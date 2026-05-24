/Cannes 2026: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 નું સમાપન, એવોર્ડ મામલે ભારતના હાથ રહ્યા ખાલી, છેલ્લા દિવસે રેડ કાર્પેટ પર ઐશ્વર્યા છવાઈ ગઈ

Cannes 2026: ફ્રાન્સના કાંસ શહેરમાં દર વર્ષે દુનિયાનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ યોજાય છે. આ વર્ષે પણ કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026નું ધમાકેદાર આયોજન થયું હતું અને શનિવારે મોડી રાત્રે આ કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું સમાપન થઈ ગયું છે. ફેસ્ટિવલના રેડ કાર્પેટ પર છેલ્લા દિવસે ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનનો ગ્લેમરસ લુક જોવા મળ્યો. જોકે દુઃખદ વાત એ છે કે આ વખતે એવોર્ડ મામલે ભારતના હાથ ખાલી રહ્યા. કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના મેઈન કોમ્પિટિશનમાં આ વર્ષે 22 ફિલ્મોની પસંદગી થઈ હતી જેમાં એક પણ ભારતીય ફિલ્મનો સમાવેશ ન થયો.
કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલને મોટાભાગના લોકો રેડ કાર્પેટ અને ગ્લેમર સાથે જોડીને જુએ છે પરંતુ આ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ દુનિયાભરની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોને સરાહવા માટે આયોજિત થાય છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં અલગ અલગ કેટેગરી હોય જેમાં ફિલ્મો ની પસંદગી થાય છે. જેમાં સૌથી પ્રીમિયમ કેટેગરી હોય છે મેઈન કોમ્પિટિશન આ સેક્શનમાં દુનિયાભરની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોમાંથી કોઈ એક ફિલ્મને સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળે છે. વર્ષ 2026 માં આ સેક્શન માટે 22 ફિલ્મોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. જોકે આ વર્ષે એક પણ ભારતીય ફિલ્મની પસંદગી ના થઈ.
છેલ્લે વર્ષ 24 માં વર્ષોના ઇંતેજાર પછી પાયલ કાપડિયાની ફિલ્મ ઓલ બી ઈમેજીન ઇસ લાઇટ ફિલ્મની પસંદગી મેન કોમ્પિટિશન માટે થઈ હતી. આ ફિલ્મે ગ્રાન્ડ પ્રીક્સ જીતીને ઇતિહાસ સર્જી દીધો હતો. 2024 પહેલા 1994 માં સાજી એન્ડ કરુણ ની ફિલ્મ સ્વાહમ આ કેટેગરી સુધી પહોંચી હતી. જોકે 2026માં ભારત આ મામલે પાછળ રહી ગયું. ભારતની એક પણ ફિલ્મ મેઈન કેટેગરી સુધી ન પહોંચી શકે.
કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 માં આ વર્ષે મેઈન કેટેગરીમાં ભારતની ફિલ્મો ન હતી પરંતુ કાન્સ ક્લાસિક્સ અને લા સિનેફ અને માર્કેટ સેક્શન કેટેગરીમાં અલગ અલગ ભારતીય ફિલ્મો પસંદ થઈ હતી. જેમાં લા સિનેફ સેકશનમાં પંજાબી ફિલ્મ શૈડોઝ ઓફ મૂનલેસ નાઈટ, કાન્સ ક્લાસિક્સ કેટેગરીમાં મલયાલમ ફિલ્મ અમ્મા અરિયાન દેખાડવામાં આવી અને સિતંબર 21 અને ચઢદીકલા જેવી ફિલ્મો પણ કાન્સ 2026 માં પહોંચી હતી.
ભારતની આ ફિલ્મો કાન્સમાં રચ્યો ઈતિહાસ
1946 માં ચેતન આનંદની ફિલ્મ નીચા નગરે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો એવોર્ડ જીત્યો હતો.
1956 માં સત્યજીત રે ની ફિલ્મ પાથેર પાંચાલીએ બેસ્ટ હ્યૂમન ડોક્યૂમેંટ એવોર્ડ જીત્યો હતો.
1954 માં બિમલ રોયની ફિલ્મ દો બીઘા જમીન ફિલ્મે ઈંટરનેશનલ પ્રાઈઝ જીત્યું હતું .
1988 માં મીરા નાયરની ફિલ્મ સલામ બોમ્બે ફિલ્મને કૈમરા ડી ઓર એવોર્ડ મળ્યો હતો.
