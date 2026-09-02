/દિશા સાલિયાન કેસમાં 6 વર્ષ બાદ મોટો વળાંક! ફરી જાગી ન્યાયની આશા, સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસ સાથે છે કનેક્શન ?

Disha Salian Case : છ વર્ષથી ચર્ચાનો વિષય બનેલા દિશા સાલિયાનના કેસમાં આજે એક નવો વળાંક આવ્યો છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટે CBI તપાસનો આદેશ આપ્યો છે અને FIR નોંધવાનો નિર્દેશ કર્યો છે. જોકે, કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા આપી છે, જ્યાં સુધી નક્કર પુરાવા ન મળે ત્યાં સુધી કોઈને પણ આરોપી ગણવા જોઈએ નહીં. હવે બધાની નજર CBI તપાસમાં શું ખુલાસો થશે તેના પર છે.
વધુમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે કેસ સંબંધિત તમામ રેકોર્ડ, પુરાવા અને દસ્તાવેજો જે હાલમાં મુંબઈ પોલીસ પાસે છે, તે CBIને સોંપવાનો નિર્દેશ કર્યો છે. કોર્ટે CBIને પહેલા તેના પિતા સતીશ સાલિયાનનું નિવેદન નોંધવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. જો કે, હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યાં સુધી નક્કર અને પૂરતા પુરાવા ન મળે ત્યાં સુધી કોઈપણ વ્યક્તિને આરોપી ગણવામાં આવશે નહીં.
સતીશ સાલિયાનની પ્રતિક્રિયા
હાઇકોર્ટના ચુકાદા બાદ દિશા સાલિયાનના પિતા, સતીશ સાલિયાને કોર્ટનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ છેલ્લા છ વર્ષથી તેમની પુત્રીના મૃત્યુ પાછળનું સત્ય બહાર આવે તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. દિશાનું મોત 8 જૂન, 2020ના રોજ મુંબઈના મલાડ વિસ્તારમાં એક ઇમારત પરથી પડી જવાથી થયું હતું. જ્યારે મુંબઈ પોલીસે શરૂઆતમાં આ ઘટનાને આત્મહત્યા ગણાવી હતી, ત્યારે તેના પિતા સતીશ સાલિાયને ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા અને હત્યા અને કાવતરું હોવાનો આરોપ લગાવતા ગુનાખોરીનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
શું છે દિશા સાલિયાન કેસ ?
8 જૂન, 2020ની રાત્રે દિશા સાલિયાનનું એક બહુમાળી ઇમારતના 14મા માળેથી પડી જવાથી મોત થયું હતું. મુંબઈ પોલીસે અકસ્માતે મોતનો અહેવાલ (ADR) નોંધ્યા પછી તપાસ બંધ કરી દીધી હતી. ત્યારબાદ પરિવાર અને જાહેર હિત દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નો વચ્ચે આ મામલાની ફરીથી તપાસ કરવામાં આવી. સતીશ સાલિયાને હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમની પુત્રીની હત્યા કરવામાં આવી છે અને તેને ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તેથી તેમણે આ કેસમાં CBI તપાસની માંગ કરી હતી.
અરજીમાં શિવસેના (UBT) નેતા આદિત્ય ઠાકરે સામે FIR નોંધવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. જોકે, કોર્ટે આજે તેમને આરોપી માન્યા નથી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન નક્કર પુરાવા બહાર ન આવે ત્યાં સુધી કોઈને પણ આરોપી માનવા જોઈએ નહીં.
હવે સંપૂર્ણ જવાબદારી CBI તપાસ પર છે. ભવિષ્યની કાર્યવાહી CBI તપાસમાં શું ખુલે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે. જો CBI તપાસ દરમિયાન કોઈ કોગ્નિઝેબલ ગુનો સ્થાપિત થાય છે, તો શક્ય તેટલી વહેલી તકે ચાર્જશીટ દાખલ કરવી જોઈએ. જો તપાસમાં ગુના માટે પૂરતા આધાર ન મળે, તો CBIએ નિયમો અનુસાર સંબંધિત કોર્ટમાં ક્લોઝર અથવા સમરી રિપોર્ટ દાખલ કરવો જોઈએ. કોર્ટે સતીશ સાલિયાનને ક્લોઝર રિપોર્ટ દાખલ કરવા પર વિરોધ અરજી દાખલ કરવાની સ્વતંત્રતા આપી છે.
છ વર્ષ બાદ ખુલશે મોતનું રહસ્ય ?
ઘટનાના છ વર્ષ બાદ CBI તપાસ દ્વારા સત્ય બહાર આવશે તેવી આશા જાગી છે. CBI હવે ઘટનાના દિવસથી ઘટનાઓના ક્રમ, સાક્ષીઓના નિવેદનો, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ફોરેન્સિક પુરાવાઓની ફરીથી તપાસ કરશે. જો તપાસ દરમિયાન CBIને કંઈ ન મળે તો તે ક્લોઝર અથવા સારાંશ રિપોર્ટ રજૂ કરશે. જેની સામે પરિવારને વાંધો ઉઠાવવાનો અધિકાર છે. જ્યારે પુરાવા મળે તો તપાસ રિપોર્ટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
CBI તપાસ અને પોલીસ તપાસ વચ્ચે શું તફાવત છે ?
સ્થાનિક પોલીસ તપાસ ઘણીવાર અધિકારક્ષેત્ર અને પ્રારંભિક રિપોર્ટના અવકાશ દ્વારા મર્યાદિત હોય છે. તેનાથી વિપરીત, CBI એક કેન્દ્રીય સ્વતંત્ર એજન્સી છે જે સ્થાનિક દબાણથી મુક્ત, વૈજ્ઞાનિક પુરાવા, ડિજિટલ ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ અને કેન્દ્રીય પ્રયોગશાળાઓનો ઉપયોગ કરીને વ્યાપક તપાસ નવી FIR નોંધીને કરે છે.
મુંબઈ પોલીસ SIT તપાસ પર કયા સવાલો ઉભા થયા ?
મુંબઈ પોલીસ અને તેની SIT તપાસ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા કે ઘટના પછી વર્ષો સુધી તપાસ કલમ 174 સુધી કેમ મર્યાદિત રહી. અરજદારના વકીલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે 14મા માળેથી પડી જવા છતાં મૃતદેહની સ્થિતિ, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં વિસંગતતાઓ અથવા સંભવિત ષડયંત્ર સૂચવતા એંગલની કોઈ નિષ્પક્ષ તપાસ થઈ નથી.
સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસ સાથે શું છે કનેક્શન ?
દિશા સાલિયાન સ્વર્ગસ્થ બોલિવૂડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતની ભૂતપૂર્વ મેનેજર હતી. દિશાનું 8 જૂન, 2020ના રોજ અવસાન થયું હતું અને માત્ર 6 દિવસ પછી 14 જૂન, 2020ના રોજ સુશાંત સિંહ રાજપૂત પણ બાંદ્રા સ્થિત તેના ફ્લેટમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. આટલા ટૂંકા ગાળામાં બે મૃત્યુની ઘટનાને કારણે સોશિયલ મીડિયા અને લોકોમાં વિવિધ સિદ્ધાંતો અને દાવાઓ ફેલાઈ ગયા હતા, જે સૂચવે છે કે બંને ઘટનાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે છે. પોતાની અરજીમાં સતીશ સાલિયાને એવી શંકા પણ વ્યક્ત કરી હતી કે બંને ઘટનાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે અને મોટા ષડયંત્રનો સંકેત આપ્યો હતો. હવે એવી આશા છે કે CBI તપાસ આ બધા પાસાઓ ઉકેલશે.