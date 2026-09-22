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કાર્તિક આર્યન અને યામી ગૌતમ સહિત તમામ વિજેતાઓને કેશ પ્રાઈઝ, જાણો દરેકને કેટલા પૈસા મળ્યા

National Awards Winner Prize Money: 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોના વિજેતાઓને આ સન્માન મળે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ સન્માન સાથે તેમને કેટલી ઈનામી રકમ મળે છે? આજે ગુજરાતના કેવડિયામાં આ તેજસ્વી તારલાઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અનેક એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 22, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:29 PM IST
કાર્તિક આર્યન અને યામી ગૌતમ સહિત તમામ વિજેતાઓને કેશ પ્રાઈઝ, જાણો દરેકને કેટલા પૈસા મળ્યા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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કાર્તિક આર્યન અને યામી ગૌતમ સહિત તમામ વિજેતાઓને કેટલા મળશે પૈસા, જાણો
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