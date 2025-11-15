Prev
જ્યારે ચિરાગ પાસવાન અને કંગના રનૌતે સાથે કરી હતી ફિલ્મ, શું તમે જાણો છો?

Kangana Ranaut And Chirag Paswan Film: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ વચ્ચે લોજપા નેતા ચિરાગ પાસવાનની ચર્ચા થઈ રહી છે. આજે અમે તમને ચિરાગ પાસવાનની પ્રથમ ફિલ્મ વિશે જણાવીશું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:28 AM IST

જ્યારે ચિરાગ પાસવાન અને કંગના રનૌતે સાથે કરી હતી ફિલ્મ, શું તમે જાણો છો?

Chirag Paswan & Kangana Ranaut Film: લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ) ના અધ્યક્ષ ચિરાગ પાસવાને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 19 સીટો જીતી કમાલ કર્યો છે. બિહાર ચૂંટણીના પરિણામમાં ચિરાગે એનડીએની સીટો 200ને પાર પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ ચિરાગની પાર્ટીએ સારૂ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચિરાગ પાસવાન નેતા બન્યા પહેલા અભિનેતા બનવા ઈચ્છતો હતો. ચિરાગે કંગના રનૌતની સાથે બોલીવુડમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. 2011મા બંનેની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી.

કંગના અને ચિરાગની ફિલ્મ 'મિલે ના, મિલે હમ'
ચિરાગ પાસવાને રાજનેતા બનતા અભિનયની દુનિયામાં કરિયર બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. વાદળી આંખોવાળા ચિરાગે પણ ફિલ્મોમાં હાથ અજમાવ્યો હતો. 2011મા તેણે ફિલ્મ મિલે ના મિલે હમથી બોલીવુડમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. આ ફિલ્મમાં ચિરાગ લીડ રોલમાં જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે અભિનેત્રી તરીકે કંગના રનૌત હતી. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી હતી. આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન તનવીર ખાને કર્યુ હતું. ટીવી એક્ટર અનુજ સક્સેનાએ તેને પ્રોડ્યુસ કરી હતી. ફિલ્મમાં કંગનાએ એક ટેનિસ પ્લેયરની ભૂમિકા ભજવી હતી. ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લો રહી અને ત્યારબાદ ચિરાગ પાસવાને બોલીવુડ છોડી રાજનીતિમાં કરિયર બનાવવાનું નક્કી કર્યું હતું.

બિહાર ચૂંટણીમાં મોટી જીત
જ્યાં થોડા સમય પહેલા લોકસભા જીતીને કેન્દ્રમાં મંત્રી રહેલા ચિરાગ પાસવાન હવે બિહારના લોકોના દિલમાં જગ્યા બનાવી રહ્યાં છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએએ પ્રચંડ જીત મેળવી જેમાં ચિરાગની પાર્ટીના 19 નેતા ધારાસભ્ય બન્યા છે.

જો કે હવે કંગના રનૌત અને ચિરાગ પાસવાન બંને લોકસભા સાંસદ છે. એક સમયે સાથે ફિલ્મ કરનાર બંને હવે લોકસભામાં જનતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યાં છે. કંગના રનૌત હિમાચલ પ્રદેશ તો ચિરાગ પાસવાન બિહારથી લોકસભા સાંસદ છે.
 

