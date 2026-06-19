Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Cocktail 2 Review: કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોવાનું વિચારી રહ્યો છો ? ટિકિટ બુક કરાવતાં પહેલા જાણી લો કેવી છે ફિલ્મ

Cocktail 2 Review: કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોવાનું વિચારી રહ્યો છો ? ટિકિટ બુક કરાવતાં પહેલા જાણી લો કેવી છે ફિલ્મ

Cocktail 2 public Review: આજે શાહિદ કપૂર, ક્રિતી સેનને અને રશ્મિકા મંદાનાની ફિલ્મ કોકટેલ 2 રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મ જોઈ ચુકેલા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વ્યુ શેર કરવા લાગ્યા છે. જો તમે પણ આ ફિલ્મ જોવા જવાનું વિચારી રહ્યા છો તો ટિકિટ બુક કરતાં પહેલા ફિલ્મ કેવી છે તેના વિશે જાણી લો જેથી પસ્તાવાનો વારો ન આવે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:27 PM IST
Cocktail 2 Review: કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોવાનું વિચારી રહ્યો છો ? ટિકિટ બુક કરાવતાં પહેલા જાણી લો કેવી છે ફિલ્મ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોકટેલ 2 ફિલ્મ જોવાનું વિચારી રહ્યો છો ? ટિકિટ બુક કરાવતાં પહેલા જાણો કેવી છે ફિલ્મ
Cocktail 23 min ago
2
gujarat35 min ago
3
suzuki38 min ago
4
harshit rana51 min ago
5
Disha Tanker58 min ago