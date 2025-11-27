Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં રોડ નાખવાની ધમકી, ન્યૂડ ફોટોથી કરી બ્લેકમેલ: સેલિના જેટલીના પતિ પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપો

Celina Jaitly Shocking Allegations: સેલિના જેટલીએ તેના પતિ પીટર હોગ પર ખૂબ જ ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તેમણે કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી છે કે, તેના પતિએ તેમના ન્યૂડ ફોટા લઈને બ્લેકમેલ કરી, અનનૈસર્ગિક સેક્સ કર્યું અને શારીરિક ત્રાસ આપ્યો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:36 PM IST

Trending Photos

પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં રોડ નાખવાની ધમકી, ન્યૂડ ફોટોથી કરી બ્લેકમેલ: સેલિના જેટલીના પતિ પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપો

Celina Jaitly Shocking Allegations: સેલિના જેટલીએ તેના પતિ વિરુદ્ધ ઘરેલું હિંસાનો કેસ દાખલ કર્યો છે. આ મામલામાં સેલિના તરફથી પીટર હોગ પર ઘણા ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. સેલિનાનો આરોપ છે કે, તેના પતિનો ત્રાસ હનીમૂનથી જ શરૂ થઈ ગયો હતો. દિલ્હી ગેંગરેપ કેસ પછી સેલિનાના પતિએ તેને ધમકાવવાનું શરૂ કર્યું કે, તે તેના પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં રોડ નાખી દેશે. એટલું જ નહીં, તે બાળકોની સામે તેમને ગંદી ગાળો આપતો, અન્ય પુરુષ સાથે સંબંધ બાંધવાનું કહેતો અને સેલિનાના ન્યૂડ ફોટા લઈને તેમને બ્લેકમેલ પણ કરતો હતો.

ત્રણ બાળકોની માતા છે સેલિના
મંગળવારે આ જાણકારી સામે આવી હતી કે, અભિનેત્રી સેલિના જેટલીએ તેના પતિ પીટર હોગ વિરુદ્ધ મુંબઈની કોર્ટમાં ઘરેલું હિંસાનો કેસ દાખલ કર્યો છે. જેમાં તેમણે પતિ પર ખૂબ જ ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. સેલિના અને પીટર હોગના લગ્ન વર્ષ 2010માં થયા હતા. પીટર એક ઓસ્ટ્રેલિયન આન્ત્રપ્રિન્યોર છે. તેમને ત્રણ બાળકો છે. વિન્સ્ટન અને વિરાજ જોડિયા બાળકો છે. જોડિયા બાળકોનો જન્મ 2012માં થયો હતો. 2017માં આર્થરનો જન્મ થયો અને હાર્ટની સમસ્યાના કારણે સેલિનાના એક પુત્ર શમશેરનું નિધન થઈ ચૂક્યું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સેલિનાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, પીટરે તેમને બાળકોની સામે ગંદી ગાળો આપી હતી. સેલિનાએ જણાવ્યું કે, લગ્ન દરમિયાન પણ પીટરે મોંઘી ભેટોની માંગણી કરી હતી. સેલિનાએ તેમના લગ્નમાં ફિઝિકલ, ઇમોશનલ અને સેક્સુઅલ અબ્યૂઝના ઘણા ચોંકાવનારા આરોપો લગાવ્યા છે. 

1. મોંઘી ભેટોની માંગ
સેલિનાએ જણાવ્યું કે તેમના પતિ પીટર ખૂબ જ આત્મમુગ્ધ વ્યક્તિ છે. તેમને બાળકો અને પત્ની પ્રત્યે કોઈ સહાનુભૂતિ નથી. તેમણે ફરિયાદમાં લખ્યું છે કે, પીટરને ખૂબ જ જલ્દી ગુસ્સો આવે છે અને તે દારૂડિયો છે. સેલિનાનો આરોપ છે કે, પીટરે લગ્નમાં તેમની અને તેમના પરિવાર પાસેથી મોંઘી ભેટોની માંગણી કરી હતી. એક રિપોર્ટ અનુસાર, ડોક્યૂમેન્ટમાં પીટરે સેલિનાના પરિવાર પાસેથી લક્ઝરી કપડાં, કફલિંક્સ, જ્વેલરીની માંગણી કરી હતી. સેલિનાના પરિવારે તેમને 6,00,000 રૂપિયાના ડિઝાઇનર કફલિંક્સ અને 10,00,000 રૂપિયાની જ્વેલરી આપી હતી.

2. હનીમૂન પર પીરિયડ્સ પર હોબાળો
સેલિનાએ આરોપ લગાવ્યો કે, ઇટલીમાં હનીમૂન દરમિયાન જ પીટરે હોબાળો મચાવ્યો હતો. સેલિનાના દસ્તાવેજમાં છે, 'તેમને મેન્સ્ટ્રુઅલ ક્રેમ્પ્સ (Menstrual cramps) થઈ રહ્યું હતું. સેલિનાએ ડોક્ટર પાસે લઈ જવા માટે કહ્યું તો પીટર ગુસ્સે ભરાઈ ગયો, તેમના પર બૂમો પાડી અને દારૂનો ગ્લાસ દીવાલ પર ફેંકી દીધો.'

3. ડિલિવરી પછી ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી
સેલિનાએ પીટરને કહ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી તેમના ટાંકા ઠીક ન થાય, ત્યાં સુધી પેટર્નિટી લીવ લઈને બાળકોની દેખરેખમાં મદદે કરે. ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ જોડિયા બાળકોના જન્મના ત્રણ અઠવાડિયા પછીની ઘટના છે, 'પીટરે સેલિનાની કાંડા પકડી અને એપાર્ટમેન્ટમાંથી બહાર કાઢી મૂકીને કહ્યું કે, 'મારી જિંદગીમાંથી દૂર થઈ જાઓ.' સેલિના બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવવાના કપડાંમાં બહાર ઊભી રહી હતી. એક પડોશીએ આવીને મદદ કરી.'

4. નિર્ભયા ગેંગરેપ પછી આપી આ ધમકી
2012માં દિલ્હી ગેંગરેપ પછી પીટરે સેલિનાનું જાતીય શોષણ કર્યું. ડોક્યૂમેન્ટ મુજબ, 'તે ઘટના વિશે જાણ્યા પછી, જ્યારે પણ બન્ને વચ્ચે ઝઘડો થતો, તો પીટર ધમકી આપતો કે તે સેલિનાની પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં રોડ નાખી દેશે અને કહેતો કે તે આના જ લાયક છે. આ પ્રકારની વાતોથી સેલિના ખૂબ જ ડરી જતી હતી.'

5. અન્ય પુરુષ સાથે સંબંધ બાંધવા માટે કહેતો પતિ
લીગલ ડોક્યુમેન્ટમાં લખ્યું છે, 'બેશરમ થઈને પીટરે તેને ફક્ત સેક્સ્યુઅલ ઓબ્જેક્ટ બનાવીને રાખી હતી. 2014થી 2015ના સમયગાળા દરમિયાન તે કહેવા લાગ્યો કે, સેલિનાએ તેની કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના એક સભ્ય સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા જોઈએ, જેથી તેની પ્રગતિ થઈ શકે.'

6. અનનૈસર્ગિક સેક્સની માંગણી કરતો
સેલિનાના દસ્તાવેજમાં ફરિયાદ છે કે, પીટર તેની શરતો પર શારીરિક સંબંધ ઈચ્છતો હતો. તે સેલિનાને સીડીઓ ઉપર તેના સ્ટડી રૂમમાં બોલાવતો હતો, ત્યાં પોતાની મનમરજી કરતો અને અનનૈસર્ગિક જાતીય કૃત્ય જેમ કે એનલ સેક્સ કરતો હતો.

7. સેલિનાના ન્યૂડ ફોટા લઈને બ્લેકમેલિંગ
સેલિનાએ એક વધુ ચોંકાવનારો આરોપ લગાવ્યો છે કે, પીટરે તેના ન્યૂડ ફોટોગ્રાફ્સ લીધા અને પછીથી સેલિનાને બ્લેકમેલ કરી કે જો તેની જાતીય માંગણીઓ પૂરી નહીં કરવામાં આવે તો તે આ ફોટા પ્રેસમાં લીક કરી દેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Celina Jaitlycelina jaitly casecelina jaitly peter haagસેલિના જેટલીસેલિના જેટલી પર ઘરેલુ હિંસાસેલિના જેટલી કેસ

Trending news