસ્સો બધું બદલી શકે છે. આ જાણીતા બોલિવૂડ અભિનેતાએ પણ આવી જ સ્થિતિનો અનુભવ કર્યો. એક સમયે વેઈટર તરીકે કામ કરતા, તેઓ મહિનામાં માત્ર 105 રૂપિયા કમાતા હતા. પરંતુ જ્યારે તેઓ અભિનયની દુનિયામાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે તેમની મધ્યમ ઉંમરમાં પણ તેમણે મોટી સફળતા મેળવી.
અમે બોમન ઈરાની વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમનું શરૂઆતનું જીવન કેમેરાની ઝગમગાટથી દૂર હતું. તેઓ બાળપણમાં ડિસ્લેક્સિયાથી પીડાતા હતા અને તેમને ગણિત વાંચવામાં અને સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. તેમના પિતા તેમના જન્મ પહેલાં મૃત્યુ પામ્યા. તેમની માતા ઘરકામ કરતી, ગુજરાતી નાસ્તાની દુકાન ચલાવતી અને બાળકોનો ઉછેર કરતી. દરમિયાન તેમણે પરિવારને ટેકો આપવા માટે વિવિધ નોકરીઓ પણ કરી.
હોટલમાં વેઈટર તરીકે કામ કર્યું
તેમણે તાજ હોટેલમાં વેઈટર તરીકે પણ કામ કર્યું, ભોજન અને ચા પીરસતા. તે સમયે તેમને મહિને માત્ર 105 રૂપિયા પગાર મળતો હતો. બોમન અને તેમના પરિવારે ઘણો સંઘર્ષ કર્યો. તેઓ દેવામાં પણ ડૂબી ગયા. પરંતુ કોણ જાણતું હતું કે તેમના જીવનના અડધા ભાગમાં તેમનું નસીબ બદલાઈ જશે.
44 વર્ષની ઉંમરે બોલિવૂડમાં એન્ટ્રી
બોમન ઈરાનીએ 44 વર્ષની ઉંમરે અભિનયની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો અને તેમની પહેલી ફિલ્મથી જ છવાઈ ગયા. 2003માં તેમણે "મુન્નાભાઈ MBBS"માં ડૉ. અસ્થાનાની ભૂમિકા ભજવી અને ત્યાર બાદ તેમણે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી.
દરેક પાત્રને યાદગાર બનાવ્યું
તેમણે "ખોસલા કા ઘોસલા" (2006) અને અન્ય ફિલ્મોમાં પાવરફુલ ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. 2009માં તેમણે "૩ ઇડિયટ્સ"માં વીરુ સહસ્ત્રબુદ્ધે બનીને બધાનું ધ્યાન દોર્યું હતું. બોમન ઈરાની પારસી ધર્મના છે, હાલમાં 65 વર્ષના છે. તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે 107 કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે.
