Border 2: રિલીઝ પછી ત્રીજા વીકેન્ડમાં પણ સિનેમાઘરોમાં બોર્ડર 2 નું રાજ, 300 કરોડ ક્લબમાં થઈ ગઈ એન્ટ્રી
Border 2 Box Office Collection: સની દેઓલ, વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંજ અને અહાન શેટ્ટીની ફિલ્મ બોર્ડર 2 સિનેમાઘરમાં રિલીઝ થઈ તેને 3 સપ્તાહ થઈ ચુક્યા છે અને હજુ પણ આ ફિલ્મનું દબદબો છે. બોર્ડર 2 નું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન શરુઆતની સરખામણીએ ઘટ્યું છે પરંતુ તેમ છતાં ફિલ્મ 300 કરોડ ક્લબમાં પહોંચી ચુકી છે.
Border 2 Box Office Collection: સની દેઓલની વોર ડ્રામા ફિલ્મ બોર્ડર 2 સિનેમાઘરોમાં ગણતંત્ર દિવસ પહેલા રિલીઝ થઈ હતી. દેશભક્તિના માહોલમાં રિલીઝ થયેલી બોર્ડર 2 ને દર્શકોએ વધાવી લીધી હતી. બોર્ડર 2 રિલીઝ થઈ તે સમયે બોક્સ ઓફિસ પર રણવીર સિંહની ધુરંધર ફિલ્મનો દબદબો હોય. ધુરંધરની આંધીમાં કેટલીક ફિલ્મો ઉડી ગઈ પરંતુ બોર્ડર 2 રિલીઝ થયા પછી ધુરંધર ધીમી પડી અને બોક્સ ઓફિસ પર બોર્ડર 2 ફિલ્મનું રાજ શરુ થયું. બોર્ડર 2 ફિલ્મને ધમાકેદાર ઓપનિંગ મળી અને રિલીઝના ત્રણ સપ્તાહથી બોક્સ ઓફિસ પર બોર્ડર 2 સારી કમાણી કરી રહી છે.
બોર્ડર 2 ના બોક્સ ઓફિસ કલેકશનનો ગ્રાફ ધીરે ધીરે નીચે આવી રહ્યો છે પરંતુ 16 માં દિવસે સની દેઓલની બોર્ડર 2 ફિલ્મે સારો દમ દેખાડ્યો અને તેના કારણે ફિલ્મ રિલીઝના 16 માં દિવસે જ 300 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગઈ. બોર્ડર 2 સાથે હાલ બોક્સ ઓફિસ પર રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 પણ ચાલી રહી છે. રાની મુખર્જની ફિલ્મે શરુઆતમાં દમ દેખાડ્યો પરંતુ બોર્ડર 2 સામે મર્દાની 3 સ્લો પડી ગઈ છે.
બોર્ડર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
બોર્ડર 2 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 16 દિવસ થયા છે. બોર્ડર 2 ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ પર આ ત્રીજું વીકેન્ડ છે અને 16 માં દિવસે ફિલ્મનું કલેકશન 4 કરોડથી વધુનું રહ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેના કારણે બોર્ડર 2 નું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 301 કરોડથી વધી ગયું છે. એટલે કે બોર્ડર 2 ફિલ્મ રિલીઝના 16 માં દિવસે 300 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. જો કે બોર્ડર 2 ફિલ્મના વર્લ્ડવાઈડ કલેકશનના આંકડા પર નજર કરીએ તો આ આંકડો 410 કરોડથી વધુનો છે.
બોર્ડર 2 ઓટીટી રિલીઝ
બોર્ડર 2 હાલ તો સિનેમાઘરોમાં સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે. આ સાથે જ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ પણ સામે આવી છે. બોર્ડર 2 અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે. પરંતુ હજુ તેને 1 મહિનાથી વધુનો સમય લાગશે. રિપોર્ટસ અનુસાર આ ફિલ્મ 20 માર્ચ 2026 થી ઓનલાઈન સ્ટ્રીમ થશે.
બોર્ડર 2 vs મર્દાની 3
હવે વાત કરીએ રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 ની તો બોર્ડર 2 સામે રાની મુખર્જની ફિલ્મ દમ તો દેખાડી રહી છે. રિલીઝના પહેલા સપ્તાહમાં રાની મુખર્જીની ફિલ્મે સારી કમાણી કરી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ બોર્ડર 2 નો પ્રભાવ અને લોકપ્રિયતા મર્દાની 3 પર ભારી પડતી જોવા મળી હતી. રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 2 ના બોક્સ ઓફિસ કલેકશનમાં પણ દિવસો સાથે ઉતાર ચઢાવ જોવા મળે છે. જેના કારણે મર્દાની 3 નું પહેલા સપ્તાહનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 26 કરોડથી વધુનું રહ્યું હતું. જો કે ત્યારબાદ શનિવાર સુધીમાં ફિલ્મનું ટોટલ કલેશન 30.9 કરોડ જેટલું થયું છે. જે રીતે મર્દાની 3 ની રફતાર ધીમી પડે છે તેને જોઈને લાગે છે કે આ ફિલ્મ 100 કરોડ ક્લબમાં પણ પહોંચી નહીં શકે. કારણ કે મર્દાની 3 ને ટક્કર આપવા હવે વધ 2 પણ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આવનારા સપ્તાહમાં બોર્ડર 2 સામે મર્દાની 3 અને વધ 2 નો દમ નીકળશે કે દમ દેખાડશે.
