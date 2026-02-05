Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Border 2: સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 ની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ કંફર્મ ! જાણો કઈ તારીખે થશે રિલીઝ

Border 2: સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર બોક્સ ઓફિસ પર દમ દેખાડી રહી છે. ફિલ્મ સફળતાપૂર્વક સિનેમાઘરોમાં ચાલી રહી છે. ટુંક સમયમાં ફિલ્મની કમાણી 300 કરોડને પાર થઈ શકે છે. તેવામાં ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે જોવા મળશે તે અંગે પણ જાણકારી સામે આવી છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ બોર્ડર 2 ઓટીટી રિલીઝ અંગે મહત્વની વાત.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:02 AM IST

Trending Photos

Border 2: સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 ની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ કંફર્મ ! જાણો કઈ તારીખે થશે રિલીઝ

Border 2: સની દેઓલની મચઅવેટેડ ફિલ્મ border 2 સિનેમા ઘરોમાં ધમાલ મચાવી રહી છે. બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 13 દિવસ થઈ ગયા છે. સાથે જ આ ફિલ્મ 300 કરોડની કમાણીની નજીક પણ પહોંચી ગઈ છે. અનુમાન છે કે આ વિકેન્ડ પર બોર્ડર 2 ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણી વધી શકે છે. Border 2 ફિલ્મના વખાણ લોકો પણ કરી રહ્યા છે. બોર્ડર 2 ફિલ્મ થિયેટરમાં સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે ત્યારે ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ પણ સામે આવી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

કોઈપણ નવી ફિલ્મ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થાય પછી થોડા દિવસે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પણ રિલીઝ થઈ જતી હોય છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે જે સિનેમા ઘરમાં જઈને ફિલ્મ જોઈ શકતા નથી આવા લોકો ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે આવશે તેની રાહ જોતા હોય છે. જો તમે પણ સની દેઓલ, વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંજ, અહાન શેટ્ટીની વોર ડ્રામા ફિલ્મ border 2 ઘર બેઠા જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા છો તો તમારા માટે આ ખબર મહત્વની હોઈ શકે છે. બોર્ડર 2 ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે રિલીઝ થશે તે અંગે જો તમે જાણવા માંગતા હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે. 

Border 2 ફિલ્મના ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ રાઈટ્સ નેટફિક્સ પાસે છે. એટલે એક વાત તો કન્ફર્મ છે કે બોર્ડર ટુ ફિલ્મ નેટફિક્સ પર જોવા મળશે. વાત રહી આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટની તો તેની જાણકારી પણ સામે આવી ગઈ છે. મળતી માહિતી અનુસાર બોર્ડર ટુ ફિલ્મને માર્ચ મહિનામાં ઓનલાઇન સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. બોર્ડર ટુ ફિલ્મ હાલ બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી રહી છે તેથી દર્શકોને ઓટીટી પર ફિલ્મ જોવા માટે એક મહિનાની રાહ જોવી પડશે. ઓટીટી રિલીઝ ડેટની વાત કરીએ તો રિપોર્ટ્સ અનુસાર બોર્ડર 2 ફિલ્મ 20 માર્ચ 2026 ના રોજ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. એટલે કે દર્શકોને હજુ ઘર બેઠા બોર્ડર 2 જોવા માટે દોઢ મહિનાની રાહ જોવી પડશે. 

Border 2 બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 

બોર્ડર ટુ ફિલ્મ રિલીઝ થાય ત્યારથી જ શાનદાર કલેક્શન કરી રહી છે. જોકે શરૂઆતના સપ્તાહ કરતા બોર્ડર ટુ ફિલ્મની રફતાર થોડી ધીમી પડી છે. પરંતુ શક્યતા છે કે આ સપ્તાહના અંત સુધીમાં ફિલ્મ 300 કરોડ ક્લબમાં એન્ટ્રી કરી લેશે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર બોર્ડર 2 ફિલ્મે મંગળવાર અને 12 દિવસે 5.75 કરોડનું કલેક્શન કર્યું. બુધવારે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 13 દિવસ થયા અને આ ફિલ્મનું કલેક્શન 3.26 કરોડ રૂપિયા હતું. જેના કારણે 13 દિવસના અંતે બોર્ડર ટુ ફિલ્મનું ટોટલ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 290 કરોડથી વધી ચૂક્યું છે.  જેના કારણે અનુમાન છે કે આ વિક એન્ડ પછી ફિલ્મ 300 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગઈ હશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Border 2OTTbollywoodsunny deolબોર્ડર 2

Trending news