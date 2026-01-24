Border 2: સની દેઓલની ફિલ્મે તોડ્યો ધુરંધર ફિલ્મનો રેકોર્ડ, પહેલા દિવસે કરી છપ્પરફાડ કમાણી, મેકર્સે શેર કરી જાણકારી
Border 2 Box Office Collection: વર્ષ 2025 ની બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મ ધુરંધરનો રેકોર્ડ સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 એ તોડી નાખ્યો છે. બોર્ડર 2 ફિલ્મએ પહેલા દિવસે છપ્પરફાડ કમાણી કરી લીધી છે. બોર્ડર 2 ને ધુરંધર કરતાં પણ વધારે મોટી ઓપનિંગ મળી છે.
Border 2 Box Office Collection: છેલ્લા ઘણા દિવસોથી જે ફિલ્મની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે બોર્ડર 2 ફિલ્મ હવે થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. સની દેઓલની ફિલ્મ border 2 રિલીઝ થયાની સાથે જ એક પછી એક ફિલ્મોના રેકોર્ડ તોડવા લાગી છે. Border 2 ફિલ્મ વર્ષ 2026 ની પહેલી સૌથી મોટી ફિલ્મ છે જેના પર સૌની નજરો ટકેલી છે. જોકે બોર્ડર ટુ ફિલ્મને પહેલા દિવસે જ પોઝિટિવ રીવ્યુ અને ધમાકેદાર બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન મળી રહ્યું છે જેના કારણે લાગે છે કે ધુરંધર ફિલ્મનો રેકોર્ડ બોર્ડર 2 ફિલ્મ તોડી નાખશે. કારણ કે Border 2 ફિલ્મ પણ લોકોને પસંદ પડી રહી છે.
બોડર ટુ ફિલ્મનું ફર્સ્ટ ડે કલેક્શન
સની દેઓલની ફિલ્મ border 2 એડવાન્સ બુકિંગ મામલે શાનદાર પર્ફોર્મ કરી ગઈ છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થાય તેના એક દિવસ પહેલા 4 લાખ ટિકિટ વેચાઈ ગઈ હતી. ત્યાર પછી 24 કલાકની અંદર ટિકિટ બુકિંગ બમણું થઈ ગયું હતું. પહેલા દિવસે બોર્ડર 2 નું કલેક્શન ધાર્યા કરતા વધારે થયું છે. ફિલ્મના ફર્સ્ટ ડે કલેક્શનનો રિપોર્ટ સામે આવી ગયો છે અને આ આંકડો શાનદાર છે. ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા પણ બોર્ડર 2 ના ફર્સ્ટ ડે કલેક્શનના આંકડા શેર કરવામાં આવ્યા છે.
ટી સીરીઝના ઓફિશિયલ ઈન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે અને જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે બોર્ડર 2 નું ફર્સ્ટ ડે કલેક્શન 32.10 કરોડ રૂપિયા થયું છે. આ હિસાબથી વર્ષ 2025 ની સૌથી મોટી ફિલ્મ ધુરંધરના ઓપનિંગ કલેક્શનને બોર્ડર 2 એ માત આપી છે. ધુરંધર ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેક્શન 28 કરોડ રૂપિયા હતું. જ્યારે બોર્ડર 2 એ 32 કરોડથી વધારેની કમાણી કરી છે. જોકે ધુરંધર ફિલ્મના જાદુ બીજા અઠવાડિયાથી દેખાવાનું શરૂ થયો હતો બીજા અઠવાડિયા પછી ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધમાકેદાર સાબિત થઈ અને છેલ્લા 50 દિવસથી થિયેટર્સમાં સક્સેસફૂલી ચાલી રહી છે.
બોડર 2 ના પહેલા દિવસના કલેક્શન અંગે અંદાજ હતો કે ફિલ્મ 35 થી 40 કરોડ વચ્ચે કમાણી કરવામાં સફળ રહેશે. જોકે બોર્ડર 2 35 કરોડના આંકડો સુધી પહોંચી શકે નહીં પરંતુ ધુરંધર ફિલ્મ નો રેકોર્ડ તોડી ચુકી છે. border 2 ફિલ્મના નાઈટ શો લગભગ થિયેટર્સ માં હાઉસફુલ રહ્યા હતા.
મહત્વનું છે કે બોર્ડર 2 ફિલ્મ 1997 માં આવેલી જેપી દત્તાની ફિલ્મ બોર્ડરની સિક્વલ છે. બોર્ડર 2 ફિલ્મ ને પહેલા દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર ધમાકેદાર ઓપનિંગ મળી છે અને લોકોને આ ફિલ્મ પણ પસંદ આવી છે. જેને જોતા લાગે છે કે ફિલ્મ પહેલા વિકેન્ડમાં જ 100 કરોડનો આંકડો પાર કરી લેશે. Border 2 ફિલ્મમાં સની દેઓલ ઉપરાંત વરુણ ધવન, અહાન શેટ્,ટી દિલજિત દોસાંજ જેવા કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
