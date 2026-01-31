Box Office Collection: બોર્ડર 2 સામે મર્દાની 3 એ દેખાડ્યો દમ, જાણો કેટલું રહ્યું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
Mardaani 3 - Border 2 Box Office Collection: બોક્સ ઓફિસ પર 2 દમદાર ફિલ્મો વચ્ચે કાંટે કી ટક્કર થઈ છે. સની દેઓલની ફિલ્મ બોર્ડર 2 નું આ બીજું સપ્તાહ છે અને સાથે જ રાની મુખર્જીની મર્દાની 3 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ બે ફિલ્મોએ બોક્સ ઓફિસ કલેકશનમાં કેટલો વધારો કર્યો છે.
Mardaani 3 - Border 2 Box Office Collection: જાન્યુઆરી મહિનાનું છેલ્લું સપ્તાહ ફિલ્મ ચાહકો માટે ખાસ બની ગયું છે. ગત સપ્તાહમાં સની દેઓલની ફિલ્મ border 2 રિલીઝ થઈ. બોક્સ ઓફિસ પર બોર્ડર 2 ફિલ્મનું આ બીજું સપ્તાહ છે. અને આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર દમદાર કમાણી કરી રહી છે.. તેવામાં 30 જાન્યુઆરી ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર રાની મુખર્જીની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ મર્દાની 3 રિલીઝ થઈ ગઈ છે.
મર્દાની 3 ફિલ્મમાં રાની મુખર્જી નીડર પોલીસ ઓફિસરના પાત્રમાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મની રાહ ચાહકો ઘણા સમયથી જોઈ રહ્યા હતા. જોકે મર્દાની 3 ફિલ્મની કમાણીને લઈને જે અપેક્ષા હતી તે પૂરી થઈ શકી નથી.. રાની મુખર્જી ની કોપ ડ્રામા ફિલ્મ મર્દાની 3 એ ભારતમાં પહેલા દિવસે કરોડોની કમાણી તો કરી પરંતુ આ આંકડો અંદાજિત આંકડાથી થોડો ઓછો રહી ગયો. સાથે જ બોર્ડર ટુ ફિલ્મે પણ બોક્સ ઓફિસ પર દમ દેખાડ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ બોર્ડર 2 અને રાની મુખર્જી ની ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર કેટલી કમાણી કરી છે?
મર્દાની 3 પહેલા દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
રાની મુખર્જી ની ફિલ્મ મર્દાની 3 ની ઘણા લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી. આ ફિલ્મને લઈને જબરદસ્ત બઝ બનેલો હતો. મર્દાની 2 પછી ઘણા વર્ષે સ્ક્રીન પર રાની મુખર્જીએ મર્દાની 3 સાથે એન્ટ્રી કરી છે. જોકે મર્દાની 3 નું અપેક્ષિત બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ચાર કરોડથી વધારેનું હતું પરંતુ આ ફિલ્મે પહેલા દિવસે 3.8 કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે. રાની મુખર્જીના દમદાર પાત્ર શિવાની શિવાજી રોય ની લોકપ્રિયતા વધારે હોવા છતાં મર્દાની 3 આ પહેલાની ફિલ્મ એટલે કે મર્દાની 2 ના ઓપનિંગ કલેક્શનથી પણ પાછળ રહી ગઈ. મર્દાની 2 2019 માં રિલીઝ થઈ હતી અને તેણે પહેલા દિવસે 3.80 કરોડનું નેટ કલેક્શન કર્યું હતું. આ દ્રષ્ટિએ મર્દાની 3 નું ઓપનિંગ મર્દાની 2 કરતા ઓછું થયું છે.
Border 2 નું આઠમા દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
Border 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ તેનું આ બીજું સપ્તાહ હતું. બીજા સપ્તાહમાં પણ સની દેઓલની ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર દમ દેખાડ્યો છે. બોર્ડર 2 હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર પકડ બનાવી ચાલી રહી છે અને વિકેન્ડમાં પણ આ ફિલ્મે ડબલ ડિજિટમાં કલેક્શન કર્યું છે. જોકે પહેલા વિકેન્ડ કરતા આ વિકેન્ડમાં બોર્ડર 2 ની કમાણી થોડી ઘટી છે. આઠમા દિવસે બોર્ડર 2 ફિલ્મે 11 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો છે. આ સાથે જ બોર્ડર 2 નું ભારતમાં ટોટલ કલેક્શન 235.25 કરોડ રૂપિયા થયું છે.
