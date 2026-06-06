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Box Office Collection: બંદરને પાછળ છોડી આગળ નીકળી હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ મૂવી, IMDb પર મળ્યું હાઈ રેટિંગ

Box Office Collection Bandar V/S HJTIHH : 5 જૂને બોક્સ ઓફિસ પર એક સાથે 2 બોલીવુડ ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે. એક છે વરુણ ધવનની ફિલ્મ હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ અને બીજી છે બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદર. આ બંને ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર કેવું પરફોમ કરી રહી છે અને લોકોને આ ફિલ્મ કેવી લાગી ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:17 PM IST
Box Office Collection: બંદરને પાછળ છોડી આગળ નીકળી હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ મૂવી, IMDb પર મળ્યું હાઈ રેટિંગ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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