કોણ હતા નિર્મલજીત સિંહ સેખોં? વાયુ સેનાના એકમાત્ર પરમવીર ચક્ર વિજેતાની કહાની, દિલજીત દોસાંઝના પાવરફુલ પર્ફોર્મન્સે રેડ્યા પ્રાણ
Who is Nirmaljit Singh Sekhon: બોર્ડર-2માં દિલજીત દોસાંઝે ફ્લાઈંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ સેખોંનું પાત્ર ફિલ્મ સાથે ભાવનાત્મક રીતે જોડે છે. તેમનો શક્તિશાળી અભિનય 1971ના યુદ્ધના વીર નાયકને સન્માન આપે છે. ચાલો જાણીએ કોણ હતા ફ્લાઈંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ સેખોં?
Trending Photos
Who is Nirmaljit Singh Sekhon: 'બોર્ડર 2'માં દિલજીત દોસાંઝે એક એવું પાત્ર ભજવ્યું છે, જેણે ફિલ્મ સાથે ભાવનાત્મક જોડવાની સાથે-સાથે દર્શકોના દિલ પર ઊંડી છાપ છોડી છે. ભારતીય વાયુસેનાના વીર અધિકારી ફ્લાઈંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ સેખોં તરીકે દિલજીતની હાજરી માત્ર અભિનય નથી, પરંતુ એક સાચા નાયકને સન્માન આપવા જેવો અનુભવ કરાવે છે. તેમના સંયમિત અને ગરિમાપૂર્ણ અભિનયએ આ પાત્રને ફિલ્મના સૌથી મજબૂત સ્તંભોમાંથી એક બનાવી દીધું છે.
ફિલ્મનું ઈમોશનલ એન્કર બન્યું સેખોંનું પાત્ર
ફિલ્મમાં સેખોંનું પાત્ર કહાનીનો ભાવનાત્મક આધાર બને છે. યુદ્ધના રોમાંચક દ્રશ્યો જ્યાં જોશ ભરે છે, ત્યાં દિલજીતનું પર્ફોર્મન્સ તે પળોમાં માનવીય સંવેદનાઓ ઉમેરે છે. સોનમ બાજવા મનજીતના પાત્રમાં તેમની સાથે જોવા મળે છે, જે પ્રેમ, પ્રતીક્ષા અને ત્યાગની ભાવનાને મજબૂતી આપે છે. હોશિયાર સિંહ દહિયા અને મહેન્દ્ર સિંહ રાવત જેવા પાત્રો સાથે સેખોંની હાજરી ફિલ્મને સંતુલન અને ઊંડાણ પ્રદાન કરે છે.
કોણ હતા નિર્મલજીત સિંહ સેખોં?
નિર્મલજીત સિંહ સેખોં ભારતીય સૈન્ય ઇતિહાસના એક અસાધારણ નાયક હતા. તેમનો જન્મ 17 જુલાઈ 1945ના રોજ પંજાબના લુધિયાણા જિલ્લાના ઇસ્સેવાલ ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતા માનદ ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટ હતા, જેના કારણે દેશસેવાની ભાવના તેમને વારસામાં મળી હતી. તેમણે એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ છોડીને ભારતીય વાયુસેનામાં જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો અને 4 જૂન 1967ના રોજ ફાઇટર પાયલટ તરીકે કમિશન મેળવ્યું.
1971ના યુદ્ધમાં બતાવી અદ્વિતીય વીરતા
1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન સેખોંએ Gnat લડાકુ વિમાન ઉડાવ્યા અને અસાધારણ સાહસનો પરિચય આપ્યો. તેમણે એક પાકિસ્તાની સેબર જેટને તોડી પાડ્યું અને શ્રીનગર હવાઈ ક્ષેત્રની રક્ષામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. 3 ડિસેમ્બર 1971ના રોજ પાકિસ્તાન વાયુ સેનાના અચાનક હુમલાઓ દરમિયાન પણ તેઓ સતત મોરચા પર ખડેપગે રહ્યા.
શ્રીનગરની રક્ષા કરતા વીરગતિને થયા પ્રાપ્ત
14 ડિસેમ્બર 1971ના રોજ છ પાકિસ્તાની સેબર જેટ્સે શ્રીનગર એરફિલ્ડ પર હુમલો કર્યો. તે સમયે આંતરરાષ્ટ્રીય સમજૂતીને કારણે ત્યાં એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ હાજર નહોતી. વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં પણ સેખોંએ ઉડાન ભરવાનો નિર્ણય કર્યો અને દુશ્મન વિમાનનો સામનો કર્યો. સંઘર્ષ દરમિયાન તેમણે બે સેબર જેટ્સનો સામનો કર્યો અને અંતે દેશની રક્ષા કરતા શહીદ થયા.
પરમવીર ચક્રથી સન્માનિત અદ્વિતીય નાયક
નિર્મલજીત સિંહ સેખોંને તેમની બહાદુરી માટે મરણોત્તર પરમવીર ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ભારતીય વાયુ સેનાના પ્રથમ અને એકમાત્ર અધિકારી છે જેમને આ સર્વોચ્ચ સૈન્ય સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે. તેમની સ્મૃતિમાં લુધિયાણામાં એક પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, જે આવનારી પેઢીઓને તેમના બલિદાનની યાદ અપાવે છે.
સેખોંના અંતિમ શબ્દો
સેખોંના પત્ની મનજીત હતા. જેમણે બાદમાં બીજા લગ્ન કરી લીધા. સત્તાવાર દસ્તાવેજો અનુસાર તેમના અંતિમ શબ્દો હતા, "મને લાગે છે મને ગોળી વાગી છે, ઘુમ્મન... આવો અને તેમને મારો." આ શબ્દો આજે પણ તેમના અદમ્ય સાહસ અને કર્તવ્યનિષ્ઠાનું પ્રતીક છે.
બોર્ડર 2માં સાચા હીરોને શ્રદ્ધાંજલિ
'બોર્ડર 2' માં દિલજીત દોસાંઝે આ ઐતિહાસિક વીરતાને પૂરી ઈમાનદારી અને સંવેદનશીલતા સાથે પડદા પર ઉતારી છે. ફિલ્મની થિયેટર રિલીઝ પછી 23 જાન્યુઆરીએ સની દેઓલનું સેખોંના પરિવારને મળવું એ વાતનું પ્રમાણ છે કે આ ફિલ્મ માત્ર મનોરંજન નથી, પરંતુ એક સાચા ભારતીય નાયકને આપેલી ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે