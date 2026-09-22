/કાર્તિક આર્યન અને યામી ગૌતમ સહિત તમામ વિજેતાઓને કેશ પ્રાઈઝ, જાણો દરેકને કેટલા પૈસા મળ્યા

National Awards Winner Prize Money: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં બધા વિજેતાઓને આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન આપ્યું. આ વર્ષે, રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો ગુજરાતના એકતા નગરમાં યોજાયો છે. દરેક વ્યક્તિ રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો વિશે જાણે છે, જ્યાં ફિલ્મ ઉદ્યોગના કલાકારોને તેમના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે સન્માનિત કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પુરસ્કારો શું છે અને તેમને કઈ ઈનામી રકમ મળે છે?
બેસ્ટ અભિનેતાઓને કેટલી રકમ મળી?
મમૂટી અને કાર્તિક આર્યનને શ્રેષ્ઠ અભિનેતા માટે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર મળ્યો. મામૂટીએ બ્રહ્મયુગમ માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો પુરસ્કાર જીત્યો, જ્યારે કાર્તિક આર્યનને ચંદુ ચેમ્પિયન માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો પુરસ્કાર જીત્યો. સત્તાવાર પુરસ્કાર વિગતોના અહેવાલ મુજબ, શ્રેષ્ઠ અભિનેતાને રજત કમલ પુરસ્કાર સાથે 2 લાખ રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર મળે છે.
યામીને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી તરીકે કેટલો પુરસ્કાર મળ્યો?
‘આર્ટિકલ 370’ માટે યામી ગૌતમને બેસ્ટ અભિનેત્રીનો પુરસ્કાર મળ્યો. બેસ્ટ અભિનેત્રીની જેમ, સિલ્વર લોટસ એવોર્ડ અને 2 લાખ રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર મળ્યો.
રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોની સત્તાવાર યાદી અનુસાર, ગોલ્ડન લોટસ એવોર્ડ મેળવનારાઓને 3 લાખ રૂપિયાની ઇનામ રકમ મળે છે, જ્યારે સિલ્વર લોટસ એવોર્ડ વિજેતાને 2 લાખ રૂપિયા મળે છે.
અન્યને કેટલું મળ્યું?
શ્રેષ્ઠ તમિલ ફિલ્મ, રાયનના વિજેતા ધનુષને 2 લાખ મળ્યા. ધનુષને તેમના દિગ્દર્શક તરીકેના પદાર્પણ માટે આ પુરસ્કાર મળ્યો છે. ધનુષને સિલ્વર લોટસ એવોર્ડ પણ મળ્યો. નિર્માતાને પણ 2 લાખ મળ્યા. ધનુષને કેપ્ટન મિલરમાં તેમના અભિનય માટે સ્પેશિયલ મેન્શન પણ મળ્યો. જો કે, આ સન્માન પ્રમાણપત્ર અને ઇનામ રકમથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
આર્ટિકલ 370એ બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ જીત્યો. નિર્માતાઓ જિયો સ્ટુડિયો, B62 સ્ટુડિયો અને આદિત્ય ધર એવોર્ડ સ્વીકારવા પહોંચ્યા હતા. તેમને ગોલ્ડન લોટસ એવોર્ડ અને 3 લાખ રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ મળ્યું. ફિલ્મના સંગીત નિર્દેશક, શાશ્વત સચદેવને પણ બેસ્ટ સંગીત નિર્દેશન માટે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર મળ્યો.
રણદીપ અને અન્યોને તેમની ઇનામ રકમ કેવી રીતે મળી
અમરનના દિગ્દર્શક, રાજકુમાર પેરિયાસામીને બેસ્ટ દિગ્દર્શન પુરસ્કાર મળ્યો. આ સિરીઝમાં 3 લાખ રૂપિયાની ઈનામની રકમ સાથે ગોલ્ડન લોટસ એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. રણદીપ હુડાને તેમની ફિલ્મ, સ્વતંત્ર વીર સાવરકર માટે શ્રેષ્ઠ ડેબ્યુ ડિરેક્ટર એવોર્ડ મળ્યો, જેમાં ગોલ્ડન લોટસ એવોર્ડ અને 3 લાખ રૂપિયાની ઇનામ રકમ પણ છે.
કલ્કી 2898 એડીને બેસ્ટ લોકપ્રિય ફિલ્મ હોલસમ એન્ટરટેઇનમેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો. નિર્માતા વૈજયંતી મૂવીઝ અને દિગ્દર્શક નાગ અશ્વિનને 3 લાખ રૂપિયાની ઇનામ રકમ સાથે ગોલ્ડન લોટસ એવોર્ડ મળ્યો. ફિલ્મને બેસ્ટ પ્રોડક્શન ડિઝાઇન એવોર્ડ પણ મળ્યો.
સપોર્ટિંગ એક્ટરને ઇનામની રકમમાં કેટલા પૈસા મળ્યા?
સપોર્ટિંગ એક્ટિંગ માટે સંજય મિશ્રાને ફિલ્મ ભક્ષક માટે બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ મળ્યો, સંજયને 2 લાખ રૂપિયાની ઈનામની રકમ સાછે સિલ્વર લોટસ એવોર્ડ મળ્યો, સચના નમિદાસ અને રોપાશ્રી વરકાડીને મહારાજા અને મિતિયા માટે બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટ્રેસ એવોર્ડ મળ્યો, બંનેને 2 લાખ રૂપિયાની રકમ પણ મળી.