અમિતાભ બચ્ચન સામે કેસ દાખલ, KBCમાં આ શહેર વિશે કરી હતી ટિપ્પણી
Amitabh Bachchan: ફરિયાદમાં અરજદારે જણાવ્યું છે કે, 23 ડિસેમ્બરના રોજ જાહેર થયેલા અહેવાલમાં પાણીની તંગી ધરાવતો વિસ્તાર જણાવ્યો હતો, જો કે તેની પાસેથી ચંબલ નદી વહે છે અને તેની વસ્તી 150000ની છે. આ ઉલ્લેખથી શહેરની પ્રતિષ્ઠામાં ઠેસ પહોચે છે.
- 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ એડવોકેટ લક્ષ્મણ સુંદરા દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી
- શહેરની છબીને નુકસાન પહોંચાડતી ભ્રામક માહિતીના આરોપો
- એપિસોડમાં નાગડાને એક નાનું ગામ અને પાણીની તંગી ધરાવતો વિસ્તાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો
Trending Photos
Amitabh Bachchan: એક લોકપ્રિય ટીવી ક્વિઝ શોમાં મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન જિલ્લાના નાગડાને પાણીની કટોકટીનો સામનો કરી રહેલા નાના ગામ તરીકે દર્શાવવા બદલ હવે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. કોર્ટે અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન અને ગૌરવ બેનર્જી (સોની નેટવર્કના સીઈઓ) સામે દાખલ કરેલી ફરિયાદ સ્વીકારી અને સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી એજન્સી (CIS)માં કેસ નોંધવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાંથી તપાસ રિપોર્ટ પણ મંગાવવામાં આવ્યો છે, જે 9 એપ્રિલના રોજ આગામી સુનાવણીમાં રજૂ કરવામાં આવશે. 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ એડવોકેટ લક્ષ્મણ સુંદરા દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેનું પ્રતિનિધિત્વ એડવોકેટ રાજેશ માંડવરિયા અને દીપમાલા અવાના કરે છે.
શહેરની છબીને નુકસાન પહોંચાડતી ભ્રામક માહિતીના આરોપો
અરજદાર જણાવે છે કે 23 ડિસેમ્બરના રોજ પ્રસારિત થયેલા એપિસોડમાં નાગડાને એક નાનું ગામ અને પાણીની તંગી ધરાવતો વિસ્તાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો હતો, જે હકીકતમાં ખોટું છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે નાગડા માલવા ક્ષેત્રમાં એક મુખ્ય રેલ્વે જંકશન છે અને તેની વસ્તી 150,000થી વધુ છે. તેને ઔદ્યોગિક શહેર તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ઘણા મોટા ઔદ્યોગિક એકમો કાર્યરત છે. ચંબલ નદી શહેરની નજીક વહે છે, જે આખું વર્ષ પાણી પૂરું પાડે છે, જેનાથી ઉદ્યોગો કાર્યરત રહે છે.
ઐતિહાસિક અને વહીવટી મહત્વ ટાંકીને
અરજીમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે નાગડાનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં જોવા મળે છે અને તે મહાભારત કાળનું શહેર માનવામાં આવે છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે ત્રણ વખત જાહેરાત કરી છે કે નાગડાને જિલ્લો જાહેર કરવામાં આવશે, અને આ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને હાલમાં તે પેન્ડિંગ છે. અરજદારનો દાવો છે કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રસારિત થતા કાર્યક્રમમાં આ પ્રકારનો ઉલ્લેખ શહેરની પ્રતિષ્ઠા અને ઓળખને અસર કરી શકે છે.
9 એપ્રિલે આગામી સુનાવણી, તપાસ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવશે
કોર્ટે આ બાબતની નોંધ લીધી છે અને સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશન પાસેથી વિગતવાર તપાસ અહેવાલ માંગ્યો છે. 9 એપ્રિલે આગામી સુનાવણીમાં ભવિષ્યની કાર્યવાહી સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. આ ઘટનાએ સ્થાનિક સ્તરે વ્યાપક ચર્ચા જગાવી છે, અને લોકો ન્યાયિક પ્રક્રિયાના પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે