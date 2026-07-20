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Chand Mera Dil: બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી પણ OTT પર રિલીઝ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી ચાંદ મેરા દિલ

Chand Mera Dil: અનન્યા પાંડે અને લક્ષ્યની ફિલ્મ ચાંદ મેરા દિલ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર લોકોનું દિલ જીતવામાં સફળ ન રહી પણ ઓટીટીના દર્શકોને ફિલ્મ પસંદ પડી રહી છે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર ટોપ ટ્રેડિંગ ફિલ્મોની લિસ્ટમાં આવી ગઈ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 20, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:35 AM IST
Chand Mera Dil: બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી પણ OTT પર રિલીઝ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી ચાંદ મેરા દિલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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