/Chand Mera Dil: બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી પણ OTT પર રિલીઝ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી ચાંદ મેરા દિલ

Chand Mera Dil: ઘણી ફિલ્મો સાથે એવું જોવા મળે છે કે ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થાય ત્યારે ફ્લોપ સાબિત થાય પણ ઓટીટી પર રિલીઝ થયાની સાથે જ ટ્રેડિંગ લીસ્ટમાં આવી જાય. આવું જ થઈ રહ્યું છે અનન્યા પાંડે અને લક્ષ્યની ફિલ્મ ચાંદ મેરા દિલ સાથે. ચાંદ મેરા દિલ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ઓટીટી પર રિલીઝ થયાની સાથે જ આ ફિલ્મ ટ્રેન્ડિંગ ફિલ્મોના લીસ્ટમાં આવી ગઈ છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ ફિલ્મ જ્યારે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે તેને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો નહીં પરંતુ ઓટીટી પર દર્શકોને આ ફિલ્મ પસંદ પડી છે.
બોક્સ ઓફિસ પર ચાંદ મેરા દિલ ફિલ્મની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી. બે મહિના પહેલા આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ ઓનલાઈન સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. ચાંદ મેરા દિલ ઈમોશનલ રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મને ક્રિટિક્સ તરફથી પણ મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. બોક્સ ઓફિસ પર ફિલ્મની કમાણી પણ ખાસ ન હતી. પરંતુ બે મહિના પછી જ્યારે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ છે ત્યારે ફિલ્મ ટ્રેન્ડિંગ લિસ્ટમાં આવી ગઈ છે.
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ચાંદ મેરા દિલ ફિલ્મે ઓટીટી પર રિલીઝ થયાની સાથે જ છેલ્લા ઘણા મહિનાથી ટ્રેન્ડ કરી રહેલી ફિલ્મ ધુરંધર 2 ને પણ પાછળ છોડી દીધી છે. ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થયાના બે જ દિવસમાં ફિલ્મ ટ્રેન્ડિંગ લિસ્ટમાં ટોપ પર આવી ગઈ છે. ચાંદ મેરા દિલ ફિલ્મ 17 જુલાઈથી ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ ટોપ ટ્રેન્ડિંગ 10 ફિલ્મોની યાદીમાં ત્રીજા સ્થાન પર ટ્રેન્ડ કરી રહી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે ચાંદ મેરા દિલ ફિલ્મનું નિર્દેશન વિવેક સોનીએ કર્યું છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં અનન્યા પાંડે અને લક્ષ્ય છે. ફિલ્મનું નિર્માણ કરણ જોહરના પ્રોડક્શન હાઉસ ધર્મા પ્રોડક્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે. ચાંદ મેરા દિલ ફિલ્મના ગીતો લોકોને ખૂબ પસંદ પડ્યા હતા.