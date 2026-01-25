Border 2 OTT Release: ઘરે બેઠા જોવા મળશે બોર્ડર 2, જાણો કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે સની દેઓલની ધાંસૂ ફિલ્મ

Prev
Border 2 OTT Release: સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 સિનેમા ઘરોમાં ધુમ મચાવી રહી છે. થિયેટર્સમાં સફળ પ્રદર્શન પછી આ ફિલ્મના ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ અંગે પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. બોર્ડર 2 ફિલ્મ તમે ઘર બેઠા કેવી રીતે જોઈ શકશો ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 25, 2026, 12:37 PM IST

Border 2 OTT Release: સની દેઓલ, વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંજ અને અહાન શેટ્ટીની બોર્ડર 2 ફિલ્મ થિયેટર્સમાં રિલીઝ થઈ ચૂકી છે અને તાબડતોડ કમાણી કરવા લાગી છે. સની દેઓલની ફિલ્મ border 2 લોકોને પસંદ પડી રહી છે. બોર્ડર ટુ ફિલ્મે પહેલા જ દિવસે ધુરંધર ફિલ્મનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો છે. Border 2 ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી તેની ઓટીટી રિલીઝ અંગે પણ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. એ વાતનો ખુલાસો પણ થઈ ગયો છે કે સની દેઓલીની આ ફિલ્મ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા મળશે.

છેલ્લા ઘણા સમયથી દર્શકો જે ફિલ્મની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે ફિલ્મ બોર્ડર 2 હવે ફિલ્મી પડદે રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થાય તેને બે દિવસ થઈ ગયા છે અને આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર તાબડતોડ કમાણી કરી રહી છે. બોર્ડર ટુ ફિલ્મને સારા રીવ્યુ મળી રહ્યા છે અને લોકોને પણ આ ફિલ્મ ગમી છે. લોકો બોર્ડર ટુ ફિલ્મ થિયેટર્સમાં માણી રહ્યા છે ત્યારે સની દેઓલની આ ફિલ્મને લઈને નવું અપડેટ સામે આવ્યું છે. બોર્ડર ટુ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ક્યારે રિલીઝ થશે અને કયા પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે તેનો ખુલાસો પણ થઈ ગયો છે.

આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે બોર્ડર 2 

એક્ટર સની દેઓલ અને વરુણ ધવનની ફિલ્મ border 2 ઓટીટી રીલીઝ ને લઈને ચર્ચામાં છે. લોકો એ જાણવા માટે આતુર છે કે આ ફિલ્મ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે અને તેઓ ક્યારે ઘર બેઠા આ ફિલ્મ જોઈ શકશે. તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે આ ફિલ્મ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે. આ અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર બોર્ડર ટુ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે. Border 2 ફિલ્મના ઓટીટી રાઈટસ નેટફ્લિક્સ એ ખરીદ્યા છે. જોકે આ ફિલ્મ હાલ તો સિનેમા ઘરોમાં જ જોવા મળશે. 

બોર્ડર 2 ના ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ રાઈટ્સ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ એ ખરીદ્યા છે. આ ફિલ્મ થિયેટર્સમાં સફળતાપૂર્વક ચાલશે પછી ઓટીટી પર રિલીઝ કરવામાં આવશે. રિપોર્ટ અનુસાર બોર્ડર 2 ફિલ્મના રાઈટ્સ ખરીદવા માટે નેટફ્લિક્સે ભારે રકમ ચુકવી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ફિલ્મના ડિજિટલ, સેટેલાઈટ અને મ્યૂઝિક રાઈટ્સની કુલ ડીલ અંદાજે 200 કરોડની થઈ છે.

બોર્ડર 2 નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 

સની દેઓલ, વરુણ ધવન અને અહાન શેટ્ટી ની ફિલ્મ બોર્ડર ટુ પહેલા દિવસથી જ જોરદાર કમાણી કરી રહી છે અને આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનના કારણે ચર્ચામાં છે. રિપોર્ટ અનુસાર બોર્ડર 2 ફિલ્મે પહેલા દિવસે 32 કરોડથી વધુનું કલેક્શન કર્યું હતું. ચર્ચાઓ છે કે આ ફિલ્મને 26 જાન્યુઆરીના કારણે આવતા લોંગ વિકેન્ડમાં વધારે ફાયદો થશે. એટલે કે આ ફિલ્મનું કલેક્શન આ વિકેન્ડ પછી વધી શકે છે. 

બોર્ડર ફિલ્મ ઓટીટી પર

Border 2 ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થાય તેમાં તો હજી સમય લાગી શકે છે પરંતુ જો તમે 1997 માં રિલીઝ થયેલી બોર્ડર ફિલ્મ જોઈને જૂની યાદોને તાજી કરવા માંગો છો તો આ ફિલ્મ તમે youtube અને amazon prime વિડીયો પર જોઈ શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

