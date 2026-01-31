Prev
Box Office Collection: બોર્ડર 2 સામે મર્દાની 3 એ દેખાડ્યો દમ, જાણો કેટલું રહ્યું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન

Mardaani 3 - Border 2 Box Office Collection: બોક્સ ઓફિસ પર 2 દમદાર ફિલ્મો વચ્ચે કાંટે કી ટક્કર થઈ છે. સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 નું આ બીજું સપ્તાહ છે અને સાથે જ રાની મુખર્જીની મર્દાની 3 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ બે ફિલ્મોએ બોક્સ ઓફિસ કલેકશનમાં કેટલો વધારો કર્યો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:27 AM IST

Mardaani 3 - Border 2 Box Office Collection: જાન્યુઆરી મહિનાનું છેલ્લું સપ્તાહ ફિલ્મ ચાહકો માટે ખાસ બની ગયું છે. ગત સપ્તાહમાં સની દેઓલની ફિલ્મ border 2 રિલીઝ થઈ. બોક્સ ઓફિસ પર બોર્ડર 2 ફિલ્મનું આ બીજું સપ્તાહ છે. અને આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર દમદાર કમાણી કરી રહી છે.. તેવામાં 30 જાન્યુઆરી ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર રાની મુખર્જીની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ મર્દાની 3 રિલીઝ થઈ ગઈ છે. 

મર્દાની 3 ફિલ્મમાં રાની મુખર્જી નીડર પોલીસ ઓફિસરના પાત્રમાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મની રાહ ચાહકો ઘણા સમયથી જોઈ રહ્યા હતા. જોકે મર્દાની 3 ફિલ્મની કમાણીને લઈને જે અપેક્ષા હતી તે પૂરી થઈ શકી નથી.. રાની મુખર્જી ની કોપ ડ્રામા ફિલ્મ મર્દાની 3 એ ભારતમાં પહેલા દિવસે કરોડોની કમાણી તો કરી પરંતુ આ આંકડો અંદાજિત આંકડાથી થોડો ઓછો રહી ગયો. સાથે જ બોર્ડર ટુ ફિલ્મે પણ બોક્સ ઓફિસ પર દમ દેખાડ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ બોર્ડર 2 અને રાની મુખર્જી ની ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર કેટલી કમાણી કરી છે?

મર્દાની 3 પહેલા દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 

રાની મુખર્જી ની ફિલ્મ મર્દાની 3 ની ઘણા લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી. આ ફિલ્મને લઈને જબરદસ્ત બઝ બનેલો હતો. મર્દાની 2 પછી ઘણા વર્ષે સ્ક્રીન પર રાની મુખર્જીએ મર્દાની 3 સાથે એન્ટ્રી કરી છે. જોકે મર્દાની 3 નું અપેક્ષિત બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ચાર કરોડથી વધારેનું હતું પરંતુ આ ફિલ્મે પહેલા દિવસે 3.8 કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે. રાની મુખર્જીના દમદાર પાત્ર શિવાની શિવાજી રોય ની લોકપ્રિયતા વધારે હોવા છતાં મર્દાની 3 આ પહેલાની ફિલ્મ એટલે કે મર્દાની 2 ના ઓપનિંગ કલેક્શનથી પણ પાછળ રહી ગઈ. મર્દાની 2 2019 માં રિલીઝ થઈ હતી અને તેણે પહેલા દિવસે 3.80 કરોડનું નેટ કલેક્શન કર્યું હતું. આ દ્રષ્ટિએ મર્દાની 3 નું ઓપનિંગ મર્દાની 2 કરતા ઓછું થયું છે. 

Border 2 નું આઠમા દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 

Border 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ તેનું આ બીજું સપ્તાહ હતું. બીજા સપ્તાહમાં પણ સની દેઓલની ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર દમ દેખાડ્યો છે. બોર્ડર 2 હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર પકડ બનાવી ચાલી રહી છે અને વિકેન્ડમાં પણ આ ફિલ્મે ડબલ ડિજિટમાં કલેક્શન કર્યું છે. જોકે પહેલા વિકેન્ડ કરતા આ વિકેન્ડમાં બોર્ડર 2 ની કમાણી થોડી ઘટી છે. આઠમા દિવસે બોર્ડર 2 ફિલ્મે 11 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો છે. આ સાથે જ બોર્ડર 2 નું ભારતમાં ટોટલ કલેક્શન 235.25 કરોડ રૂપિયા થયું છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

box office collectionMardaani 3Border 2bollywoodમર્દાની 3બોર્ડર 2

