Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Border 2: રિલીઝ પછી ત્રીજા વીકેન્ડમાં પણ સિનેમાઘરોમાં બોર્ડર 2 નું રાજ, 300 કરોડ ક્લબમાં થઈ ગઈ એન્ટ્રી

Border 2 Box Office Collection: સની દેઓલ, વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંજ અને અહાન શેટ્ટીની ફિલ્મ બોર્ડર 2 સિનેમાઘરમાં રિલીઝ થઈ તેને 3 સપ્તાહ થઈ ચુક્યા છે અને હજુ પણ આ ફિલ્મનું દબદબો છે. બોર્ડર 2 નું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન શરુઆતની સરખામણીએ ઘટ્યું છે પરંતુ તેમ છતાં ફિલ્મ 300 કરોડ ક્લબમાં પહોંચી ચુકી છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:41 AM IST

Trending Photos

Border 2: રિલીઝ પછી ત્રીજા વીકેન્ડમાં પણ સિનેમાઘરોમાં બોર્ડર 2 નું રાજ, 300 કરોડ ક્લબમાં થઈ ગઈ એન્ટ્રી

Border 2 Box Office Collection: સની દેઓલની વોર ડ્રામા ફિલ્મ બોર્ડર 2 સિનેમાઘરોમાં ગણતંત્ર દિવસ પહેલા રિલીઝ થઈ હતી. દેશભક્તિના માહોલમાં રિલીઝ થયેલી બોર્ડર 2 ને દર્શકોએ વધાવી લીધી હતી. બોર્ડર 2 રિલીઝ થઈ તે સમયે બોક્સ ઓફિસ પર રણવીર સિંહની ધુરંધર ફિલ્મનો દબદબો હોય. ધુરંધરની આંધીમાં કેટલીક ફિલ્મો ઉડી ગઈ પરંતુ બોર્ડર 2 રિલીઝ થયા પછી ધુરંધર ધીમી પડી અને બોક્સ ઓફિસ પર બોર્ડર 2 ફિલ્મનું રાજ શરુ થયું. બોર્ડર 2 ફિલ્મને ધમાકેદાર ઓપનિંગ મળી અને રિલીઝના ત્રણ સપ્તાહથી બોક્સ ઓફિસ પર બોર્ડર 2 સારી કમાણી કરી રહી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

બોર્ડર 2 ના બોક્સ ઓફિસ કલેકશનનો ગ્રાફ ધીરે ધીરે નીચે આવી રહ્યો છે પરંતુ 16 માં દિવસે સની દેઓલની બોર્ડર 2 ફિલ્મે સારો દમ દેખાડ્યો અને તેના કારણે ફિલ્મ રિલીઝના 16 માં દિવસે જ 300 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગઈ. બોર્ડર 2 સાથે હાલ બોક્સ ઓફિસ પર રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 પણ ચાલી રહી છે. રાની મુખર્જની ફિલ્મે શરુઆતમાં દમ દેખાડ્યો પરંતુ બોર્ડર 2 સામે મર્દાની 3 સ્લો પડી ગઈ છે. 

બોર્ડર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન

બોર્ડર 2 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 16 દિવસ થયા છે. બોર્ડર 2 ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ પર આ ત્રીજું વીકેન્ડ છે અને 16 માં દિવસે ફિલ્મનું કલેકશન 4 કરોડથી વધુનું રહ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેના કારણે બોર્ડર 2 નું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 301 કરોડથી વધી ગયું છે. એટલે કે બોર્ડર 2 ફિલ્મ રિલીઝના 16 માં દિવસે 300 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. જો કે બોર્ડર 2 ફિલ્મના વર્લ્ડવાઈડ કલેકશનના આંકડા પર નજર કરીએ તો આ આંકડો 410 કરોડથી વધુનો છે. 

બોર્ડર 2 ઓટીટી રિલીઝ

બોર્ડર 2 હાલ તો સિનેમાઘરોમાં સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે. આ સાથે જ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ પણ સામે આવી છે. બોર્ડર 2 અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે. પરંતુ હજુ તેને 1 મહિનાથી વધુનો સમય લાગશે. રિપોર્ટસ અનુસાર આ ફિલ્મ 20 માર્ચ 2026 થી ઓનલાઈન સ્ટ્રીમ થશે. 

બોર્ડર 2 vs મર્દાની 3

હવે વાત કરીએ રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 ની તો બોર્ડર 2 સામે રાની મુખર્જની ફિલ્મ દમ તો દેખાડી રહી છે. રિલીઝના પહેલા સપ્તાહમાં રાની મુખર્જીની ફિલ્મે સારી કમાણી કરી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ બોર્ડર 2 નો પ્રભાવ અને લોકપ્રિયતા મર્દાની 3 પર ભારી પડતી જોવા મળી હતી. રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 2 ના બોક્સ ઓફિસ કલેકશનમાં પણ દિવસો સાથે ઉતાર ચઢાવ જોવા મળે છે. જેના કારણે મર્દાની 3 નું પહેલા સપ્તાહનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 26 કરોડથી વધુનું રહ્યું હતું. જો કે ત્યારબાદ શનિવાર સુધીમાં ફિલ્મનું ટોટલ કલેશન 30.9 કરોડ જેટલું થયું છે. જે રીતે મર્દાની 3 ની રફતાર ધીમી પડે છે તેને જોઈને લાગે છે કે આ ફિલ્મ 100 કરોડ ક્લબમાં પણ પહોંચી નહીં શકે. કારણ કે મર્દાની 3 ને ટક્કર આપવા હવે વધ 2 પણ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આવનારા સપ્તાહમાં બોર્ડર 2 સામે મર્દાની 3 અને વધ 2 નો દમ નીકળશે કે દમ દેખાડશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Border 2box office collectionbollywoodબોર્ડર 2

Trending news