Box Office: સૌથી ટોપ પર 800 કરોડની ક્લબમાં માત્ર 2 જ ફિલ્મ, એક તો ધૂરંધર...બીજીનું નામ જાણી આંખો પહોળી થશે
બોલીવુડમાં કમાણીના મામલે તો અનેક ફિલ્મો નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કરી ચૂકી છે. પરંતુ 800 કરોડથી વધુ કમાણી કરનારી ફક્ત 2 ફિલ્મો છે. અહીં ભારતભરમાં 800થી વધુ કમાણી કરી ચૂકેલી ફિલ્મોની વાત છે. વર્લ્ડવાઈડ આંકડા સામેલ નથી.
બોલીવુડમાં અનેક ફિલ્મોએ બોક્સ ઓફિસ પર એવી તે જબરદસ્ત ટંકશાળ પાડેલી છે કે વાત ન પૂછો. પહેલા તો 100 કરોડની ક્લબ હતી, પછી ધીરે ધીરે 200 કરોડ, પછી 300 કરોડ, 400 કરોડ... અને હવે તો કમાણીના મામલે સૌથી લેટેસ્ટ 800 કરોડની ક્લબ પણ બની ગઈ છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે આવી ધૂંઆધાર કમાણી ભારતમાં તો ફક્ત બે ફિલ્મોએ જ કરી છે. એટલે કે આ 800 કરોડની ક્લબમાં માત્ર બે ફિલ્મો સામેલ છે. બોલીવુડની ફિલ્મોની કમાણીના મામલે આ રસપ્રદ માહિતી ખાસ જાણો. કઈ ક્લબમાં કેટલી ફિલ્મો છે એ પણ જાણો. કમાણીના આ આંકડા ભારતમાં જે કમાણી કરી હોય તેના પર આધારિત છે (વર્લ્ડ વાઈડ નથી) તથા નેટ કલેક્શન છે. ગ્રોસ કલેક્શનના આંકડા નથી. ગ્રોસ કલેક્શન ધૂરંધરનું 1000 કરોડ કરતા વધુ છે.
100 કરોડ લઈને 800 કરોડની કમાણી કરી ચૂકેલી ફિલ્મો
જે ફિલ્મે ભારતભરમાંથી 100-200 કરોડ કે તેનાથી વધુ કમાણી કરી હોય તેવી 30 ફિલ્મો છે. જ્યારે 300 કરોડની કમાણી કરી હોય તેવી 20 ફિલ્મો છે. 400 કરોડી ફિલ્મો 10 છે જેમાં છાવા, એનીમલ, ગદર 2, બાહુબલી-2, કેજીએફ ચેપ્ટર 2, ધૂરંધર, પુષ્પા2, જવાન, સ્ત્રી 2 જેવી ફિલ્મો સામેલ છે. 500 કરોડી ફિલ્મોમાં 9 ફિલ્મો સામેલ છે.
600 કરોડી 5 ફિલ્મો
બોક્સ ઓફિસ ઈન્ડિયા પર ધમાલ મચાવીને 600 કરોડથી વધુનો બિઝનેસ કર્યો હોય તેવી ફિલ્મોમાં 5 ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં ધૂરંધર, પુષ્પા 2 ધ રૂલ, જવાન, સ્ત્રી-2 અને છાવાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે 700 કરોડી ક્લબમાં માત્ર બે ફિલ્મો છે અને ત્યારબાદ 800 કરોડની કમાણી સુધી પહોંચનારી પણ બે જ ફિલ્મો છે.
800 કરોડી માત્ર 2 ફિલ્મો
ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર જબરદસ્ત બંપર 800 કરોડ કે તેનાથી વધુ કલેક્શન કરનારી માત્ર બે ફિલ્મો છે અને તે છે એક તો ધૂરંધર અને બીજી પુષ્પા 2- ધ રૂલ. આ બને ફિલ્મો વચ્ચે ગજબનો સંયોગ પણ છે કારણ કે આ બંને ફિલ્મો અલગ અલગ વર્ષમાં એક જ તારીખે રિલીઝ થઈ હતી.
ધૂરંધર 5 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. જ્યારે પુષ્પા 2- ધ રૂલ 5 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. ધૂરંધર ફિલ્મને 700 કરોડ સુધી પહોંચવામાં 23 દિવસ લાગ્યા હતા જ્યારે પુષ્પા 2ને 19 દિવસ લાગ્યા હતા. પુષ્પા 2માં મુખ્ય ભૂમિકા અલ્લુ અર્જૂને ભજવી હતી. જ્યારે અભિનેત્રી તરીકે રશ્મીકા મંદાના હતી. ધૂરંધરમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં રણવીર સિંહ અને અભિનેત્રી સારા અર્જૂન હતા. 800 કરોડની કમાણી સુધી પહોંચવામાં ધૂરંધરને 30 દિવસ લાગ્યા હતા જ્યારે પુષ્પા-2ને પણ 30 દિવસ લાગ્યા હતા. આમ આ બંને ફિલ્મો વચ્ચે અનેક સંયોગ પણ જોવા મળી રહ્યા છે.
કેટલી કમાણી કરી આ બંને ફિલ્મોએ
પુષ્પા 2ની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં ભારતમાં 830.10 કરોડની કમાણી કરી છે. જ્યારે ધૂરંધરે અત્યાર સુધીમાં 894.45 કરોડની કમાણી કરી છે.
વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કલેક્શન
આ તો ભારતમાં કમાણીના આંકડા હતા અને જો વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શનની વાત કરીએ તો ધૂરંધરે અત્યાર સુધીમાં વર્લ્ડ વાઈડ 1349.05 કરોડનું કલેક્શન કરેલું છે. જેમાં 894.45 (નેટ કલેક્શન) કરોડ જ્યારે 1056.02 કરોડ ગ્રોસ કલેક્શન ભારતમાં અને 293.03 કરોડ ઓવરસીસ કલેક્શન સામેલ છે. જ્યારે
