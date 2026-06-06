/Box Office Collection: બંદરને પાછળ છોડી આગળ નીકળી હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ મૂવી, IMDb પર મળ્યું હાઈ રેટિંગ

Box Office Collection Bandar V/S HJTIHH : 5 જુન 2026 ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર 2 દમદાર ફિલ્મો એક સાથે રિલીઝ થઈ. જેમાં એક ફિલ્મ છે વરુણ ધવનની હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ અને બીજી ફિલ્મ છે બોબી દેઓલ ની બંદર. વરૂણ ધવનની ફિલ્મ ડેવિડ ધવનને ડિરેક્ટ કરી છે અને આ ફિલ્મ રોમેન્ટિક કોમેડી જોનરની છે. જ્યારે બંદર ફિલ્મ અનુરાગ કશ્યપે ડિરેક્ટ કરી છે અને આ ફિલ્મ સિરિયસ મુદ્દા પર બનેલી અને સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ છે. બંને ફિલ્મમાંથી વરુણ ધવનની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કમાણીને બાબતમાં બંદર ફિલ્મ કરતાં આગળ નીકળી ગઈ છે અને તેને સારું રેટિંગ પણ મળ્યું છે.
રોમેન્ટિક કોમેડી જોનરની ફિલ્મ હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ રિલીઝ થઈ તે દિવસે જ 7 કરોડ 50 લાખ રૂપિયા કમાઈ ચૂકી છે. આ ફિલ્મનું ભારતમાં ગ્રોસ કલેક્શન 9 કરોડ રૂપિયાનું છે. વરૂણ ધવનની ફિલ્મને રિલીઝ થયાની સાથે જ ડબલ ફાયદો થયો છે. પહેલો ફાયદો કે આ રોમેન્ટિક કોમેડી જોનરની કોઈ ફિલ્મ તેની કોમ્પિટિશનમાં નથી અને સાઉથની ફિલ્મ પૈદી જે એક દિવસ અગાઉ રિલીઝ થઈ છે તેને નેગેટિવ રિવ્યુ મળી રહ્યા છે, જેના કારણે વરુણ ધવનની ફિલ્મને ફાયદો મળ્યો છે. વરુણ ધવનની ફિલ્મને IMDb પર પણ સારું રેટિંગ મળ્યું છે.
ફિલ્મ જોનારા દર્શકોએ વરુણ ધવનની ફિલ્મને સારી ગણાવી છે. IMDb પર વરુણ ધવનની ફિલ્મને 7.6 નું રેટિંગ મળ્યું છે. વરુણ ધવનની ફિલ્મનું વર્લ્ડ વાઇડ ગ્રોસ કલેક્શન 11 કરોડ રૂપિયા થયું છે. ફિલ્મની ભારતમાં કમાણી 7 કરોડથી વધુ છે અને અન્ય દેશોમાં આ ફિલ્મે 2 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો છે.
બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદરની બોક્સ ઓફિસ કમાણી
5 જુને બોક્સ ઓફિસ પર બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદર પણ રિલીઝ થઈ છે. બંદર ફિલ્મ સત્ય ઘટના પર આધારિત સિરિયસ મુદ્દા પર બનેલી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન અનુરાગ કશ્યપે કર્યું છે અને તેમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં બોબી દેઓલ છે. જોકે પહેલા દિવસે બંદર ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ પર પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું. વરુણ ધવનની ફિલ્મની સામે બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદરે પહેલા દિવસે ફક્ત 50 લાખ રૂપિયાનો બિઝનેસ કર્યો.
બંદર ફિલ્મનું ટ્રેલર તો લોકોને ખૂબ ગમ્યું હતું પરંતુ પહેલા દિવસે દર્શકો તરફથી ફિલ્મને સારો રિસ્પોન્સ ન મળ્યો. જેના કારણે ફિલ્મની કમાણી એક કરોડ સુધી પણ ન પહોંચી શકે. રિપોર્ટ અનુસાર બંદર ફિલ્મનું બજેટ 25 કરોડ રૂપિયા છે. બંદર ફિલ્મ માટે આ સમય મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે કારણ કે બોક્સ ઓફિસ પર વરુણ ધવનની ફિલ્મ હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ ની સાથે પેદ્દી પણ જોર લગાવી રહી છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ ફિલ્મને આગામી દિવસોમાં બંદર ફિલ્મની કમાણી કેટલી વધે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)