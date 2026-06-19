/Cocktail 2 Review: કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોવાનું વિચારી રહ્યો છો ? ટિકિટ બુક કરાવતાં પહેલા જાણી લો કેવી છે ફિલ્મ

Cocktail 2 public Review: શાહિદ કપૂર, ક્રિતી સેનન અને રશ્મિકા મંદાનાની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ કોકટેલ 2 રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. અનેક લોકો એવા છે જે આ ફિલ્મ અત્યાર સુધીમાં જોઈ પણ ચૂક્યા છે અને ફિલ્મ જોયા પછી પોતાનું રિએક્શન પણ આપી ચૂક્યા છે.. જો તમે આ વિકેન્ડમાં કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોવા જવાનું વિચારી રહ્યા છો તો ટિકિટ બુક કરાવતા પહેલા ફિલ્મ કેવી છે તે જાણી લો. જેથી ફિલ્મ જોવા જવાનો અફસોસ ન કરવો પડે.
સૌથી પહેલા આ ફિલ્મ વિશેની થોડી જાણકારી તમને આપી દઈએ. કોકટેલ 2 ફિલ્મ દીપિકા પાદુકોણ, સૈફ અલી ખાન અને ડાયના પેંટીની ફિલ્મ કોકટેલની સીક્વલ છે. કોકટેલ 2 નું ડાયરેક્શન હોમી અડાજાનિયાએ કર્યું છે. ચાલો હવે તમને જણાવીએ કોકટેલ 2 ફિલ્મ લોકોને કેવી લાગી ?
શું છે કોકટેલ ફિલ્મની સ્ટોરી?
જે લોકો ફિલ્મ જોઈ ચૂક્યા છે અને પોતાના રિએક્શન આપ્યા છે તે અનુસાર કોકટેલ 2 ફિલ્મની સ્ટોરી શાહિદ કપૂર અને રશ્મિકા મંદાનાથી શરૂ થાય છે. શાહિદ કપૂર અને રશ્મિકા રિલેશનશિપમાં હોય છે અને શાહીદે કરેલી એક વાતના કારણે બંને વચ્ચે શંકા આવે છે. ત્યાર પછી રશ્મિકા શાહિદ કપૂરનો લોયલ્ટી ટેસ્ટ કરવા માંગે છે. લોયલ્ટી ટેસ્ટ કરવા માટે તે પોતાની મિત્ર જે ક્રિતી સેનન છે તેને પસંદ કરે છે. ત્યાર પછી ક્રિતી સેનન અને શાહિદ કપૂર વચ્ચે ઘણું બધું થાય છે. ટૂંકમાં કોકટેલ 2 ફિલ્મમાં રશ્મિકા મંદાના પોતાની મિત્ર કૃતિ સેનન સાથે મળીને શાહિદ કપૂરનો લોયલ્ટી ટેસ્ટ કરે છે. હવે આ લોયલ્ટી ટેસ્ટમાં શાહિદ કપૂર ફેલ થાય છે કે પાસ તે જાણવા માટે ફિલ્મ જોવી પડશે.
લોકોને કેવી લાગી કોકટેલ 2 ફિલ્મ ?
જે લોકોએ કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોઈ લીધી છે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના રીવ્યુ શેર કર્યા છે. આ રીવ્યુ અનુસાર કોકટેલ 2 ફિલ્મને વન ટાઈમ વોચ ગણી શકાય. આ સિવાય ફિલ્મને લઈને લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર શું કહેવું છે તે પણ વાંચી લો.
આ પ્રકારના રીવ્યુ કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોઈ ચૂકેલા લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ કર્યા છે. જોકે કેટલાક લોકો એવા પણ છે જેમને આ ફિલ્મ ગમી છે. કુલ મળીને કોકટેલ 2 ફિલ્મ વન ટાઈમ વોચ કરી શકાય. કારણ કે લોકો તરફથી કોકટેલ ટુ ફિલ્મને મિક્સ રિસ્પોન્સ મળ્યો છે એટલે કે આ ફિલ્મ એવરેજ ફિલ્મ તો છે. પરંતુ દીપિકા પાદુકોણ, સૈફ અલી ખાન અને ડાયના પેંટીની ફિલ્મ કોકટેલની સરખામણીમાં આ ફિલ્મ નબળી પડે છે તેવું લોકોનું કહેવું છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)